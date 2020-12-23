2020-12-23T19:10:58+03:00
2020-12-23T19:10:58+03:00
2020-12-23T19:10:58+03:00
2020
https://1prime.ru/News/20201223/832665111.html
В ЕС сообщили, что переговоры с Британией по торговле близки к финалу
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Переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве, охватывающем и торговлю, находятся сейчас в завершающей стадии, сказал РИА Новости источник в ЕС. "Мы... ПРАЙМ, 23.12.2020
торговые переговоры, переговоры, brexit, британия, ес, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 23 дек — ПРАЙМ. Переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве, охватывающем и торговлю, находятся сейчас в завершающей стадии, сказал РИА Новости источник в ЕС.
"Мы сейчас находимся на завершающей стадии", — ответил он на вопрос о состоянии переговоров.
Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия хочет сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивается сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.