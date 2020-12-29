МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 27 002, до 3 105 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 002 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3915 (14,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зарегистрировано в Москве — 5641, Санкт-Петербурге — 3757, Подмосковье — 1547. Попова рассказала, когда закончится пандемия

За сутки в РФ выписаны 24 874 человека после лечения от COVID-19, за все время — 2 496 183.

Наименьший темп прироста COVID-19 на Алтае, в Туве — 0,2%.

В России подтверждены 562 смерти от COVID-19, за все время — 55 827.