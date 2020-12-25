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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Конца-края этому ковидно — 24 декабря президент России Владимир Путин встретился с членами правительства и участвовал в заседании попечительского совета МГУ. На первой встрече выяснилось, что в борьбе кабинета с коронавирусом не все было так, но в конце концов стало все так. На второй встрече все было так с самого начала. А специальный корреспондент “Ъ” провел расследование своей собственной статьи и пришел к сенсационным выводам: во всем виноват переводчик.

— Институты развития получили право на риск — Минэкономики подготовило новые правила оценки эффективности господдержки инноваций — они описывают особенности проведения экспертизы проектов и их мониторинга, контроля со стороны проверяющих органов, а также закрепляют возможность обоснования расходов бюджетных средств даже в случае неуспешности проекта. Представители институтов развития отмечают, что новые нормы позволят повысить прозрачность оценки их работы.

— Борьба до последней селедки — Через 47 лет после вступления Великобритании в Евросоюз и через четыре года после принятия решения о выходе из него отношения между Лондоном и Брюсселем наконец переходят в новую фазу. Изнуряющие переговоры о принципах взаимодействия после "развода" находились на грани провала. Но в итоге состоящий из сотен страниц документ удалось согласовать за несколько часов до католического Рождества. Таким образом, Брюссель и Лондон смогли избежать периода беспрецедентной турбулентности, грозившей перерасти в настоящий хаос — и, как заверил британский премьер Борис Джонсон, заложить "основу для новой долгосрочной дружбы".

— Россияне совсем обозрели — Россия вошла в тройку стран — лидеров по числу установленных камер видеонаблюдения после Китая и США, обнаружили аналитики TelecomDaily. В стране их почти 100 на каждую тысячу человек, около трети установлено за государственный счет. Дальнейшее распространение камер может стать проблемой из-за нагрузки сетей связи, так что рынок будет расти за счет "умных" решений, способных сразу анализировать картинку, и госпрограмм, считают эксперты.

— "До конца июля национальная система зеленого финансирования должна заработать" — К осени 2021 года в России должна появиться система финансовой поддержки зеленых проектов. Замглавы госкорпорации развития ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко рассказал “Ъ” о перспективах и рисках развития зеленых финансов в России и о том, как они могут повлиять на структуру экономики и портфеля ВЭБа.

— У цифровых банкнот свой хруст — Эмиссия цифровых валют центробанками, обсуждаемое сейчас регуляторами основных мировых экономик, создает реальную и привлекательную альтернативу по крайней мере расчетным счетам в коммерческих банках, констатируют в препринте статьи в NBER группа экономистов европейских и американских университетов.

— Риски банкротств пошли в гору — Почти треть российских предприятий на конец 2020 года оказалась подвержена риску банкротства, при этом десятая часть компаний оценивает этот риск как высокий и планирует прекратить деятельность в ближайшие месяцы, следует из мониторинга бизнес-климата ЦСР. По данным экспертов, доля подверженных риску банкротства предприятий увеличилась в среднем на 8 п. п. по сравнению с сентябрьским замером.

— От бюджета до запрета — Госдума в четверг провела последнее заседание осенней сессии. Ее главными темами стали бюджет и приведение законодательства в соответствие с обновленной Конституцией, одну из норм которой — об утверждении федеральных министров — депутатам даже удалось применить на практике. А под конец года нижняя палата увлеклась ужесточением законодательства в разных сферах: от регулирования митингов и деятельности "иностранных агентов" до наказания за клевету и оскорбление. Эксперт полагает, что в принимаемых Думой "охранительных" законах реализуются общие фобии российского руководства.

— Сенаторы нащупывают новые полномочия — Если в осеннюю сессию самой важной для сенаторов была работа над пакетом конституционных законов, то в начале 2021 года они сосредоточатся на документах, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявила на итоговой пресс-конференции в четверг председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. В частности, по ее словам, нужно уточнить в законодательстве понятие "самоизоляция" и рассмотреть вопрос о дистанционном образовании. Эксперты отмечают, что в связи с изменением Конституции у сенаторов появились новые возможности, но как они этим воспользуются, станет понятно только в следующем году.

— "К обоснованным и законным действиям добавлена приставка "не"" — В Мосгорсуде началось слушание дела пяти бывших полицейских, организовавших незаконное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Для этого стражи порядка вначале сфальсифицировали сообщение агента из СИЗО №3 "Пресня" о том, что некий Иван-наркоман торгует наркотиками по ночным клубам, а затем вычислили его и задержали, подбросив запрещенные вещества как самому журналисту, так и к нему домой.

— Воздушно-капельная тревога — Психологи РАН назвали главные социально-психологические последствия пандемии коронавируса у россиян. Среди них — депрессивные расстройства, возросшая технофобия, снижение уровня доверия к государству и другим социальным институтам. Все это и так было свойственно нашему обществу, считают специалисты, но пандемия ускорила процессы. Из положительных последствий исследователи отмечают возможный рост грамотности населения в области медицины и уважения к врачам.

