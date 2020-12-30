2020-12-30T15:24:07+03:00
2020-12-30T15:24:07+03:00
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2020
https://1prime.ru/News/20201230/832717632.html
Официальный курс евро на четверг вырос до 90,68 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 47,5 копейки — до 90,6824 рубля, курс доллара вырос на 21,9 копейки, до 73,8757 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 30.12.2020
доллар, евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 47,5 копейки — до 90,6824 рубля, курс доллара вырос на 21,9 копейки, до 73,8757 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 33,4 копейки, составив 81,4387 рубля.