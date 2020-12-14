2020-12-14T11:05:00+03:00
2020-12-14T11:23:57+03:00
2020-12-14T11:05:00+03:00
2020
https://1prime.ru/News/20201214/832575553.html
За сутки в России зарегистрировано 27 328 случаев заражений COVID
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 27 328 и достигло 2 681 256, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "За... ПРАЙМ, 14.12.2020
коронавирус, пандемия, россия, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83256/73/832567391.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83256/73/832567391.jpg
https://1prime.ru/images/83256/73/832567390.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83256/73/832567390.jpg
https://1prime.ru/images/83256/73/832567378.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83256/73/832567378.jpg
https://1prime.ru/health/20201118/832358411.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 27 328 и достигло 2 681 256, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 27 328 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5163 (18,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 5874, Санкт-Петербурге — 3771, Подмосковье — 1484.
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе (0,6%).
За сутки в РФ выписаны 18 562 человека после COVID-19, за все время — 2 124 797.
Умерли 450 человек с коронавирусом, за все время — 47 391.