МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В России на рынке недвижимости существуют несколько факторов, которые могут стабилизировать и даже снизить цены на квартиры, пишет URA,RU со ссылкой на экспертов рынка жилой недвижимости. В России увеличены МРОТ и прожиточный минимум

Как рассказали президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко и директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, первый фактор — позиция национальной валюты.

"Если рубль будет более-менее укрепляться, то цены стабилизируются", — отметила Радченко. По ее мнению, стоимость жилья может снизиться даже на 10%: именно на столько выросли цены на квартиры в прошлом 2020 году.

Она отметила также, что в условиях рыночной экономики государство не может начать искусственно регулировать цены на недвижимость.

Хусаинов также согласен, что вмешательство правительства в сферу недвижимости маловероятно. Он добавил, что для снижения динамики роста средней стоимости метра жилья нужно вводить меры, которые бы стимулировали увеличение объема предложения на рынке жилья.

"Возможно, расширять поддержку застройщиков в части дальнейшего упрощения оформления необходимых для начала строительства документов, рассмотреть вопрос поэтапного раскрытия эскроу-счетов, комплексного обеспечения инфраструктурой районов жилой застройки", — считает он.

По его словам, у застройщиков в России должны быть гарантии стабильного спроса со стороны населения для запуска новых объектов. А для этого в поддержке нуждаются именно покупатели.