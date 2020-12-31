МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В наступающем году Госдума будет оформлять новые поправки в Конституцию, менять правила оформления пенсий и разрабатывать закон о дистанционном обучении. В январе народные избранники откроют новый парламентский сезон. О том, какие законы будут рассматривать в 2021 году, написала "Российская газета". В Госдуме сообщили о "приятном сюрпризе" для пенсионеров в 2021 году

Депутаты с осени этого года занимаются оформлением новых поправок в Конституцию и будут продолжать эту работу в новом сезоне. "В том числе поправки в Семейный кодекс, запрещающие применение в России правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также основам правопорядка и нравственности, которых придерживается наша страна", — отметил глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В комитете по охране здоровья будут работать над законопроектом, который разрешит медикам оказывать скорую и неотложную медпомощь без процедуры письменного оформления добровольного согласия. При этом первую помощь предлагается разделить на "базовую" и "расширенную".

Весной депутатами будет рассмотрен законопроект о "гаражной амнистии". Россияне смогут легко оформить свои права на гаражи и землю под ними.

Одной из приоритетных задач в комитете по вопросам семьи считают инициативу погашения 450 тысяч рублей по ипотеки многодетным семьям. Обеспечение информационной безопасности детей также является важным проектом будущего года.

Законопроект о дистанционном обучении весной все-таки будет обсуждаться и дорабатываться. Осложняется все тем, что нерегламентированное обучение на дому противоречит нормам СанПиНа.

Помимо этого, весной будет рассматриваться вопрос повышения зарплаты педагогам. Один из них — о базовой ставке для учителей, другой — о статусе педагогического работника.

Назначать страховые пенсии по инвалидности планируют разрешить без заявлений. Это считают приоритетным вопросом в комитете по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Туризм в 2021 году станет безопаснее за счет создания единого федерального реестра туристических агентов. Там россияне смогут получать достоверную информацию о праве агента на продажу туристического продукта.

Ответственность для неплательщиков алиментов ужесточат. Фракция «Единой России» также будет выступать за то, чтобы повысить пособия беременным женщинам.

Законопроект об индексации пенсий планируют снова внести для обсуждений. Также планируется вернуться к вопросу увеличения МРОТ.