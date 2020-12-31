МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра.

Причина, пишет агентство, в "недостаточных мощностях по производству вакцин". Создана первая в мире вакцина против всех вирусов гриппа

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто сообщало, что Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса.

В начале декабря Сийярто сообщал, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V". Тогда министр отметил, что венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что "Спутник V" производится с учетом "новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ".