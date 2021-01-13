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КОММЕРСАНТ

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— Ледоходное место — Всплеск цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути — По данным "Ъ", в феврале НОВАТЭК и "Росатом" начнут сверхраннюю проводку танкеров со сжиженным газом по восточному сектору Севморпути в сопровождении ледокола. Таким образом, НОВАТЭК сможет воспользоваться резким взлетом спотовых цен на СПГ в Азии. Для поставок в середине февраля они превысили $1100 за тыс кубометров, что вчетверо больше европейских. Но свободного газа у НОВАТЭКа немного. Теоретически компания может перенаправлять в Азию часть грузов из Европы с разрешения клиентов. Последние могут купить взамен газ у "Газпрома", разделив с НОВАТЭКом прибыль от сделок в Азии.

— Российский уголь зазимует в Европе — Экспорт растет благодаря повышению цен — Экспорт российского энергетического угля растет на 20% в последние недели на фоне увеличения цен в Европе и Азии из-за холодной зимы. В Европе уголь уже подорожал до $70 за тонну, что делает рентабельными поставки для большинства российских компаний. Всплеск цен на газ также способствует переходу энергетиков на использование более дешевого угля. Как отмечают аналитики, рост произошел в удачное время для крупных поставщиков, и они смогли перезаключить годовые контракты на более выгодных условиях.

— Снижение купательной способности — Регионы отказываются от крещенских прорубей из-за коронавируса — Пандемия COVID-19 препятствует любимому развлечению православных верующих — крещенским купаниям в прорубях. В ряде регионов в рамках соблюдения санитарных норм религиозные мероприятия на свежем воздухе уже отменили. При этом, например, в Ростовской области, Ставропольском крае и Крыму купели все же готовят. В РПЦ пока не сформировали централизованную позицию относительно ограничительных мер. Однако по словам настоятеля церкви Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского, такой "экстремальный вид благочестия" неуместен в местах, где люди не смогут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

— Новостройки в льготическом стиле — Кредитование по госпрограмме разменяло триллион рублей — Объем ипотечных кредитов, выданных по льготной программе под 6,5% годовых, к концу 2020 года превысил 1 трлн руб. Однако выдачи по этой программе, простимулировавшей строительную отрасль, заметно снизились к концу года. Рост цен и продление самой программы сбили ажиотаж на ипотечном рынке. К тому же потенциальные клиенты переключались на вторичный рынок, не сильно переплачивая за уже готовые квартиры и дома. В результате в 2021 году эксперты не ожидают ни резкого роста выдач по льготной программе, ни ее продления.

— Кресла сдвинули в тень — В России выросла доля контрафактной мебели — Столкнувшись с увеличением доли нелегальной российской мебели до 20% от всего рынка, российские производители рассчитывают усилить контроль над индустрией. Компании уже инициировали создание профильной комиссии в Минпромторге. Рост доли теневых производств спровоцировало падение доходов населения, вынуждающее потребителей искать более бюджетные варианты. Аналитики предупреждают, что победить проблему помогут скорее системы сертификации и маркировки, чем стандартные решения.

— От цифрового рубля до постковидного помешательства — Гайдаровский форум обсудит будущее после пандемии — Открывающийся 14 января Гайдаровский форум пройдет в экспериментальном формате: большая часть его участников-выступающих будет присутствовать на нем очно, зрители же — онлайн. Основная тема даже более сильной, чем обычно, деловой программы — постпандемические экономика, политика, госуправление, образование, культура и наука. Ряд презентаций, заявленных на Гайдаровском форуме, не позволяют считать, что будущее в 2021 году может не наступить.

— Пандемия не разогнала электронное ОСАГО — Половина полисов остается бумажной — Локдаун подогрел спрос на цифровые услуги, но не в ОСАГО. Как следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам 2020 года доля электронных продаж осталась на уровне "докоронавирусных" времен — 50% полисов ОСАГО все так же продаются онлайн. Отсутствие вполне резонного во время пандемии роста цифровых продаж на рынке объясняют удовлетворением спроса. Равновесие может сдвинуть в пользу дальнейшей цифровизации только введение дистанционного урегулирования убытков — законопроект о нем уже принят депутатами в первом чтении.

— Прощенная инфраструктура — Белый дом уточнил, под какие проекты он готов списывать региональные долги — Правительство определилось с предварительным набором критериев к региональным инфраструктурным проектам, которые оно готово поддержать за счет списания долгов регионам — напомним, речь идет о перезапуске инвестиционного цикла, для которого и необходимо инфраструктурное обеспечение. Так, стоимость инфраструктурных инициатив должна превышать 50 млн руб., а отбирать их будут, в частности, по соотношению частных и госвложений (в Минэкономики обещали уточнить критерии при рассмотрении заявок). Всего регионы уже заявили более 200 проектов на 1 трлн руб.— пока это вдвое больше возможного объема льгот.

— Ковид и ОПЕК+ удешевили нефть на треть — Мониторинг рынков — По итогам 2020 года средняя цена российского сорта нефти Urals сложилась в размере $41,73 за баррель, подсчитал Минфин. Это более чем на треть ниже уровня 2019 года — $63,59 за баррель. Заметно ниже цена 2020 года и среднего значения за последние десять лет (2010–2019 годы) — $78,32 за баррель. Напомним, что с рекордных уровней 2011–2013 годов, когда баррель Urals в среднем стоил более $100, цена нефти с конца 2014 года с наступлением нового мирового кризиса стала резко падать. В 2016 году она снизилась до средних $41,9 за баррель. За падением последовал восстановительный рост до $70,01 по итогам 2018 года и коррекция до средних $63,59 в 2019-м.

— Здравствуй, Дедушка Процесс — Первый секретарь МГК КПРФ на правах деда подал в суд на дистанционное образование — Депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин в понедельник 11 января подал в Верховный суд иск об отмене постановления правительства о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). Введение дистанционного обучения в школах на фоне пандемии коронавируса вызвало протесты родителей, которые опасаются, что его применение на постоянной основе плохо скажется на качестве образования и социализации детей.

— Политология — искусство возможного — Победителям профессионального конкурса обещана работа на думских выборах — Администрация президента (АП) запускает новый кадровый проект "Конкурс политологов". Его победители, как пообещал во вторник первый замглавы АП Сергей Кириенко, смогут принять участие в предстоящей думской кампании. Обосновывая полезность проекта для государства, наставники конкурса напомнили о поражении СССР в холодной войне из-за низкого уровня политической работы и призвали перестать "демонизировать" профессию политтехнолога. Эксперт считает, что посредством конкурса Кремль пытается привлечь на свою сторону молодых политологов, чтобы те не ушли в оппозицию.

— Прокуроры записались в наблюдатели — За выборами в Госдуму проследят со всех сторон — Президент России Владимир Путин заявил, что обеспечение законности выборов в Госдуму в этом году требует самого серьезного внимания Генпрокуратуры. О том, что эта задача приоритетная для ведомства, заявил и генеральный прокурор Игорь Краснов. Ранее источники "Ъ" сообщали, что для Кремля крайне важно, чтобы результаты выборов были признаны обществом. Уже стартовало обучение наблюдателей и запланировано обучение членов избиркомов. Эксперт видит основной риск восприятия в обществе выборов как нелегитимных, в случае если результат "Единой России" окажется слишком высоким. Действия Генпрокуратуры на практике, по его мнению, сосредоточатся вокруг правоприменения новых "ограничительных" законов.

— 66 сургутских комиссаров — В мэры крупнейшего города Югры выдвинуто рекордное число кандидатов — На конкурс по выбору мэра Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, заявились 66 кандидатов. Среди них есть представители крупной нефтяной компании, депутаты, журналисты, фрилансеры и безработные, однако нет ожидаемых фаворитов. По мнению эксперта, большинство участников конкурса вдохновились неожиданным успехом на сентябрьских выборах сельской уборщицы из Костромской области, но окончательный выбор будет сделан исходя из интересов региональных властей.

— Назначай и празднуй — День работника прокуратуры отмечен кадровыми перестановками на высшем уровне — Как стало известно "Ъ", накануне Дня работника прокуратуры генпрокурор Игорь Краснов перераспределил полномочия между своими заместителями. В Москву был переведен замгенпрокурора Игорь Ткачев, курировавший Уральский федеральный округ (УрФО), который теперь будет отвечать за работу управлений надзорного ведомства, связанных с судебной системой. Надзирать же за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД предстоит выходцу из Следственного комитета Анатолию Разинкину, получившему в последнее время самый широкий круг полномочий.

