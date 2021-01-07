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Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США
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Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения. Байден... ПРАЙМ, 07.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения.
Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков.
Обсуждение проходит на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
Утверждение голосов выборщиков в конгрессе полностью закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.