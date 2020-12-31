МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Штаб оперативного руководства Росрыболовства принял решение продолжить поиски тел моряков в районе крушения траулера "Онега", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

"В 15.00 30 декабря в связи с отсутствием разумной надежды найти членов экипажа р/с "Онега" живыми, активная фаза поиска прекращена. В 21.00 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места гибели СМР "Онега" и продолжения поиска тел членов экипажа затонувшего судна", — заявили в федеральном агентстве.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море

Росморречфлот в среду сообщал, что поисково-спасательная операция в районе крушения "Онеги" завершена, самолет Ил-38, вылетевший в район поисковой операции в Баренцевом море, где затонула "Онега", ничего не нашел.

По информации Росморречфлота, в среду около 21.00 спасательные суда "Антиас" и "Капелан" вернулись в район аварии "Онеги". Также к поисково-спасательной операции присоединилось спасательное судно Росрыболовства "Микола" – координатор на месте действий с задачей поиска тел.

"Антиас" решает задачу по определению точного местоположения "Онеги" на грунте с помощью эхолота. В 21.35 "Антиас" прибыл в район крушения и решает задачу по определению точного местоположения СМР "Онега" на грунте с помощью эхолота. В 03.13 31 декабря р/с "Капелан" приступил к поиску совместно с СМБ Микула", — рассказали в ведомстве.