— Следствие не торопится к Ивану Сафронову — Журналисту и защите так и не разъясняют суть обвинения — Защита советника главы "Роскосмоса", бывшего специального корреспондента "Ъ" Ивана Сафронова подала жалобы на следователей ФСБ, уже второй месяц, по словам адвокатов, не проводящих никаких следственных действий с участием обвиняемого в рамках уголовного дела о госизмене. Тем временем сам журналист, отметивший Новый год в СИЗО "Лефортово", по-прежнему намерен отстаивать свое честное имя. Он связывает свое уголовное преследование исключительно с собственной профессиональной деятельностью.

— Деньги прошли мимо нефти — В хищении обвиняются совладельцы австрийской компании — Столичная полиция обратилась в суд с ходатайством о заочном аресте супругов Юрия Савяка и Ольги Крыкановой, являющихся совладельцами австрийской компании S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH. Их обвиняют в хищении $1,5 млн у офшорной компании Positive marketing ltd, за которой якобы стоят известный бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская жена Надежда Чернова. Переданные господам Савяку и Крыкановой средства должны были пойти на закупку нефтепродуктов, однако товар поставлен не был, а деньги исчезли. Вкладывался в сделку через господина Савяка и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, но он считает своего делового партнера посредником и скорее тоже жертвой, чем мошенником.

— Реабилитацию обошли компенсацией — Оправданная предпринимательница пытается добиться компенсации за длительный арест — Мосгорсуд (МГС) направил на новое рассмотрение заявление о возмещении вреда в связи с реабилитацией, поданное бывшей совладелицей продюсерской кинокомпании ООО "Мейджор фильм" Людмилой Вебер. В октябре 2018 года присяжные Басманного суда Москвы оправдали предпринимательницу по делу о покушении на организацию убийства ее делового партнера, совладельца ООО Дениса Филюкова. Следствие считало, что женщина решилась на это преступление из-за финансовых разногласий. В результате оправданная решила взыскать с государства примерно 5,45 млн руб — компенсировать моральный ущерб, а также неполученную зарплату и упущенную выгоду за два года и семь месяцев, проведенных в СИЗО. Райсуд ей в этом дважды отказал, но защите удалось в МГС добиться нового рассмотрения этого вопроса.

— "Новое величие" осталось неоправданным — Мосгорсуд сократил наказание двум из семи фигурантов дела об экстремизме — Московский городской суд во вторник отказался оправдать семерых фигурантов дела об экстремистском сообществе "Новое величие". На решение оставить в силе пять приговоров (от четырех лет условно до шести лет колонии) и изменить еще два (с 13,5 года колонии в общей сложности до 13 лет) суду потребовалось 40 минут. Снижение сроков на три месяца фигурантам Руслану Костыленкову и Петру Карамзину защитники назвали "показной формальностью" и сообщили, что готовят семь кассационных жалоб на решение Мосгорсуда, после чего обратятся в ЕСПЧ.

— Репрессированные ждут ордеров — Владимира Путина просят дать жилье узникам ГУЛАГа — Более 100 общественных и культурных деятелей направили руководству России открытое письмо о проблемах жертв советских репрессий. Речь идет о законопроекте по обеспечению узников ГУЛАГа социальным жильем в качестве компенсации за незаконно отнятые государством квартиры. Авторы письма указывают президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, что правительство подошло к вопросу формально: документ предполагает, что 70–80-летним людям придется ждать квартир еще минимум 25 лет в общей очереди. В письме предлагается "принять такой закон, по которому жертвы репрессий смогут получить жилье в короткий срок".

— Вашингтон переходит на инаугурационное положение — Столица США примеривается, как совместить погромы и митинги с торжествами — На фоне продолжающегося в США внутриполитического противостояния и бушующей эпидемии коронавируса американская столица готовится к приведению к присяге нового президента. Простых американцев уже попросили сидеть дома и на торжества не приезжать. Тех, кто все же приедет — в особенности с оружием и злонамеренными мыслями в голове, — встретят бойцы Национальной гвардии.

