МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 67,77 копейки, составив 75,3498 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,6721 рубля за доллар.