— Измена развела супругов по колониям — Калининградский областной суд вынес приговор внештатному эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу, ранее работавшему юристом регионального министерства экономики. Супруги обвинялись в госизмене: им инкриминировалась передача латвийской разведке секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда, а также раскрытие личности действующего оперативного сотрудника ФСБ, который был гостем у них на свадьбе. Госпожа Зимина осуждена на 13 лет колонии общего режима, господин Антонец — на 12,5 года колонии строгого режима.

— Век вора не видать — Майя Санду, вступившая 24 декабря в должность президента Молдавии, пообещала "построить государство, в котором воры будут сидеть в тюрьме, а не возглавлять страну". В этой фразе читается намек на ее предшественника Игоря Додона, в чей адрес от госпожи Санду не раз звучали обвинения в использовании теневых схем. Господин Додон сдаваться не намерен: после церемонии передачи власти он улетел в Москву, на чью поддержку рассчитывает в борьбе с прозападной соперницей.

— Дональд Трамп выкинул манафортель — Пол Манафорт, Роджер Стоун, Чарльз Кушнер — американский президент Дональд Трамп продолжил свой "марафон милости", даровав свободу и прощение еще трем ближайшим соратникам. Этими действиями на закате своего президентского срока он практически обнулил все достижения прокурора Роберта Мюллера, расследовавшего связи штаба политика с Россией.

— Иран предупрежден и очень опасен — Власти США, по данным американских СМИ, рассматривают возможность закрытия своего посольства в Ираке. Причина — очередной обстрел дипломатической миссии, ответственность за организацию которого Вашингтон возложил на Тегеран. Иранское руководство в свою очередь утверждает, что речь идет о "безрассудных обвинениях" со стороны президента США Дональда Трампа и его команды. В Тегеране предупреждают, что "любые авантюры" американского руководства без ответа не останутся.

— Борьба до последней селедки — Через 47 лет после вступления Великобритании в Евросоюз и через четыре года после принятия решения о выходе из него отношения между Лондоном и Брюсселем наконец переходят в новую фазу. Изнуряющие переговоры о принципах взаимодействия после "развода" находились на грани провала. Но в итоге состоящий из сотен страниц документ удалось согласовать за несколько часов до католического Рождества. Таким образом, Брюссель и Лондон смогли избежать периода беспрецедентной турбулентности, грозившей перерасти в настоящий хаос — и, как заверил британский премьер Борис Джонсон, заложить "основу для новой долгосрочной дружбы".

— Фермеры окучивают мигрантов — Российские фермеры и садоводы просят власти упростить ввоз мигрантов для выращивания урожая. В противном случае, предупреждают участники рынка, придется сократить площадь насаждений, снизить урожай. Это приведет к росту цен на овощи открытого грунта, ягоды и фрукты. Компании просят решить проблему уже в январе, когда аграрии устанавливают производственные планы.

— Зерно встало на путях — На зерновом рынке возникли новые сложности. Вагоны с грузом из Поволжья застревают перед отправкой в порты на срок до месяца. Проблема может быть связана с искусственным сдерживанием темпов экспорта перед введением формальных ограничений. Свою роль могла сыграть и повышенная нагрузка на инфраструктуру в этом сезоне.

— Процессор импортозамещения буксует — Отечественные производители и разработчики вычислительной техники просят Минпромторг отложить требование по импортозамещению в системах хранения данных (СХД), вступающее в силу с января. Однако часть разработчиков отечественных комплектующих, напротив, требует не препятствовать процессу, чтобы не сталкивать их с мировыми конкурентами. Минпромторг пока не решил, как поступить.

— Талантливый мистер риппл — После стремительного подъема в предыдущие два месяца криптовалютный рынок корректируется. Курс одной из самых капиталоемких цифровых валют — риппла — упал с начала недели вдвое. Игру на понижение спровоцировал иск SEC к эмитенту криптовалюты блокчейн-стартапу Ripple. Инвесторы исторически болезненно реагируют на ужесточение госконтроля, поэтому сократили вложения и в другие криптовалюты. Устойчивость показал лишь биткойн, который воспринимается уже как защитный актив.

— И это всё "Оней" — "Ашан", на протяжении семи лет строивший финансовый бизнес для своих клиентов на базе собственного Оней-банка, возвращается к партнерской схеме взаимодействия с финансовыми организациями. С середины прошлого года активы банка уверенно снижаются, он генерирует все большие убытки. По мнению экспертов, держать собственный банк слишком затратно, целесообразнее сотрудничать с крупными организациями, которые могут предложить более выгодные условия и тарифы.

