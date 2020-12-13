МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 28 080 — до 2 653 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 080 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5494 (19,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (6425), Санкт-Петербурге (3768) и Подмосковье (1444). Saxo Bank предсказал, когда закончится пандемия COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Тыве, ХМАО, Ненецком АО, Марий Эл — 0,6%.

Выписаны 20 277 человек после лечения от COVID-19, за все время — 2 106 235.

За сутки в России подтверждены 488 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 941.