БРЮССЕЛЬ, 23 дек — ПРАЙМ. Переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве, охватывающем и торговлю, находятся сейчас в завершающей стадии, сказал РИА Новости источник в ЕС. Источник: Британия и Евросоюз достигли договоренности по торговой сделке

"Мы сейчас находимся на завершающей стадии", — ответил он на вопрос о состоянии переговоров.

Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия хочет сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивается сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.