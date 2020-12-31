МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Соответствующее постановление опубликовано в четверг на портале правовой информации.

"Утвердить санитарные правила СП 2.1.3678 — 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" согласно приложению", — говорится в документе.

Срок действия правил — до 1 января 2027 года. Попова рассказала, когда закончится пандемия

Согласно правилам, в частности, инфекционные и психиатрические стационары должны находиться на расстоянии не менее 100 метров от жилых домов. Реконструируемые и строящиеся помещения для медпомощи людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, нельзя размещать в многоквартирных домах.

Въезд к инфекционному отделению должен иметь крытую площадку для дезинфекции транспорта. В него также должен быть предусмотрен отдельный вход. В приложении к документу также расписаны минимальные площади различных помещений. В частности, инфекционная палата для взрослых на две и более койки должна быть не меньше 8 квадратных метров, а индивидуальная родовая палата — не менее 30 квадратных метров. Во вновь строящихся и реконструируемых медорганизациях для тяжело больных пациентов должны быть оборудованы ванны с подъемниками.

Аптеки, согласно документу, должны находиться или в отдельных зданиях или в изолированном блоке в многоквартирном доме. В шлюзе аптечного блока нужно создать условия для обработки рук и надевания спецодежды. В аптеке следует организовать зону для еды и хранения личных вещей работников.

Документом также не разрешается размещать спортзалы для детей в цокольных и подвальных этажах. Материалы для внутренней отделки спортзалов должны быть устойчивы к влажной уборке и дезинфекции. Также в помещениях для занятий спортом должно быть естественное освещение. У посетителей должен быть доступ к питьевой воде — питьевым фонтанчикам либо расфасованной воде.

Размещать гостиницы в жилых помещениях нельзя, следует из документа. Номера не могут находиться в подземных и цокольных этажах, а также над автостоянкой, если она находится под землей или в цокольном этаже. Уборка номеров с дезинфицирующими средствами должна проводиться не менее 1 раза в неделю. Ожидания в экономике-2021: год робких надежд

Жилые помещения по типу жилых ячеек в социальных учреждениях организуются для группы не более 6 человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санузлом. Спальни в интернатах организуются на трех человек. Если организуется только дневное пребывание — создаются зоны с креслами и диванами для отдыха. В медпункте должен быть изолятор размером не менее 4 коек на 100 и более человек.

Гигиенический уход за людьми, которые испытывают затруднения с самостоятельным передвижением, должен осуществляться ежедневно, осмотр на педикулез и чесотку — не реже 1 раза в неделю.