МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения.

Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. На чем можно сэкономить в новогодние праздники

Обсуждение проходит на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

Утверждение голосов выборщиков в конгрессе полностью закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.