— Будущих пенсионеров потянуло на старое — Впервые в истории российской пенсионной системы число граждан, решивших вернуть деньги в Пенсионный фонд России (ПФР), превысило число застрахованных лиц, сделавших выбор в пользу НПФ. Усилия регулятора по торможению переходных кампаний оказались успешными. Впрочем, число поданных заявлений оказалось минимальным за все время их проведения, и уход клиентов пока не критичен для НПФ. Однако рынок частных фондов вступил в фазу стагнации, за которой может последовать падение, предупреждаются эксперты.

— "Корсарнефть" отчалила из Саратовской области — Как стало известно “Ъ”, сын крупнейшего акционера Evraz Романа Абрамовича Аркадий наращивает ресурсную базу для своего нефтяного бизнеса в Саратовской области, выкупив местные участки у "Корсарнефти" Леонида Шнайдермана. Купленные площади находятся по соседству с активами Zoltav Resources, крупным акционером которой является Аркадий Абрамович. Сейчас аналитики оценивают саратовские активы не более чем в $24 млн.

— 5G ляжет на "Мотив" — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила создание совместного предприятия (СП) для развития в России 5G. По данным “Ъ”, обсуждается, что в него помимо "Ростелекома", "МегаФона", "Вымпелкома" и МТС сможет войти екатеринбургский оператор связи "Мотив", уже тестировавший новый стандарт связи. В перспективе такой подход позволит претендовать на включение в консорциум и другим региональным операторам — например, чеченскому "Вайнах Телекому" или татарстанскому "Таттелекому", считают участники рынка.

— Рост зарплат вне подозрений — Ухудшение финансового состояния предприятия не отменяет гарантий по индексации зарплаты и выплат за дополнительный объем работы, решил Верховный суд РФ (ВС). Повышение зарплаты рядового сотрудника даже незадолго до банкротства работодателя допустимо, если оклад в целом соответствует рыночному и не доказана цель причинить вред кредиторам. ВС пришел к таким выводам в рамках дела о банкротстве Московского комбината хлебопродуктов. Юристы считают позицию суда справедливой и направленной на защиту трудовых прав добросовестных работников.

— Не все то золото, что Nordgold — Российская золотодобывающая Nordgold не стала перебивать предложение крупного китайского золотодобытчика Shandong Gold о приобретении акций Cardinal с активами в Гане. В итоге китайцы выкупят принадлежащие Nordgold 28% акций Cardinal. Сумма сделки, по оценке “Ъ”, может составить $188 млн, при такой цене Nordgold вернет первоначальные инвестиции в этот пакет в трехкратном размере. По мнению аналитиков, африканские активы отягощены существенными политическими рисками.

— Немая сцена — В 2020 году концертная индустрия оказалась одним из самых пострадавших рынков в России. Крупнейшие его участники оценивают убытки в сотни миллионов рублей. На потери им пришлось ответить массовыми сокращениями, которые по итогам года достигли 50–70% персонала, а новые форматы вроде онлайн-концертов пока особо не помогают. “Ъ” разбирался, в каком состоянии отрасль находится сейчас, как в 2020-м развивались ее отношения с властью и на что она рассчитывает в 2021 году.

— "От количества возвратов мы просто захлебывались" — О том, как пандемия повлияла на бизнес билетных операторов, “Ъ” рассказала исполнительный директор "Кассир.ру" Оксана Полевская.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Торги на пользование недрами упростят и переведут в онлайн — Правительство одобрило разработанные Минприроды поправки в законодательство, которые переводят все торги по продаже лицензий на пользование недрами в электронный вид и разрешают проводить только аукционы (устраняя такую форму, как конкурс), сообщил 24 декабря премьер Михаил Мишустин. В пресс-службе правительства "Ведомостям" не уточнили, когда законопроект будет внесен в Госдуму (ГД).

— В новом году прогнозируется снижение зарплат почти на 11% — Российские предприниматели прогнозируют, что зарплаты работников в следующем году снизятся на 10,9% по сравнению с 2019 г. Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР) в декабрьском мониторинге бизнес-климата, составленном по итогам опросов представителей бизнеса. К снижению зарплат предпринимателей вынуждает общеэкономическая ситуация: они ожидают снижения выручки до 86% от докризисного уровня (это на 1,1 п. п. хуже сентябрьских прогнозов), операционной прибыли – до 88% (ухудшение на 4 п. п. по сравнению с сентябрем), спроса – до 90%.

— Госдума в осеннюю сессию беспрецедентно ограничила основные права граждан — Осенняя сессия Госдумы, предпоследняя для седьмого созыва, ознаменовалась принятием беспрецедентного количества запретительных законов. Законопроекты, расширяющие права, тоже были, правда, касались они лишь двух человек в государстве.

— Минфин переводит работу с секретными документами в цифру — В Положение о государственной интегрированной информационной системе "Электронный бюджет" будут внесены изменения, дающие возможность с 2021 г. перевести секретные документы в цифровой формат. Ранее эти данные хранились только на бумажных носителях. Дополнение в положение опубликовано на сайте нормативно-правовых актов 22 декабря.

