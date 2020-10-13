МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/. Крупнейшие российские ритейлеры, опрошенные РИА Новости, ожидают традиционно высокого спроса на новые iPhone, предзаказ на которые откроется в России 21 октября.

Apple во вторник представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует в России 21 октября, на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — 6 ноября. Самая дешевая модель будет продаваться по цене от 69,99 тысячи рублей, самая дорогая – от 109,99 тысячи рублей. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.

Ритейлеры ожидают высокого спроса на новинки.

Так, каждый новый iPhone продается в сети re:Store лучше, чем предыдущий. В сети уверены, что продажи в этом году будут также высокими. "Наши покупатели еще до презентации Apple активно интересовались стартом продаж, а презентация показала, что появление такой широкой линейки продуктов сможет удовлетворить потребности самых разных потребителей, как по цене, так и по возможностям новых телефонов", — рассказали в компании.

По словам вице-президента по закупкам компании "Связной" Михаила Догадина, Apple представила широкую линейку смартфонов в разных ценовых сегментах, поэтому каждый покупатель сможет подобрать себе смартфон в нужной конфигурации в зависимости от предпочтений, так как сегодня россияне все чаще отдают предпочтение более производительным смартфонам.

В Группе "М.Видео-Эльдорадо" также уверены, что новая широкая линейка смартфонов позволит всем поклонникам бренда выбрать подходящий вариант, в компании уверены, что они будут пользоваться спросом.

В интернет-магазине Ozon рассказали, что в новых iPhone реализованы тренды, близкие поколению Z, одной из главных аудиторий Apple. "В первую очередь это высокие требования к контенту и его обработке — улучшенная основная камера, LiDAR для высокого качества фото и работы с дополненной реальностью… Хотя ряд функций нового iPhone не будет доступен покупателям в России, перечисленные нововведения поддержат и без того высокий интерес к новинкам Apple", — отметили в пресс-службе.

В сети "Билайн" для заказа будут доступны модели всех цветов. "Благодаря новым технологиям и функциям новинки будут пользоваться высоким интересом среди российских покупателей. Не только среди поклонников Apple, но и привлекут новую аудиторию", — заверили в компании.