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В России за сутки выявили 27 747 новых случаев заражений COVID
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Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 27 747, до 3 159 297, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в... ПРАЙМ, 31.12.2020
коронавирус, россия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 27 747, до 3 159 297, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 747 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 164 (15,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 6566, Санкт-Петербурге — 3758, Подмосковье — 1487.
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки зарегистрирован в Туве — 0,2%.
За сутки в России выписаны 28 922 человека после COVID-19, за все время — 2 554 340.
Подтверждены 593 смерти с COVID-19, за все время – 57 019.