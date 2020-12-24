МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Влиятельный британский еженедельник The Economist, который называют "глобальным рупором Ротшильдов", старейшего финансового клана планеты, в этот раз очень лаконичен. На обложке прогнозов на 2021 год изображен игровой автомат, так называемый "однорукий бандит". Причем впервые The Economist объясняет свой выбор: "Число 21 связано с удачей, риском, возможностью попытать счастья, бросать кости. Это число точек на игральном кубике, минимальный возраст, в котором вы можете войти в казино в Америке, название карточной игры. Все это кажется неподходящим для года чрезвычайной неопределенности. Но главный приз — возможность взять пандемию под контроль. В то же время есть множество рисков для здоровья, экономики, социальной стабильности".

В прошлые годы обложки-предсказания были в виде ребусов, коллажей, компьютерной матрицы, мистических карт Таро, шифровки на основе знаменитого кода да Винчи. С символами, портретами политических тяжеловесов типа Путина, Трампа, Меркель, Си Цзиньпина.

Конспирологи уверены, что такие обложки — тайные послания глобальных хозяев денег "своим", что они собираются делать в новом году с планетой и с нами. Поэтому важно знать замыслы "мировой закулисы" и хотя бы морально быть готовыми к сюрпризам.

Эксперт "Комсомолки" по расшифровке обложек The Economist из Института научных исследований третьего тысячелетия Юрий Белоус рассказал, что ручку игрового автомата венчает глобус, то есть наш земной шар. "Глобалисты, чей ставленник Байден стал президентом США, снова у руля. Они будут крутить барабан казино и кидать монеты в отверстие "однорукого бандита" с надписью "внесите стимулирующие фонды". Половину экрана игрового автомата накрыла тень, которая прошла через Байдена и график экономического роста. Победа Байдена омрачена грандиозными выборными скандалами (отсюда тень на лице нового президента), а экономический рост вряд ли окажется стабильным и ровным", — отметил эксперт.

Белоус также считает, что на обложке The Economist предрекается ожесточенная борьба, которая развернется между странами и внутри самих государств по мере того, как первые вакцины против коронавируса станут доступны в большом количестве: кто, когда и какие вакцины должен получить. "Актуальный вопрос: какая часть населения земли вообще откажется от прививок? Важно отметить прогресс в области медицины. Раньше создание вакцин занимало 10 — 20 лет. Сейчас же за один 2020 год создано свыше 320 вариантов, многие уже на стадии клинических испытаний. А в России, США, Китае, Великобритании и ряде других стран началась массовая вакцинация. Огромное число исследований в сфере коронавируса намного продвинуло медицинские технологии, за которые возникнут не менее ожесточенные войны", — отметил эксперт.

Белоус уверен, The Economist намекает на то, что восстановление мировой экономики после пандемии будет неравномерным — в зависимости от новых локальных вспышек коронавируса и карантинов. Правительства станут переходить от поддержки компаний к помощи сотрудникам, потерявшим работу. Разрыв между сильными и слабыми компаниями будет лишь увеличиваться. Пострадает и ряд отраслей. Тот же туризм будет сокращаться и менять свою форму, с большим акцентом на внутренние путешествия. Авиакомпании и гостиничные сети будут выживать с трудом. Как и университеты, делавшие ставку на иностранных студентов. Мировые центробанки и правительства вливают в экономику триллионы долларов. Это приведет к обесцениванию валют по отношению к золоту и другим активам, как только покупательская активность восстановится. Цены на машины, квартиры, продукты и промышленные товары также будут расти.

Эксперт замечает, что, судя по обложке-прогнозу, в мире усилится борьба за контроль над социальными сетями. На обложке эту тенденцию опять же отражает символ китайской соцсети TikTok. Только за первое полугодие 2020 года она удалила 711 единиц контента по запросам правительств разных стран. В Индии летом работа этой соцсети была запрещена. А осенью власти США заявили, что не одобрят сделку по продаже американского сегмента TikTok компаниям Oracle и Walmart в случае, если они не получат над ним полного контроля. Мировые элиты ожидают консенсуса общества в вопросах климата, демократических и недемократических выборов, ЛГБТ и других меньшинств, угодных и неугодных стран. Любое отклонение от «общепринятого мнения» подвергается если не цензуре, то порицанию. Человек в маске в данном случае олицетворяет собой не коронавирусный карантин, а цензуру (закрыт не только рот, но и глаза.)

Эксперт считает, что 2021-й не зря назван The Economist годом чрезвычайной неопределенности. Неизвестно, когда и как мы выйдем из пандемии. Некоторые считают, что она продлится весь следующий год. Недаром на обложке символ коронавируса изображен дважды — в верхнем левом углу и в нижнем правом. В светлой и темной частях. Ученые и аналитики, тот же миллиардер Билл Гейтс, многие годы предупреждавшие об опасности подобной пандемии, попытаются заставить политиков более серьезно относиться к другим чрезвычайным рискам типа ядерного терроризма и растущей устойчивости бактерий к антибиотикам.

Помимо этого, Белоус говорит о том, что Байден не только не отменит торговую войну с Пекином, начатую Трампом, но и усилит ее. На это намекает символ китайской соцсети TikTok, имевшей много проблем в США в последние годы. Чтобы выиграть выборы в верхнюю палату конгресса в 2022 году и президентские в 2024-м, демократы должны победить Трампа на его ключевом поле. Они заявят, что Трамп вел войну с Китаем хаотично, неэффективно, зато Байден смог нанести решающий удар по Пекину. Другой вопрос, получится ли у Байдена выиграть эту войну.

Эксперт отметил, что The Economist намекает на усиление в мире усилится борьбы за контроль над социальными сетями. На обложке эту тенденцию опять же отражает символ китайской соцсети TikTok. Только за первое полугодие 2020 года она удалила 711 единиц контента по запросам правительств разных стран. В Индии летом работа этой соцсети была запрещена. А осенью власти США заявили, что не одобрят сделку по продаже американского сегмента TikTok компаниям Oracle и Walmart в случае, если они не получат над ним полного контроля. Мировые элиты ожидают консенсуса общества в вопросах климата, демократических и недемократических выборов, ЛГБТ и других меньшинств, угодных и неугодных стран. Любое отклонение от "общепринятого мнения" подвергается если не цензуре, то порицанию. Человек в маске в данном случае олицетворяет собой не коронавирусный карантин, а цензуру (закрыт не только рот, но и глаза.

Белоус добавил, что 2021-й не зря назван The Economist годом чрезвычайной неопределенности. "Неизвестно, когда и как мы выйдем из пандемии. Некоторые считают, что она продлится весь следующий год. Недаром на обложке символ коронавируса изображен дважды — в верхнем левом углу и в нижнем правом. В светлой и темной частях. Ученые и аналитики, тот же миллиардер Билл Гейтс, многие годы предупреждавшие об опасности подобной пандемии, попытаются заставить политиков более серьезно относиться к другим чрезвычайным рискам типа ядерного терроризма и растущей устойчивости бактерий к антибиотикам" — сказал эксперт.