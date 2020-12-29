ЦБ не поддержал продление ограничения комиссии банков для онлайн-торговли
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ получил предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) продлить ограничение 1% банковской комиссии для онлайн-покупок, однако позиция регулятора прежняя — это была временная мера на период самоизоляции из-за коронавируса, ее продление негативно отразилось бы на гражданах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
О предложении АКИТ продлить это ограничение до перехода банков на Систему быстрых платежей (СБП) президент ассоциации Артем Соколов рассказал в интервью РИА Новости. Он отмечал, что у банков есть конкретные сроки для подключения к СБП: системно значимые обязаны обеспечивать оплату по QR-коду с 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года. Тогда, считает Соколов, СБП станет полноценной альтернативой эквайрингу, а пока целесообразно ограничить ставки.
В регуляторе РИА Новости сообщили, что получили такой запрос от ассоциации.
"Тем не менее мы неоднократно говорили, что ограничение эквайринговых комиссий было временным решением на период серьезных изоляционных мер для граждан. При этом важно отметить, что ряд банков в тот период приостановили программы лояльности и кешбэк — выплаты держателям карт. Таким образом, дальнейшее ограничение эквайринговых комиссий негативным образом отражается на конечных потребителях — наших гражданах", — подчеркнули в ЦБ.
Банк России в качестве меры поддержки в связи с коронавирусом с 15 апреля по 30 сентября ограничивал эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%.
https://1prime.ru/News/20201229/832705248.html