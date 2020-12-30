МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 47,5 копейки — до 90,6824 рубля, курс доллара вырос на 21,9 копейки, до 73,8757 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 33,4 копейки, составив 81,4387 рубля. Доллар дешевеет к другим основным валютам