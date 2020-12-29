2020-12-29T10:58:00+03:00
2020-12-29T11:42:00+03:00
2020-12-29T10:58:00+03:00
2020
https://1prime.ru/News/20201229/832704795.html
В России за сутки число случаев заражений COVID выросло на 27 002
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 27 002, до 3 105 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в... ПРАЙМ, 29.12.2020
коронавирус, россия, пандемия, новости
https://1prime.ru/images/83263/69/832636915.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83263/69/832636915.jpg
https://1prime.ru/images/83263/69/832636914.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83263/69/832636914.jpg
https://1prime.ru/images/83263/69/832636902.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83263/69/832636902.jpg
https://1prime.ru/society/20201219/832632912.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 27 002, до 3 105 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 002 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3915 (14,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зарегистрировано в Москве — 5641, Санкт-Петербурге — 3757, Подмосковье — 1547.
За сутки в РФ выписаны 24 874 человека после лечения от COVID-19, за все время — 2 496 183.
Наименьший темп прироста COVID-19 на Алтае, в Туве — 0,2%.
В России подтверждены 562 смерти от COVID-19, за все время — 55 827.