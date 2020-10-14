МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Во вторник доллар сумел укрепиться и отойти от трехнедельного минимума на фоне новостей о паузе в испытаниях вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

В конце дня появилась информация том, что американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания вакцины для лечения COVID-19 в целях безопасности пациентов.

В результате американский фондовый рынок начал падать, а доллар, гособлигации США и другие надежные активы стали укрепляться. Индекс доллара прибавил 0,5% и достиг отметки 93,5.

Растущий доллар, в свою очередь, давил на котировки золота: стоимость драгоценного металла снизилась на 1,5% до $1,893 за унцию.