— Армения и Азербайджан очертили границы отношений — Карабах остался за пределами обсуждения лидеров конфликтующих стран — В Баку и Ереване результаты трехсторонних переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана, состоявшихся в Москве 11 января, получили диаметрально противоположную оценку. В Азербайджане встречу сочли продуктивной, поскольку на ней была достигнута договоренность о разблокировке экономических и транспортных связей в регионе. В Армении же оппозиция обвинила премьер-министра Никола Пашиняна в слабоволии и очередной сдаче позиций: в армянском обществе первоочередным вопросом считают возвращение пленных, но вместо этого на переговорах обсуждали экономическую повестку, на которой настаивал Азербайджан.

— Экономика сэкономила на электричестве — Энергопотребление в 2020 году рухнуло на рекордные 2,3% — В России зафиксировано самое глубокое снижение потребления электроэнергии за последнее десятилетие. В 2020 году спрос в целом по стране упал на 2,3% и приблизился к уровню четырехлетней давности. Основные причины — сделка ОПЕК+, снизившая потребление энергии у нефтяной отрасли, теплая погода и последствия пандемии коронавируса. Сокращение потребления, по оценкам аналитиков, приведет к падению прибыли тепловой генерации на 14–16%. Полного восстановления спроса эксперты ожидают в 2022 году.

— Соискателей поставили на скачивание — Удаленная работа множит мошеннические схемы — На рынке появилась новая мошенническая схема, сочетающая подходы хакеров и социальную инженерию. Потенциальной жертве для получения удаленной работы предлагается скачать популярные приложения с официальных ресурсов. Однако среди них находится приложение с вредоносным программным обеспечением, дающее удаленный доступ к мобильному банку жертвы. Эксперты считают, что в условиях широкого распространения дистанционной работы такая схема имеет шансы стать массовой.

— Пандемия обновила планшеты — Продажи выросли впервые с 2014 года — Рынок электронных планшетов в России по итогам 2020 года впервые за шесть лет показал рост продаж в штуках, увеличившись на 19%, до 2,5 млн устройств, подсчитали в "М.Видео-Эльдорадо". Наиболее востребованными стали планшеты среднего и высокого ценовых сегментов с большим экраном, которые россияне приобретали для работы, учебы и развлечений на удаленке. В 2021 году спрос на устройства сохранится в основном за счет нужд корпоративного сектора, считают эксперты.

— По следам рухнувших бенефициаров — АСВ отобрало первых агентов взыскания — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определилось с первыми компаниями, которые займутся розыском и возвратом средств банков-банкротов. Вознаграждение оказалось весьма существенным — 25–40% от взысканного, поэтому поток желающих не иссяк. Впрочем, эксперты предупреждают, что эта работа — долгосрочные инвестиции без гарантий, и считают стоимость услуг оправданной.

— Биржи померились акциями — Санкт-Петербургская наторговала на половину Московской — Две крупнейшие российские фондовые биржи — Московская и Санкт-Петербургская — по итогам прошлого года стали полноценными конкурентами по объемам торгов акциями. Московская площадка, на которой преимущественно торгуются российские бумаги, удвоила объемы, санкт-петербургская, на которой представлены акции зарубежных эмитентов, увеличила их на порядок. Однако в таких сегментах, как долговой, срочный, валютный и денежный рынки, реальных конкурентов у Московской биржи пока не предвидится.

— Бюджетная Urals — Рублевая цена на нефть вышла на годовой максимум — Рублевая цена российской нефти Urals обновила годовой максимум, закрепившись выше уровня 4,1 тыс руб за баррель. С начала года стоимость нефти выросла почти на 10%. Этому способствовали и рост цен на нефть на европейском рынке, и стабильный курс доллара в России. В целом такие цены обеспечат повышенные доходы для бюджета, по крайней мере в начале года.

— Авторынок дышит на Lada — Доля продукции АвтоВАЗа растет — АвтоВАЗ по итогам года сократил продажи примерно на 5%, но показал динамику лучше рынка, который упал почти на 10%. В результате концерн продолжил наращивать долю в РФ, увеличив ее на 0,9 процентного пункта, до 21,5%, чем не может похвастаться, например, другая популярная марка — Hyundai. На руку АвтоВАЗу сыграла как локализация, что создавало меньше проблем с поставками на фоне пандемии, так и господдержка, в том числе через закупки: на фоне общего снижения доли корпоративных продаж Lada, наоборот, увеличила их.

