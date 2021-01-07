МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В январе продолжают вступать в силу новые законы, призванные навести порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. Кроме того, скоро истекают два моратория, введенных властями из-за пандемии COVID-19. Обо всем этом подробно написала "Российская газета"

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МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

После Рождества истекает действие моратория на банкротства по заявлению кредиторов в отношении должников. В документе, который продлил его первоначальный срок, упоминается, что это постановление правительства вступает в силу 7 октября 2020 года и действует в течение трех месяцев, то есть до 7 января 2021 года включительно.

Речь идет Постановлении Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. N 1587 "О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников".

Тем не менее, ряд экспертов считают, что мораторий, конец которого выпал на выходной день, должен закончиться в первый рабочий день, то есть 11 января. Так или иначе, если его снова не продлят, то после новогодних каникул кредиторы смогут приступить к действиям.

Право на продление моратория касается организаций и индивидуальных предприниматели, чья деятельность попадает в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии. 

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10 января истекает срок другой программы — по возмещению отдыхающим части стоимости туристской услуги. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 10.08.2020 N 1200.

Напомним, суть льготы касается только внутреннего туризма. Покупая тур, путевку в санаторий или оплачивая отель, можно вернуть часть денег обратно. В зависимости от стоимости поездки можно получить до 20 тысяч рублей.

Но похоже, у этой программы есть шанс продолжиться не только в этом году, но и дальше. Как писала "РГ", Ростуризм выступил с инициативой ее продлить.
Пока же правительство только разрешило переносить купленные по программе кешбэка туры до конца 2021 года. На эту меру пришлось пойти из-за опасений возможного запрета на поездки из-за распространения коронавирусной инфекции. 

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УСИЛИТСЯ КОНТРОЛЬ НАД ОПЕРАЦИЯМИ С НАЛИЧНЫМИ

С 10 января в России изменяются правила контроля за операциями с наличными деньгами. Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ.

Он создаст проблемы для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Закон нацелен на то, чтобы облегчить жизнь легальному бизнесу и осложнить теневому "отмывать" деньги, а также предотвратить финансирование террористов.

Росфинмониторинг будет теперь внимательно изучать, во-первых, почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше. А, во-вторых, снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов. В-третьих, сотрудники Росфинмониторинга обязаны проанализировать снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тысяч рублей. В-четвертых, под контроль попадут ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей. И, в-пятых, сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей.

Сведения обо всех этих операциях будут передавать в контрольное ведомство. И если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.

Ранее упоминалось, что исключениями из перечня обязательного контроля будут считаться такие операции, как размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

В России проводится эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции. А с 20 января начинается поэтапный переход к обязательной маркировке. Об этом говорится в Распоряжении Правительства РФ от 30.03.2020 № 806-р.

С конца января начнется так называемый "переходный период". Участники молочного рынка должны закончить подготовку к обязательной маркировке и завершить комплексное тестирование всех процессов. На это у некоторых из них — зима и весна. С 1 июня 2021 года маркировка станет обязательной для мороженого и сыров.

Напомним, что завершающий этап этого процесса запланирован на 1 декабря 2023 года, когда начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы молочной продукции.

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ЗАПРЕТ НА ОДНОРАЗОВЫЕ ВЕЙПЫ

С 28 января в России вступят в силу новые правила торговли устройствами нагревания табака и табачных стиков. Об этом говорится в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. N 303-ФЗ.

В частности, теперь реклама таких устройств будет запрещена. Например, нельзя проводить розыгрыши и предоставлять скидки, так как это побуждает человека купить табачное изделие. Под запрет попадет и спонсирование или стимуляция продаж никотиносодержащих товаров.

Нельзя будет применять эти устройства там, где запрещено курить обычные сигареты. Это будет касаться и кальянов.

Что же касается розничной торговли никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, то она будет запрещена вообще в том случае, если концентрация "зелья" в жидкости или растворе превышает 20 мг/мл. Таким образом, больше нельзя будет легально купить курительные жидкости, картриджи для джул, одноразовые вейпы типа HQD и так далее.