— Законопроект о запрете уголовных дел о наркосбыте без оснований могут не принять — Разработанная МВД и одобренная Госдумой поправка в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), запрещающая возбуждать уголовное дело за сбыт наркотиков при отсутствии конкретных сведений об их количестве, наименовании и способе передачи, может быть заблокирована в Совете Федерации – ее не одобрил 24 декабря профильный комитет по конституционному законодательству. Председатель комитета Андрей Клишас считает, что принятие поправки может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговли. Госдума приняла в третьем чтении этот законопроект 16 декабря.

— В банковской системе обнаружился дефицит ликвидности — Во второй половине декабря в российском банковском секторе впервые с августа 2017 г. образовался структурный дефицит ликвидности, сообщили специалисты Центра развития НИУ ВШЭ в очередном выпуске "Ежедневного экономического стресс-индекса". Статистика Банка России показывает, что начиная с 17 декабря ежедневный дефицит ликвидности у банков составляет 70–80 млрд руб.

— Цифровой рубль поможет России отказаться от SWIFT, считают в ЦБ — Запуск цифрового рубля в перспективе может решить проблему отстройки российских пользователей от системы платежных переводов SWIFT, так как отчасти будет ее дублировать, считают в Банке России. Как заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, внимание центробанков по всему миру к теме цифровых денег позволяет предполагать, что на горизонте 5–7 лет в нескольких странах точно будет запущена национальная цифровая валюта. "Тогда можно будет решать вопросы прямой интеграции.

— Цели по росту доходов и снижению бедности выглядят недостижимыми — Государственная политика по обеспечению роста реальных доходов россиян и снижению бедности не способна обеспечить достижение поставленных президентом целей. К такому выводу пришла Счетная палата (СП), проанализировав "итоговые эффекты" работы правительства по этому направлению. По подсчетам СП, ни в одном из сценариев не удастся достичь цели по сокращению бедности к 2024 г. только благодаря экономическому росту.

— Борис Титов: "Когда денег становится меньше, желание убрать конкурентов резко возрастает" — Пандемия обострила все проблемы малого и среднего бизнеса: на фоне снижающихся доходов потребителей и спроса платежи по кредитам, штрафы проверяющих и налоги сразу стали чрезмерными. Бизнес смог донести свою позицию: компаниям предоставили льготные кредиты, был введен мораторий на проверки, а также снижены или отсрочены налоги. Но это на время. Если государство свернет эти меры, большинство малых предприятий уже в начале 2021 г. вынуждены будут закрыться, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

— Чиновники и госкорпорации смогут безопасно общаться на удаленке — TrueConf, сервис видеоконференцсвязи (ВКС) российской разработки, адаптировали для работы на отечественных процессорах Baikal-M. Об этом "Ведомостям" рассказали представители обеих компаний. Совместимость этих технологий даст возможность пользоваться ВКС-сервисами, в частности, госорганам и госкорпорациям, которые будут обязаны соблюдать закон об импортозамещении.

— Власти Китая начали расследование в отношении Alibaba — Государственное управление рыночного регулирования Китая начало формальное расследование в отношении крупнейшего в стране маркетплейса Alibaba, сообщили 24 декабря международные СМИ. Это первое антимонопольное расследование в отношении одной из крупнейших китайских техкомпаний. Власти подозревают Alibaba в монополизме, и в частности в вынуждении торговых площадок выбирать между ним и конкурентами. Эта практика получила название "Выбирай одно из двух": если магазин начинает торговать у конкурентов, Alibaba урезает ему трафик, что приводит к резкому падению продаж.

— "Яндекс" вложился в медицинскую генетику — Российский медико-генетический центр Genotek привлек раунд инвестиций на $4 млн, сообщили "Ведомостям" в компании. Там уточнили, что среди инвесторов — ряд компаний, в том числе "Яндекс", на который приходится большая часть суммы. Какую долю получит "Яндекс", в Genotek не рассказали. Представитель "Яндекса" подтвердил "Ведомостям" участие в сделке.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Дома и в маске — Более половины руководителей крупных компаний в РФ считают, что бизнес-климат восстановился от последствий, связанных с пандемией. При этом каждая третья компания будет практиковать удаленный режим работы, а три четверти руководителей сохранят "масочный режим".

— Больше в деревне никто не живет — В садоводческих товариществах РФ 10-15% брошенной земли, в некоторых СНТ — до половины участков пустуют. Закон не запрещает занимать бесхозные дома. Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра написали пошаговую инструкцию, как это сделать.

— Вызов брошен — вывоз принят — Реформа системы таможенных органов завершается в этом году. Уже созданы электронные таможни и 16 центров электронного декларирования. В них оформляется до 98% всех деклараций. Во многом благодаря новым технологиям удалось не допустить в этом году коллапса на границе.

