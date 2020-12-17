МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Госдума 23 декабря может принять закон об уточнении полномочий правительства по регулированию розничных цен на социально значимые продукты питания, сообщил РИА Новости первый зампред комитета по экономической политике Владимир Гутенев.

Действующее законодательство предоставляет кабмину право установить предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, если в одном или нескольких регионах они в течении 30 дней выросли на 30% и более. Предельные цены могут быть установлены на срок до 90 дней.

Правительство в среду внесло в Госдуму поправку, которая снимает порог в 30%, тем самым давая возможность ему самостоятельно определять, когда регулировать цены. Теперь, согласно поправке, в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в регионах правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 дней. Госдума упростила возможность обжалования штрафов с видеокамер ГИБДД

"Чтобы ускорить принятия данной поправки, она была внесена к законопроекту о совершенствовании порядка предоставления первичных статистических данных и в среду поддержана комитетом при его подготовке ко второму чтению", — пояснил Гутенев.

На рассмотрение Госдумы, по его словам, законопроект может быть вынесен во втором чтении 22 декабря, в третьем – 23-го.

В среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подготовлен проект постановления, который позволит регулировать розничные цены при их снижении на 10%. Причем мониторинг, по его словам, "будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен", чтобы принять необходимые решения и защитить интересы людей.

Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети должны до 20 декабря заключить соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Мишустин отметил, что такие соглашения в среду должны быть подписаны Минсельхозом и Минпромторгом России с отраслевыми ассоциациями и рядом крупнейших федеральных сетей.

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