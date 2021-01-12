МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в своем комментарии для "Российской газеты" отметил, что рубль весьма спокойно вел себя во время торгов на российских праздниках. С конца декабря курс USD/RUB находился в довольно тесном диапазоне, почти не выходя за пределы 74-75 рублей, напомнил он. Подарки на Рождество для России: решение ОПЕК и доллар по 70 рублей

Мировая экономика, по его словам, продолжает восстанавливаться, равно как и спрос на сырье и металлы. Говоря об оптимистичном сценарии, Купцикевич допустил укрепление рубля ниже 73 за доллар и 90 за евро до конца января. Также он допустил, что по итогам квартала курсы и вовсе могут оказаться у 70 и 88 рублей соответственно.

Аналитик указал на то, что у рубля существует много преград. Основная — интерес мировых инвесторов к гособлигациям США.

Купцикевич подчеркнул, что на наступившей неделе восстановление доллара и фиксация прибыли по некоторым рынкам может серьезно дестабилизировать рубль. USD/RUB может расти выше 76 рублей в ближайшие дни, а на российском рынке может нарастать волнение.

Он отметил, что существует риск ужесточения санкционной политики. Помимо этого, Купцикевич сказал, что со стороны технического анализа рост USD/RUB выше 75,5 будет важным сигналом окончания отката в паре и первым признаком начала новой волны роста выше 80. По его словам, наступившая неделя обещает задать тренд на весь месяц.