— Звездный статус — Первая федеральная территория появилась в России. Это сочинский округ, где расположен образовательный центр "Сириус". Территория создается на основании обновленной Конституции РФ и будет экономически самостоятельной, со своим бюджетом и имуществом.

— Чувство локтя — Владимир Путин считает, что кабмин в целом достойно отработал сложный уходящий год. Главное, что удалось не допустить критического спада экономики, но теперь от антикризисных мер надо переходить к стратегической повестке.

— Деловой завтрак — Денис Валентинович Мантуров, министр промышленности и торговли РФ. Свои вопросы вы можете задать в среду, 30 декабря с 9.00 до 10.00 по московскому времени по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или уже сейчас по электронной почте: zavtrak@rg.ru, а также по факсу: 8-499-257-58-92.

— В духе Конституции — В четверг Госдума завершила осеннюю сессию и парламентский год, в течение которого депутаты приняли 553 закона. Глава нижней палаты Вячеслав Володин подвел основные итоги.

— Вирус остался в повестке — Итоги года на пресс-конференции подвела спикер CФ Валентина Матвиенко. Она считает, что сенаторы, несмотря на экстремальные условия, связанные с пандемией коронавируса, хорошо выполнили свою работу, а в следующем году страну ждет позитивное развитие.

— Долина Ломоносова — Идею сделать следующий год в России Годом науки и технологий Владимир Путин выдвинул на заседании попечительского совета МГУ. Он также заявил, что к 2025 году вся инфраструктура долины МГУ должна быть в полном объеме.

— Волонтеров просят не беспокоиться — Число участников заключительной фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" от коронавируса ограничат 31 тысячью человек — именно столько добровольцев набрано на данный момент из запланированных 40 тысяч. Соответствующее решение приняли в Минздраве РФ.

— Доходы вернутся не сразу — Кризис, вызванный пандемией, привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов населения. По данным Росстата, за девять месяцев сокращение составило 4,3 процента. И восстановление будет медленным.

— Крупными мазками — По 131 из 500 заявок, поступивших в Роспатент на регистрацию изобретений и полезных моделей, созданных для борьбы с COVID-19, уже выданы патенты. Об этом сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев.

— Готовы к защите — Россия не может никак не реагировать на новые угрозы и вызовы, поэтому, не ввязываясь в затратную гонку вооружений, продолжает сбалансированно развивать Вооруженные силы. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

— Батайск: дело пошло — В Батайском городском суде состоялось предварительное слушание по иску бывшего главного редактора газеты "Вперед" Елены Пивоваровой на восстановление ее на работе. Ранее в этой ситуации поручил разобраться президент РФ Владимир Путин.

— Пандемия не помеха диалогу — В уходящем году, несмотря на то, что пандемия коронавируса нарушила нормальный ритм развития китайско-российских отношений, обе страны выдержали все испытания. Стороны продолжают наращивать эффективное сотрудничество в целом спектре областей.

— Компаниям, где работают инвалиды, сохранят льготы — Компаниям с сотрудниками-инвалидами сохранят льготы по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве на ближайшие три года. Закон об этом публикует "РГ".

— Утвержден новый статус ветерана — Жителей осажденного Севастополя приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. Ими признаются россияне, иностранные граждане и лица без гражданства, которые проживали в городе с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года во время его обороны.

— Квартира с возвратом — Верховный суд утвердил постановление, которое может защитить покупателей квартир от личной финансовой катастрофы. Теперь в договоре продажи квартиры можно предусматривать условие, что продавец будет отвечать за возврат денег в случае признания договора недействительным.

— Битва помидоров — Россельхознадзор постепенно снимает ограничения на ввоз томатов из Азербайджана и других стран, в продукции которых ранее были обнаружены опасные вирусы. С 24 декабря 2020 года ведомство открыло поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий.

— Так цифры сошлись — Граждан будут оповещать о ЧП, появятся системы дистанционного мониторинга здоровья, спортсмены получат цифровые паспорта, а бизнес сможет в режиме онлайн оформлять патенты и лицензии. Как цифровизация меняет и еще изменит жизнь россиян, читайте в материале "РГ".

— Цифровизация затронет все сферы жизни человека — Граждан будут оповещать о чрезвычайных происшествиях, появятся системы дистанционного мониторинга здоровья, спортсмены получат цифровые паспорта, а бизнес сможет в режиме онлайн оформлять патенты и лицензии. В ближайшие годы нашу жизнь ждет масштабная трансформация, и ее двигателем могут стать проекты, разработанные руководителями цифровой трансформации (РЦТ).

— Подготовлены новые меры поддержки ИТ-отрасли — Правительство подготовило второй пакет мер поддержки ИТ-индустрии. Новые меры разработаны совместно с представителями отрасли. Их запуск создаст еще больше преимуществ для развития российских решений.

