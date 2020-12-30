МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Кум известной болгарской прорицательницы Ванги Сергей Косторной в рамках шоу "На самом деле" озвучил ее прогноз на 2021 год. Об этом написал "МК". При этом он подчеркнул, что все сказанное в свое время изрекла сама Ванга, и добавил, что в 2021 году испытания для человечества продолжатся.

ПРЕДСКАЗАНИЯ ВАНГИ НА 2021 ГОД

Согласно этим прогнозам, некоторым регионам мира грозит крупное наводнение. "В начале лета побережье Америки и ряд стран, близких к морям, подвергнутся чудовищным ливням, зальет и смоет все, что можно", — сказал кум прорицательницы. К тому же наводнение может принести с собой болезни.

Также Ванга предрекла возможность войны. "Возможны локальные войны в странах Латинской Америки, но глобальных не будет", — отметил Косторной.

Кум болгарской прорицательницы также озвучил прогноз насчет завершения пандемии коронавируса. Инфекция перестанет свирепствовать весной. "До марта будут происходить негативные вещи, а вот 20-го — день начала астрологического года, начнутся приятные преобразования", — сказал он.

Кум Ванги предсказал рост авторитета России и снятие с нее санкций из-за вклада в борьбе с пандемией. Также изобретут лекарство от рака. "Рак закуют в железные цепи", подчеркнул Косторной. Он утверждает, что препарат от болезни будет содержать много железа.

Есть еще один важный момент — Ванга говорила, что в 2021 году родятся два очень важных человека. Кум прорицательницы отметил, что данное предсказание было сделано в состоянии транса, и получить детали в тот момент было невозможно. Билл Гейтс рассказал, как будет выглядеть мир после пандемии COVID-19

ПРЕДСКАЗАНИЯ НОСТРАДАМУСА НА 2021 ГОД

Предсказания Нострадамуса на 2021 год интересуют не только любителей эзотерики и астрологии. Даже те, кто с изрядной долей скептицизма относится к "тайным" знаниям, не могут оставаться равнодушными к его словам о будущем человечества. Четверостишия (катрены) французского прорицателя содержат туманные прогнозы о погодных аномалиях и природных катастрофах в разных частях планеты на 2021 год. Об этом написало издание New York Post. Тем не менее, некоторые из них носят довольно определенный характер.

ЧТО ПРИНЕСЕТ РОССИИ СЛЕДУЮЩИЙ ГОД?

• Север нашей страны в следующем году может пострадать из-за резкого весеннего потепления, являющегося продолжением тех климатических изменений, которые начались на Земле несколько лет назад. Сильные ветра и таяние вечной мерзлоты могут доставить немало хлопот жителям Заполярья.

• Сибирь и Дальний восток будут страдать от жары и пожаров, которые уже несколько лет с пугающей регулярностью изнуряют россиян, живущих в данных регионах.

• Лето на юге страны будет также засушливым, с сухими ветрами, но это все-таки не приведет к массовой гибели урожая. А вот европейскую часть России весной и летом 2021 г. будут заливать дожди. На Кавказе же из-за них могут случиться большие наводнения.

В МИРЕ

Знаменитый предсказатель написал, что основной угрозой для мира в 2021 году будут климатические изменения, а точнее ливни и вызываемые ими наводнения. Нострадамус указал, что следует ожидать "…больших дождей, идущих стеной долгий период». Больше всего от них могут пострадать Северная Америка, юг Европы и Азия".

ГЕОПОЛИТИКА

Согласно пророчествам Нострадамуса, в следующем году Россия продолжит укреплять свои позиции как один из лидеров на мировой политической арене. Причем делать это она будет в связке с другими важнейшими игроками геополитики — Китаем и Индией.

Тем не менее, он предупредил о возможности быть втянутой в "большую войну" (некоторые толкователи катренов Нострадамуса считают ее чуть ли не Третьей мировой). Начаться данная война может с большого вторжения одной из мусульманских стран востока в соседнюю христианскую державу, что повлечет массовый исход беженцев в северные страны Европы, а также в Россию.

Перед данным событием в общемировом информационном пространстве появится понятие "Антихрист", которое свяжут с неким невиданным прежде светом "уродом", родившемся в одной из влиятельнейших стран мира. Отмечается, что не все исследователи наследства Мишеля Нострадамуса считают этого "урода" живым человеком. Возможно, это будет робот, машина с искусственным интеллектом, о появлении которой в мире говорят уже давно.

Точного названия мусульманской страны, которая поставит мир на грань мировой войны, катрены Нострадамуса не дают. Однако относительно "большого переселения людей на север" у толкователей катренов сомнений нет. Тем более что оно уже идет несколько лет, начавшись после недавних войн в Ливии и Сирии.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

В 2021 году Россия продолжит наращивать свое экономическое могущество, укрепляя дружеские связи с соседями на востоке (теми же Китаем и Индией), и влияние на экономику соседних стран на западе (в частности, на Европу). Из-за массового исхода населения с юга количество жителей нашей страны ощутимо увеличится, что скажется на увеличении числа рабочих рук.

Также в этом году возможно появление новых торговых путей, которые пройдут по территории России и свяжут активно наращивающий свой экономический потенциал Китай с Европой. Не исключено, что это будет тот самый Новый шелковый путь, разговоры о котором ведутся последнюю пару лет.

Что же касается США, то они будут заняты больше собственными делами и все быстрее будут терять влияние на мировую экономику. Saxo Bank дал новые "шокирующие" прогнозы на 2021 год

ПРОЧИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ НОСТРАДАМУСА НА 2021 ГОД

Одним из важнейших пророчеств Нострадамуса на следующий год является предсказание о зарождении новой мировой веры — именно в этом году могут начаться те процессы, которые приведут к формированию совершенно новой религии к 23-24 векам нашей эры.

Из-за туманностей формулировок в катренах исследователи расходятся во мнениях о том, каким образом будет формироваться данная религия. Кто-то считает, что она будет образована благодаря слиянию католической и православной ветвей христианства. Другие убеждены, что объединятся христианство и ислам. Как бы ни то ни было, для России данное предсказание важно тем, что, согласно некоторым толкователям катренов, человек, который положит начало зарождению новой мировой религии, будет родом из нашей страны.

Конечно, не все пророчества, о которых Нострадамус написал в своих катренах, осуществлялись на практике. Так же не исключено, что некоторые из его предсказаний были изначально ошибочными. Тем не менее, многое из того, что он предрекал, сбылось.