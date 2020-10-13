МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России будет стабилизироваться до середины ноября, затем начнётся плавное и устойчивое снижение числа заболевших, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.





"Еще 20 дней ожидаем рост (числа заболевших коронавирусом), примерно до первой декады ноября, а потом будет стабилизация эпидемиологического процесса, который тоже займёт определённое время. И затем начнется плавное и устойчивое снижение", — сказал Горелов РИА Новости.





По его словам, подобный сценарий был в России весной. "Процесс стабилизации ситуации мы будем наблюдать до середины ноября", — отметил Горелов.