— Искусственный интеллект на стороне граждан — Роботизированного помощника научили отвечать на запросы граждан, поступающие на единый номер 122 по вопросам ковида. Разработку на основе искусственного интеллекта (ИИ), названную "Светланой", сначала запустили в Московской области. Теперь ее применяют уже в 12 регионах.

— В марте заработает новый портал госуслуг — Одна из целей цифровой трансформации госуправления — сделать взаимодействие между гражданами и органами власти практически незаметным, бесшовным. Создать экосистему, в которой гражданин будет автоматически — в проактивном режиме — получать необходимые ему услуги.

— Все школы получат доступ в интернет — К 2030 году 97% российских семей получат широкополосный доступ к интернету, а уже в следующем году завершится подключение к Сети школ и больниц.

— Вина доказана — Клинский городской суд Московской области в четверг вынес обвинительный приговор бывшему главе Клинского района Александру Постриганю. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 116 миллионов рублей.

— Самый большой спасатель — В Липецке в пятницу состоится официальное открытие крупнейшего в России граффити в честь 30-летия МЧС России. Живописное панно заняло 300 квадратных метров с первый по 10-й этаж жилого дома, которые надо было раскрасить обычными ручными баллончиками с краской. Таких произведений в стране пока нет. Это первый подобный проект.

— Чужая стройка — Троицкий районный суд Москвы в четверг рассмотрел и удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему начальнику ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" Хризману Юрию, его сыну Хризману Михаилу и другим лицам. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

— Операция "Москва" — В четверг самолет с первой партией российской вакцины "Спутник V" на борту благополучно приземлился в международном аэропорту Буэнос-Айреса. Эта особая миссия была названа местными властями "Операция Москва" и заняла 40 часов.

— Казанова денег не берет — Такого в мэрии Парижа еще не было. Городской советник и представитель центристской партии "Демократическое движение" Пьер Казанова отказался от полагающегося ему жалованья. А это как-никак весьма кругленькая сумма — 50 тысяч евро в год. Чем аргументировал советник этот, скажем прямо, неординарный поступок? Да тем, что и так достаточно зарабатывает на своем основном рабочем месте в одной из адвокатских контор, где его ценят как опытного профессионала.

— У Колизея будет арена — Минкульт Италии объявил о грандиозных планах восстановить арену римского амфитеатра Флавиев, больше известного всему миру как Колизей. Примерно через полтора тысячелетия после того, как была утрачена древняя арена главной достопримечательности Рима, которую в 2019 году посетили 7,5 миллиона человек, Колизей обзаведется новой — современной и инновационной.

— Антитела пропишут в паспорте?— Слухи о том, что власти Британии разрабатывают "паспорта свободы" для тех, кто привился от коронавируса, вызвали бурные дебаты. И хотя официальные лица поспешили опровергнуть подобные планы, о них уже всерьез поговаривают и по ту сторону Ла-Манша.

— Дары с подтекстом — Помните знаменитое античное выражение "Бойся данайцев, дары приносящих" — о коварстве "бескорыстных дарителей", которое не утратило своего значения и поныне. Особенно если речь идет о "подарках" из Вашингтона отдельным странам, граничащим с Россией, на пространстве СНГ.

— Переждать за морем — В рейтинге стран, где лучше всего справляются с коронавирусом, Россия стала 18-й в мире и пятой в Европе. В первой тройке оказались Новая Зеландия, Тайвань и Австралия. Из европейских стран выше РФ только Норвегия, Финляндия, Дания и Ирландия. США — 37-е.

— Уважение через испуг?— Еще совсем недавно медиков встречали аплодисментами и стоя. Но это превратилось в привычку, аплодисменты смолкли. Также по привычке осталась критика в их адрес: они спасают, но они же виновны в любой неудаче. Откуда такая полярность, рассказали врачи Юрий и Виктория Бузиашвили.

— По рельсам на автомате — В Японии запустили первую беспилотную электричку. Состав будет курсировать по одному из маршрутов на юго-западном острове Кюсю, сообщает телеканал FNN.

— Аборты: право выбора — Последние месяцы в России не утихают споры вокруг репродуктивной политики. Так, неоднозначную реакцию вызвала идея ограничить продажу в аптеках лекарств для абортов, а также сократить финансирование клиник, которые проводят процедуру искусственного прерывания беременности. То же самое со звучащими предложениями создать "абортарии" в системе ФСИН и разрешить проведение абортов только там.

— Машино-местность — Региональные власти будут обязаны определять, сколько парковочных мест должно быть около новостройки, а также минимальную вместимость парковок около зон отдыха, курортных зон и лесопарков. Инициативу приветствуют во Всероссийском обществе автомобилистов

— Предлагайте! Поможем… — Благодаря новому закону "Об основах инициативного бюджетирования в Самарской области" проекты жителей будут обеспечены прямым финансированием. В целом предусматривается три источника финансирования: вклад со стороны жителей или социально ответственного бизнеса, средства местного бюджета и областной казны. При этом чем больше будет вклад самих самарцев, тем больше окажется коэффициент софинансирования из местного и областного бюджета.

— Робот-Маяковский — Исследовательская команда студентов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета научила искусственный интеллект (ИИ) сочинять стихи. Он "творит" в стиле Владимира Маяковского, создавая ступенчатые стихотворные строки.

— Ковид залез в карман — Зарплаты во многих крупных городах России выросли даже с поправкой на инфляцию. Больше всего — в Севастополе, на 17,5 процента. Об этом говорится в новом исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— О трагедии не думали — В селе Шарипово Кушнаренковского района Башкирии при прокурорской проверке обнаружен дом престарелых, в котором не выполнялись требования пожарной безопасности. Не было "тревожной кнопки", соединяющей пансионат с подразделением пожарной охраны, а работоспособность внутреннего противопожарного водопровода не проверялась. Между тем в здании, взятом в аренду некоммерческой организацией, круглосуточно находились 42 человека.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Приказано дорого жить — Цены на арендное жильё в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8–10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз "Известиям" дали участники рынка недвижимости. Весной, в первый пик пандемии, хозяева квартир шли навстречу арендаторам и снижали ставки, но летом, после выхода из изоляции, спрос на съёмное жильё начал восстанавливаться, и уже осенью плата стала расти. Основной причиной этого эксперты называют восстановление рынка труда.

— Выплата без адреса — Пять триллионов из более чем 15 трлн рублей, предусмотренных в 2019–2024 годах на борьбу с бедностью и повышение доходов населения, не оказывают прямого воздействия на достижение этих целей. Такие выводы Счётная палата (СП) приводит в докладе, посвящённом анализу мер правительства по улучшению обеспеченности россиян.

— По голосу и подобию — В России набирает обороты новый вид мошенничества с использованием социальной инженерии и технологии подделки голоса. О такой тенденции "Известиям" рассказали в компаниях в области информационной безопасности. Мошенник может позвонить и попросить оплатить счёт под видом коллеги или друга, а технология deepfake сымитирует голос знакомого.

— Время в дефиците — Снизить годовой прирост заболеваемости ВИЧ с 76 тыс. человек в 2020 году до 45 тыс. в 2030-м. Обеспечить антиретровирусной терапией 95% заболевших — сегодня она доступна 75%. А также полностью изжить дискриминацию носителей вируса иммунодефицита в обществе. Такие цели указаны в стратегии борьбы с ВИЧ-инфекцией до 2030 года, утверждённой правительством. Эксперты отмечают, что для их достижения прежде всего нужно значительно увеличить финансирование имеющихся программ.

— Таблетки несчастья — Во избежание нехватки медикаментов требуется усилить контроль над продажей, отсрочить введение системы маркировки минимум на год, а также провести масштабную разъяснительную работу с населением, заявили опрошенные "Известиями" политики и эксперты. На пресс-конференции по итогам осенней сессии спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "Известий", признала проблемы с маркировкой и искусственным ажиотажем.

— Не опуская рук — Правительство достойно справилось со своими задачами в непростом 2020 году, а командная работа позволила сгладить негативные последствия распространения коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил 24 декабря на встрече с кабмином. По уже сложившейся традиции она прошла в режиме видеоконференции. По мнению экспертов, заметных результатов удалось добиться прежде всего в области здравоохранения. Это касается в том числе и создания новых медицинских центров, и разработки вакцин против COVID-19.

— С рыбой на выход — После 11 месяцев переговоров Брюссель и Лондон согласовали формат своих отношений после Brexit. Однако говорить, что вопрос решён окончательно, пока рано: сделку должны одобрить парламенты обеих сторон и 27 стран — членов ЕС. Гарантий того, что это произойдёт, нет, тем более что до окончательного выхода Британии из ЕС осталась неделя. По словам собеседников "Известий", знакомых с ходом переговоров, вполне вероятно, что начало января Брюссель и Лондон всё-таки проживут в режиме "без сделки".

— Всё в нормах — Весенняя сессия для Госдумы будет не менее сложной, чем осенняя, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Она станет стартом для выборов нового состава парламента, которые пройдут в сентябре. 24 декабря Госдума провела последнее заседание осенней сессии. Как заявили на нём депутаты, это был самый тяжёлый год за всё существование парламента, которому в условиях COVID-19 пришлось оперативно принимать законы о преодолении последствий пандемии, конституционные нормы и федеральный бюджет.

— "Говорить, что мы дорого обходимся бюджету, некорректно" — В 2020 году российские военные оказывали большую помощь гражданским медикам в борьбе с пандемией. Как в России, так и в других странах. О том, как оплачивалась эта работа, в каком случае оборонное ведомство готово пойти на повышение пенсионного возраста военных, как оно смогло компенсировать секвестирование бюджета и насколько эффективной оказалась новая система контроля за гособоронзаказом, в интервью "Известиям" рассказала заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

— Поговорить с умным — Пандемия коронавируса подтолкнула российские банки активно развивать голосовых роботов при обслуживании клиентов по телефону. В "Тинькофф" более 90% звонков уже обрабатывается ассистентом с развитыми навыками общения. В Сбере около 65% телефонных запросов решается без помощи оператора, в Альфа-банке — 45%, в ВТБ — 25%, рассказали "Известиям" в кредитных организациях. Из-за карантинных мер россияне привыкли решать финансовые вопросы дистанционно. Внедрение роботизированного помощника окупается за год, оценили эксперты.

— Прикрылись короной — По статистике Генпрокуратуры за 11 месяцев 2020 года в сфере госзакупок выявлено на 5,8% нарушений больше, чем за аналогичный период 2019-го. Эксперты отмечают, что главной причиной был ослабленный контроль за сделками во время карантина, а также неправомерное проведение экстренных закупок, якобы связанных с пандемией. Основными нарушениями стали заключение контрактов с единым поставщиком и завышение стоимости товаров со стороны исполнителей.

— "Главный бенчмарк для нас — клиентская доходность" — В начале 2021 года "Сбер" введет паспорта финансовых продуктов, которые позволят сравнивать риски и доходность вложений в разные инвестиционные продукты блока — от доверительного управления до инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Это поможет каждому клиенту выбрать для себя наиболее подходящий инструмент. Такими планами с "Известиями" поделилась старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.

— Москва позади — В четверг Россия побила сразу два антирекорда — по суточной заболеваемости коронавирусом и по смертности от него. При этом пандемия уходит в регионы — на Москву сегодня приходится менее 30% новых случаев заболевания. Эксперты объясняют это формированием в столице коллективного иммунитета. Рост числа инфицированных — результат повышения социальной активности накануне праздников, считают в Роспотребнадзоре и призывают россиян провести новогодние каникулы максимально осторожно.

— Шутка мора — Смешные изображения в интернете, посвящённые разным аспектам пандемии COVID-19, находят сильный эмоциональный отклик у россиян. Эксперты считают, что мемы и юмор помогают справиться со стрессом, однако у излишне нервных людей они могут усугубить тревожное состояние.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Пять пустых лет для каждой пятой семьи — Каждая пятая нуждающаяся семья в России не получала никаких социальных выплат от государства за период с 2014 по 2018 год, следует из отчета Счетной палаты по итогам анализа госполитики, направленной на снижение бедности (есть у РБК). Такой вывод аудиторы сделали на основании данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах Росстата, проводившихся в указанный период.

— Неквалифицированная защита квалифицированных инвесторов — На специализированных интернет-сайтах выставлены на продажу данные клиентов инвестиционной компании "Фридом Финанс". По словам продавца, в базе содержатся данные 16,8 тыс. клиентов, 450 из которых являются квалифицированными инвесторами. РБК направил запрос в ЦБ и "Фридом Финанс". Источник, близкий к ЦБ, подтвердил РБК, что Банк России знает об утечке данных.

— Цифровая реальность московского здравоохранения — Буквально на днях в Москве был открыт доступ к уникальному публичному сервису по оценке тяжести пневмонии. "КТ-калькулятор" — нейронная сеть для оценки степени поражения легких — уже встроен в московскую систему ЕМИАС. Это еще один шаг в использовании искусственного интеллекта для диагностики коронавирусной инфекции, еще одна ступень на пути к цифровизации всей медицинской отрасли города.

— Надо начинать платить за иностранную рабочую силу — Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, как упали инвестиции из-за коронавируса, как можно ограничить число иностранных работников в новых проектах и почему надо поддерживать Кавказ.

— Сверхактивная акселерация — Активы российских банков на 1 декабря 2020 года достигли 103,7 трлн руб., с начала года они выросли почти на 15 трлн руб., или на 16,8%, следует из статистики ЦБ. Более высокие темпы роста наблюдались только шесть лет назад: в кризисном 2014 году банковские активы увеличились более чем на 19 трлн руб., или 35%, почти половину этого прироста обеспечила валютная переоценка на фоне обвала курса рубля.

— ₽35 млрд ушли в облака — Банк ВТБ приобрел 44,8% "дочки" "Ростелекома"—"Центра хранения данных" (РТКЦОД), которая занимается облачными сервисами и обработкой данных. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении банка.

— Пулково сравняло своих с чужими — Оператор аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) изменил бонусную программу при обслуживании авиакомпаний. Это следует из нового положения о развитии маршрутных сетей авиакомпаний в Пулково, которые опубликованы на официальном сайте аэропорта.