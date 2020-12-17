МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Власти думают о возможности новых выплат на детей, анализируют ситуацию, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин. Путин оценил расходы на прямую поддержку россиян в пандемию

"По поводу новых выплат — мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит, думаем и о возможности новых выплат, я об этом тоже чуть попозже скажу", — сказал Путин, отвечая на вопрос о новых выплатах на детей в 2021 году.

Задавшая вопрос журналистка также рассказала президенту о жительнице Башкортостана, которая не получила в ноябре-декабре выплат на девятимесячного ребенка и не знает, куда обращаться.

"Если в ноябре-декабре женщина, которая к вам обратилась, не получила (выплаты — ред.), значит, не работает или со сбоями работает сама система тех выплат, которую мы сейчас организовали для поддержки граждан. Нужно с этим для начала разобраться. Нужно наладить систему действующей поддержки", — отметил Путин, также попросив дать контакты этой женщины.