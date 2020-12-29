МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Более 80% посетителей сайта "Работа в России" задумываются о том, чтобы сменить работу в новом году, свидетельствуют результаты исследования на портале Роструда, посвященного поиску вакансий и резюме.

Согласно приведенным данным, 81% респондентов признались, что к ним приходят мысли о смене работы, причем 68% из них заявили, что хотят найти более перспективное и высокооплачиваемое место. Для 17% важно перейти туда, где есть возможность удаленной работы, 12% участников исследования опасаются, что их нынешняя компания может столкнуться с финансовыми трудностями, поэтому заранее просматривают рекрутинговые сайты.

Три процента россиян работа из дома не устраивает, поэтому причина поиска нового места — желание вернуться в привычный рабочий коллектив. Активным мониторингом рынка труда занимаются более половины опрошенных (57%), треть (35%) иногда просматривают сайты по поиску работы, 8% выступают пассивными наблюдателями.

Говоря о смене деятельности, 47% респондентов хотят остаться в своей сфере, 40% желают кардинально поменять ее. На вопрос, что они намерены делать, чтобы поиск работы был более продуктивным, более половины (58%) респондентов признались, что просто будут откликаться на интересующие их вакансии, более трети (38%) планируют пройти дополнительные курсы или повысить имеющуюся квалификацию. 4% респондентов обратятся к карьерному консультанту для более корректного составления резюме и правильного позиционирования своих навыков. Путин поручил полностью восстановить рынок труда в 2021 году

Как отметили во ВНИИ труда, тенденции, связанные с трудовой мобильностью, готовностью менять работу, были характерны для рынка труда и до пандемии. Они актуализируются в новогоднее время.

"Пандемия же несколько изменила представление работников о трудовом процессе. Например, все больше сотрудников заявляют, что если они будут искать новую работу, то только с возможностью удаленной занятости и с гибким рабочим временем, о чем свидетельствует опрос. Такой запрос со стороны работников говорит о том, что и после снятия всех ограничительных мероприятий формат удаленной занятости будет очень востребован", — добавили в институте.

Исследование проводилось в декабре этого года. Указывается, что на вопросы ответили более 28 тысяч человек из всех регионов страны.

"Работа в России" — федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, а также содержащая иную информацию.