МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 27 328 и достигло 2 681 256, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 27 328 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5163 (18,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении. Эксперт сказал, когда закончится пандемия

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 5874, Санкт-Петербурге — 3771, Подмосковье — 1484.

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе (0,6%).

За сутки в РФ выписаны 18 562 человека после COVID-19, за все время — 2 124 797.

Умерли 450 человек с коронавирусом, за все время — 47 391.