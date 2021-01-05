МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса крайне негативно отразилась в 2020 году на мировой экономике, и рынок смартфонов не стал исключением. Согласно исследованию аналитической фирмы TrendForce, производство смартфонов в минувшем году составило всего 1,25 млрд единиц, что на 11 % меньше предыдущего года. Назван первый смартфон Huawei, который получит замену Android

В топ-6 ведущих брендов смартфонов по объему производства в 2020 году вошли: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO и Vivo. Самым заметным изменением в рейтинге по сравнению с 2019 годом является значительное падение рыночной доли Huawei.

TrendForce считает, что Honor будет действовать как независимый производитель смартфонов отдельно от Huawei. Пока сложно сказать, сможет ли "новый" Honor привлечь внимание потребителей без поддержки Huawei. К тому же, Huawei и новый Honor будут напрямую конкурировать друг с другом в будущем, особенно если Huawei удастся в дальнейшем высвободиться от торговых санкций США. Поскольку новый Honor стремится увеличить производство, Huawei будет в этом случае сложно вернуть себе долю рынка смартфонов.

Что же касается дальнейшего развития событий на мировом рынке смартфонов до конца 2021 года, то TrendForce полагает, что последний будет постепенно восстанавливаться по мере того, как люди привыкнут к "новым нормам", установившимся в результате пандемии. Более того, в этом году, вероятно, будет наблюдаться относительно заметная волна замен устройств, а также рост спроса на развивающихся рынках. Если предположить, что эти условия будут реализованы, ежегодное мировое производство смартфонов в 2021 году может вырасти на 9 % до 1,36 миллиардов единиц. Что касается глобального рейтинга брендов смартфонов на 2021 год, компанию Huawei ожидает дальнейший и значительный спад производства. Это связано с последствиями введения экспортных ограничений США и выделения Honor в отдельную структуру.

Помимо этого, TrendForce прогнозирует падение Huawei с третьего места в 2020 году до седьмого в 2021 году. По мнению аналитической фирмы, в шестёрку лидеров в 2021 году войдут Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo и Transsion. Все вместе они будут владеть почти 80% мирового рынка смартфонов. Тем не менее, пандемия останется центральным фактором в прогнозе производства, поскольку именно она будет оказывать влияние на мировую экономику. Также на объёмы выпуска смартфонов в 2021 году также могут повлиять геополитическая нестабильность и нехватка производственных мощностей на рынке полупроводников.

Благодаря агрессивной политике правительства Китая по коммерциализации 5G, в 2020 году мировое производство 5G-смартфонов за год достигло около 240 млн единиц, что соответствует уровню проникновения 19 %, при этом на китайские бренды приходится почти 60 % рынка. В то время как 5G останется основным трендом на рынке смартфонов в этом году, в разных странах возобновляется создание инфраструктуры 5G, а производители мобильных процессоров продолжат выпуск 5G-чипов начального и среднего уровня. Таким образом, ожидается, что уровень проникновения 5G-смартфонов в 2021 году резко вырастет до 37 %, при этом их производство за год составит около 500 млн единиц.