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Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от COVID
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Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая, сообщило агентство Рейтер со ссылкой... ПРАЙМ, 31.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра.
Причина, пишет агентство, в "недостаточных мощностях по производству вакцин".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто сообщало, что Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса.
В начале декабря Сийярто сообщал, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V". Тогда министр отметил, что венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что "Спутник V" производится с учетом "новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ".