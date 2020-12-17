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https://1prime.ru/News/20201217/832612264.html
Путин сообщил о возможности новых выплат на детей
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Власти думают о возможности новых выплат на детей, анализируют ситуацию, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин. "По поводу новых выплат — мы постоянно... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, экономика, общество , макроэкономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Власти думают о возможности новых выплат на детей, анализируют ситуацию, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.
"По поводу новых выплат — мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит, думаем и о возможности новых выплат, я об этом тоже чуть попозже скажу", — сказал Путин, отвечая на вопрос о новых выплатах на детей в 2021 году.
Задавшая вопрос журналистка также рассказала президенту о жительнице Башкортостана, которая не получила в ноябре-декабре выплат на девятимесячного ребенка и не знает, куда обращаться.
"Если в ноябре-декабре женщина, которая к вам обратилась, не получила (выплаты — ред.), значит, не работает или со сбоями работает сама система тех выплат, которую мы сейчас организовали для поддержки граждан. Нужно с этим для начала разобраться. Нужно наладить систему действующей поддержки", — отметил Путин, также попросив дать контакты этой женщины.