МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает работать с регуляторами Венгрии по вопросу одобрения вакцины от коронавируса "Спутник V", готов поставить вакцину в необходимом объеме в январе-марте 2021 года, сообщили РИА Новости в фонде.

"Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить вакцину в необходимом объеме в январе-марте 2021 года", — заявили агентству в РФПИ.

"РФПИ работает с регуляторами по вопросу одобрения вакцины в Венгрии" — добавили в фонде. На какие валюты стоит делать ставку в 2021 году, кроме доллара

В четверг агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто сообщало, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса.

В начале декабря Сийярто сообщал, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V". Тогда министр отметил, что венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что "Спутник V" производится с учетом "новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ".