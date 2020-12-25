МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы материкового Китая и Японии в пятницу закрылись преимущественно в плюсе следом за ростом на американских рынках днем ранее и на новостях по торговому соглашению Великобритании и ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1% — до 3396,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2273,99 пункта, японский Nikkei 225 — снизился на символические 0,04%, до 26656,61 пункта. Рынки Гонконга, Южной Кореи и Австралии были закрыты в связи с празднованием католического Рождества. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,16%, до 26386,56 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,7%, до 2806,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6664,8 пункта.

В пятницу объем торгов на рынках АТР был снижен в связи с празднованием католического Рождества. Поддержку настроениям инвесторов оказал оптимизм на американских рынках днем ранее — в четверг индексы США закрылись ростом на 0,2-0,3%.

Также инвесторы обратили внимание на новости из Европы, где Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по выходу Великобритании из союза (Brexit), которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Переговоры Лондона и Брюсселя буксовали несколько месяцев.

Динамика на рынках акций Японии при этом была обусловлена неоднозначной внутренней статистикой. Так, безработица в Японии в ноябре неожиданно снизилась до 2,9% с октябрьских 3,1%, хотя аналитики ждали сохранения показателя без изменений. В то же время розничные продажи в стране выросли на 0,7% в годовом выражении, что оказалось ниже прогнозов аналитиков.

Аналитики Mizuho Securities, мнение которых приводит агентство Рейтер, ожидают позитивного сценария для финансовых рынков в следующем году благодаря "постепенному восстановлению экономики и смягчению денежно-кредитной политики".

В том, что касается рынков Китая, аналитики Southwest Securities полагают, что в 2021 году индекс Shanghai Composite может достичь уровня 4000 пунктов благодаря устойчивому восстановлению экономики Китая и продолжающейся поддержке со стороны властей.