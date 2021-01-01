Эксперты назвали условия снижения цен на жилье
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В России на рынке недвижимости существуют несколько факторов, которые могут стабилизировать и даже снизить цены на квартиры, пишет URA,RU со ссылкой на экспертов рынка жилой недвижимости.
Как рассказали президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко и директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, первый фактор — позиция национальной валюты.
"Если рубль будет более-менее укрепляться, то цены стабилизируются", — отметила Радченко. По ее мнению, стоимость жилья может снизиться даже на 10%: именно на столько выросли цены на квартиры в прошлом 2020 году.
Она отметила также, что в условиях рыночной экономики государство не может начать искусственно регулировать цены на недвижимость.
Хусаинов также согласен, что вмешательство правительства в сферу недвижимости маловероятно. Он добавил, что для снижения динамики роста средней стоимости метра жилья нужно вводить меры, которые бы стимулировали увеличение объема предложения на рынке жилья.
"Возможно, расширять поддержку застройщиков в части дальнейшего упрощения оформления необходимых для начала строительства документов, рассмотреть вопрос поэтапного раскрытия эскроу-счетов, комплексного обеспечения инфраструктурой районов жилой застройки", — считает он.
По его словам, у застройщиков в России должны быть гарантии стабильного спроса со стороны населения для запуска новых объектов. А для этого в поддержке нуждаются именно покупатели.
https://1prime.ru/News/20210101/832729755.html