МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ получил предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) продлить ограничение 1% банковской комиссии для онлайн-покупок, однако позиция регулятора прежняя — это была временная мера на период самоизоляции из-за коронавируса, ее продление негативно отразилось бы на гражданах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

О предложении АКИТ продлить это ограничение до перехода банков на Систему быстрых платежей (СБП) президент ассоциации Артем Соколов рассказал в интервью РИА Новости. Он отмечал, что у банков есть конкретные сроки для подключения к СБП: системно значимые обязаны обеспечивать оплату по QR-коду с 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года. Тогда, считает Соколов, СБП станет полноценной альтернативой эквайрингу, а пока целесообразно ограничить ставки.

В регуляторе РИА Новости сообщили, что получили такой запрос от ассоциации. Банк России ввел новые ограничения на сделки для инвесторов-новичков

"Тем не менее мы неоднократно говорили, что ограничение эквайринговых комиссий было временным решением на период серьезных изоляционных мер для граждан. При этом важно отметить, что ряд банков в тот период приостановили программы лояльности и кешбэк — выплаты держателям карт. Таким образом, дальнейшее ограничение эквайринговых комиссий негативным образом отражается на конечных потребителях — наших гражданах", — подчеркнули в ЦБ.

Банк России в качестве меры поддержки в связи с коронавирусом с 15 апреля по 30 сентября ограничивал эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%.