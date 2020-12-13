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В России зарегистрировано 28 080 случаев заражений COVID за сутки
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Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 28 080 — до 2 653 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "За... ПРАЙМ, 13.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 28 080 — до 2 653 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 080 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5494 (19,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (6425), Санкт-Петербурге (3768) и Подмосковье (1444).
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Тыве, ХМАО, Ненецком АО, Марий Эл — 0,6%.
Выписаны 20 277 человек после лечения от COVID-19, за все время — 2 106 235.
За сутки в России подтверждены 488 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 941.