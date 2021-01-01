МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ в первый день нового года выросло на 27 039, до 3 186 336, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4080 (15,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении. На какие валюты стоит делать ставку в 2021 году, кроме доллара

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в России зарегистрировано в Москве (5907), Санкт-Петербурге (3746) и Подмосковье (1568).

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Туве, Чукотском АО — 0,2%.

Выписаны 25 798 человек с COVID-19, за все время — 2 580 138.

Подтверждены 536 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 57 555.