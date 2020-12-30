МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Расширение списка операций с деньгами, попадающих под контроль финансовой разведки, может очень негативно сказаться на 5-6 миллионах россиян, получающих "серые" зарплаты. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на мнение экономических экспертов. Что изменится в России с 1 января: налоги, пенсии, пособия

Напомним, что с 10 января вступят в силу поправки в "антиотмывочный закон", согласно которым под контроль налоговиков будут попадать любые операции с наличностью выше 600 тысяч рублей, денежные почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за сотовую связь от той же суммы и ставки в азартных играх на сумму выше 600 тысяч рублей.

Политолог и экономист Никита Масленников считает, что "эта мера была ожидаемой, так как Россия поддерживает международные меры по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, правительство продолжает борьбу с незаконным обналичиванием средств и неформальной занятостью".

Однако большее число россиян эти меры на себе не ощутят. По мнению эксперта, в основном пострадают предприятия сферы обслуживания, игрового сектора и компании, которые не оформили своих сотрудников официально.

Кроме того, Масленников уверен, что новые поправки поспособствуют снижению роста уровня инфляции. Он объяснил, что "в период пандемии оборот наличных в России увеличился примерно на 2,5 триллиона и это оказало серьезное инфляционное давление на экономику". Эксперты оценили риски "антиотмывочной" инициативы Банка России

Экономист Виталий Калугин пояснил, что эти меры правительства направлены, прежде всего, против предприятий малого бизнеса, находящихся в "сером секторе". Ведь в компаниях с коллективом более 150 человек зарплату в конвертах платить уже нецелесообразно. По его мнению, речь идет лишь о 5-6 миллионах россиян.