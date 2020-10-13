ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Социальная сеть Facebook запретит размещение рекламы, которая призывает людей не делать прививки, сообщается на сайте компании.

"Мы не хотим, чтобы такая реклама была на нашей платформе. Наша цель — помочь донести до как можно большего количества людей информацию о безопасности и эффективности вакцин, и в то же время запретить рекламу с дезинформацией, которая может нанести вред усилиям в области здравоохранения", — говорится в тексте.

В случае, когда реклама прямо агитирует людей против вакцинации, ее сразу уберут с платформы, поясняют в компании.

При этом реклама, в которой содержатся призывы за или против государственной политики по вопросу вакцины, в том числе от коронавируса, разрешена, добавили в Facebook. Объявленные меры начнут действовать через несколько дней.