— На вертолетах поставили красный крест — Санитарная авиация расширяет парк — Национальная служба санитарной авиации (НССА), подконтрольная "Ростеху" и претендующая на статус основного игрока на рынке медицинской эвакуации, возьмет в лизинг 66 вертолетов Ми-8 и "Ансат" за 28 млрд руб. Это позволит ей увеличить парк примерно до 75 машин к концу 2022 года, вдвое меньше, чем предполагалось ранее. Аналитики отмечают, что, несмотря на госсубсидии и статус НССА как единого оператора санитарной авиации, проект продвигается медленно из-за рисков, связанных с отсутствием гарантий долгосрочной загрузки этих вертолетов.

— Гектары пошли по рукам — Структура Искандара Махмудова наращивает земельный банк — Связанный с Искандаром Махмудовым "Косминвест", который управляет 100 тыс га сельхозземель в Ставропольском крае, расширяет бизнес. Под контроль компании отошли еще 32 тыс га в Ростовской области, что позволило ей подняться на 33-е место в рейтинге крупнейших латифундистов. Прошлый год был удачным для растениеводческого бизнеса в РФ, поэтому интерес к сельхозземлям сохраняется, но негативным фактором выступает усиление госрегулирования.

— Воде меняют капитанов — Замглавы Минтранса Юрий Цветков покидает пост — Как стало известно "Ъ", замминистра транспорта Юрий Цветков, пришедший на работу в августе 2018 года, уходит с поста по собственному желанию. Заявление чиновник написал в конце прошлого года, в ближайшее время соответствующее распоряжение должно быть подписано. По данным "Ъ", должность замминистра транспорта может занять нынешний руководитель Росморречфлота Александр Пошивай, а в агентстве его сменит Андрей Лаврищев, возглавляющий "Росморпорт".

— Со свинины снимают жирок — У производителей падает рентабельность — Увеличение объемов выпуска свинины на 5–6% в 2021 году, ограниченный экспорт и рост затрат на корма грозят производителям этого мяса падением рентабельности. С учетом снижения оптовых цен на 6–8% бизнес небольших и средних компаний может вообще стать убыточным. В выигрыше окажутся крупные холдинги, которые смогут нарастить долю рынка за счет более слабых игроков.

— "Тайны следствия" раскроются в суде — Сериал вызвал претензии к структурам Владимира Гусинского — Студия "Панорама" потребовала с ВГТРК и компании "Кинопроизводственный центр", входящей в медиагруппу Владимира Гусинского, 170 млн руб за показ сериала "Тайны следствия". "Панорама" создала пилотные серии этой телесаги, которая идет на "России 1" уже 20 лет, и была подрядчиком в производстве первых 16 сезонов. С 17-го сезона структуры господина Гусинского стали производить сериал самостоятельно, но, как утверждает "Панорама", не выкупили исключительные права на него.

— Москва держится за офисы — Стоимость аренды растет не по дням, а по рублям — Негибкая позиция собственников в переговорах с арендаторами и выход на рынок наиболее дорогих площадей стали причиной устойчивости ставок на рынке премиальной офисной недвижимости. Москва оказалась единственным европейским рынком, где долларовые цены на них не выросли, но только за счет падения курса рубля. Российская столица также оказалась на четвертом месте по ценам на аренду офисов, уступив лишь Лондону, Парижу и Цюриху.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Дональд Трамп не признает своей вины за события 6 января — Голосование по импичменту президента может пройти в конгрессе 13 января — "Продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики" назвал действующий президент США Дональд Трамп призывы к его импичменту (президента цитирует пресс-служба Белого дома). Мало того, Трамп предупреждает, что рассмотрение вопроса об импичменте в конгрессе может вызвать "невероятный гнев". А на вопрос о том, несет ли он лично ответственность за захват Капитолия его сторонниками 6 января, заявляет, что его слова тогда были "совершенно уместными".

