МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Большинство крупных российских банков не заинтересовано в выдаче ипотеки по плавающим ставкам, показал опрос РИА Новости. Банки назвали такие кредиты непредсказуемыми и некомфортными для заемщика и отметили, что в прошлом они пользовались низким спросом. На рынке ипотеки произошел "разворот"

Среди тех, кто верит в будущее новых форм ипотечного кредитования, оказался Сбербанк: там считают, что в следующем году было бы правильно сделать пилот ипотеки с плавающим сроком и фиксированным платежом.

В настоящее время в России плавающие ставки при кредитовании физических лиц практически не используются, хотя законодательством они не запрещены. В своем последнем обзоре по финансовой стабильности Банк России предположил, что банки могут быть заинтересованы в выдаче ипотеки по плавающим ставкам ввиду общего снижения кредитных ставок на рынке. По данным ЦБ, доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле ипотечных жилищных кредитов сейчас составляет менее 0,1%.

"Плавающая ставка повышает риски для заемщиков, так как под воздействием экономической ситуации она может резко измениться не только в меньшую, но и в большую сторону. Ипотека — это долгосрочное обязательство, поэтому такие условия снижают ее привлекательность для клиентов. ВТБ в настоящее время не рассматривает для себя возможность введения таких ставок", — прокомментировали в пресс-службе ВТБ.

ПЛАВАЮЩИЙ СРОК

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, напротив, считает, что у ипотеки по плавающим ставкам очень большое будущее, а у ипотеки с фиксированными ставками – серьезные проблемы. "В первую очередь, это бесконечная история со снижением ставок и рефинансированием: ставка падает, и люди начинают метаться в поисках более дешевых решений", — пояснил эксперт. Хуснуллин рассказал о досрочном снижении ипотечных ставок в России

При этом он считает, что если и запускать новый формат ипотечного кредита, то ипотеку с плавающим сроком.

"Сейчас премия за процентный риск в структуре фиксированных ставок превышает 1 процентный пункт, поэтому ипотека с плавающей ставкой позволила бы заемщикам сильно снизить нагрузку. Было бы правильно сделать пилот ипотеки с плавающим сроком и фиксированным платежом в следующем году", — рассуждает Матовников.

При росте процентных ставок в таком продукте пересчитывается не платеж, а именно срок, но с учетом большого объема досрочных погашений это не станет проблемой, полагает он. При этом стоит ввести определенные требования к заемщику в части первоначального взноса, показателя долговой нагрузки и возрасту, удостовериться, что человек понимает, какой кредит он берет, подчеркнул эксперт.

БУДЕТ ЛИ СПРОС

Ипотечные продукты с плавающей ставкой непопулярны и не востребованы заемщиками, особенно в России, рассуждает зампред правления "Абсолют банка" Антон Павлов. Такие кредиты несут дополнительные риски для клиентов, поясняет он: в нестабильной экономической ситуации плавающая ставка может привести к большим переплатам. Рекордные долги: россияне раздувают ипотечный пузырь на фоне пандемии

"Даже в развитых странах, возьмем для примера США – после кризиса 2008 года заемщики практически отказались от таких продуктов. Сложно предсказать, как поведет себя индикатор, к которому будет привязана ставка. Фиксированная процентная ставка наименее рисковый инструмент, и клиентам удобно планировать и платить аннуитетные платежи. Планов по внедрению таких продуктов у нас банке нет", — заключил Павлов.

Опыт предыдущих лет не показал большого спроса на этот ипотечный продукт, соглашается зампред правления банка "Зенит" Дмитрий Юрин: розничные клиенты не готовы брать дополнительные риски. Внедрять кредиты по плавающим ставкам не планируют также Московский кредитный банк и крупнейший банк Крыма – РНКБ.

"Мы не считаем целесообразным введение плавающих ставок. Этот инструмент делает кредитный риск менее предсказуемым и комфортным для заемщика, особенно когда речь идет о значительных сроках кредитования в ипотечных продуктах", — отметил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.