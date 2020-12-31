МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 27 747, до 3 159 297, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 747 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 164 (15,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 6566, Санкт-Петербурге — 3758, Подмосковье — 1487. Попова рассказала, когда закончится пандемия

Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки зарегистрирован в Туве — 0,2%.

За сутки в России выписаны 28 922 человека после COVID-19, за все время — 2 554 340.

Подтверждены 593 смерти с COVID-19, за все время – 57 019.