— Окончание моратория на банкротства сулит лавину исполнительных производств — Если должник не пострадал от коронакризиса, финансовые санкции восстановятся в полном объеме — 7 января завершился срок действия постановления правительства "О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве", вступившего в силу 7 января 2020 г. Накануне окончания действия моратория на банкротства пленум Верховного суда (ВС) рассмотрел спорные моменты его применения и дал свои разъяснения. В частности, отмечено, что с момента введения моратория автоматически останавливалось любое исполнительное производство по уже открытым делам, что не отменяло возможности подачи новых исков.

— Уголовное дело против схимонаха Сергия может поставить точку в его публичной деятельности — Массовых выступлений в поддержку бывшего схимонаха не произошло — Бывший схимонах Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) решил держать сухую голодовку в знак протеста против ареста, сообщил 12 января "Ведомостям" его адвокат Иван Миронов. Монастырь, духовным лидером которого называют Сергия, был взят отрядами ОМОНа штурмом в ночь на 29 декабря 2020 г.

— Эффективность управления регионами в 2020 году снизилась из-за пандемии — В новом году основные риски будут связаны с ожиданиями населения после коронавируса — Поляризация российских регионов по эффективности управления выросла в 2020 г. в условиях пандемии – успешные губернаторы могут работать в сложных условиях, а в части регионов управленческая ситуация была упущена. Это следует из рейтинга эффективности управления регионами, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

— Роскомнадзор начал штрафовать СМИ, которые называют иностранными агентами — Они затронули медиакорпорацию "Радио Свобода" и ее проекты — 12 января Роскомнадзор сообщил, что впервые составил восемь протоколов по ст. 19.34.1 КоАПа за неисполнение "СМИ, выполняющими функции иностранного агента" требований закона о соответствующей маркировке распространяемой ими информации: протоколы составлены из-за "отсутствия маркировки на четырех сайтах", они поступят в мировой суд для принятия решений о наложении штрафов. Их размер составляет для юрлиц 500 000 руб, для должностных лиц – 50 000 руб.

— Кредиты для малого бизнеса подешевели — Правительство снизило льготную ставку кредитования МСП с 8,5 до 7%, привязав ее к ставке ЦБ — Правительство решило привязать льготную ставку по кредитам для малых и средних предприятий (МСП) к ключевой ставке Банка России, она будет определяться по формуле "ключевая ставка плюс 2,75 п. п.".

— Страхование жизни останется драйвером рынка — Темпы прироста премий по страхованию жизни могут составить 20–25% — Согласно базовому сценарию агентства "Эксперт РА", темпы прироста премий по страхованию жизни составят 20–25% в 2021 г. относительно 2020 г., по консервативным оценкам, рынок вырастет на 15–20%. Аналитики "Эксперт РА" ждут завершения стагнации на рынке страхования жизни благодаря повышению интереса граждан к инвестициям на фоне низких банковских ставок и изменения в налогообложении депозитов. С этим прогнозом согласны и эксперты Всероссийского союза страховщиков (ВСС), которые ожидают прироста сборов по накопительным и инвестиционным программам страхования жизни на фоне перераспределения инвестиционной активности граждан.

— В Москве ожидается появление рекордного числа элитных квартир и апартаментов — Правда, к снижению цен это не приведет — В этом году на рынок элитной недвижимости Москвы может выйти 16 новых проектов (в 2020 г. таковых было 10). Такие данные приводит агентство Savills. Из подсчетов агентства следует, что общая площадь этих проектов составит 390 000 кв м, в них будет около 3500 квартир и апартаментов.

— Создатель фильма "Брат" требует в суде 93,7 млн руб с "Мегафона" — Кинокомпания СТВ утверждает, что оператор незаконно разместил на своем видеосервисе ее фильмы — Кинокомпания СТВ, широко известная по таким фильмам, как "Брат", "Груз 200", "Бумер", обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на 93,7 млн руб к телекомоператору "Мегафон", следует из карточки дела на сайте "Электронное правосудие". Исковое заявление подано 30 декабря, но пока не принято к рассмотрению. Третьими лицами по иску указаны компании "Медиа лаб дистрибушн", "Старт.ру" (компания – владелец видеосервиса Start.ru, 25% которого принадлежит "Мегафону") и "Киноскоп".

— Машиностроители просят отложить ограничения по экспорту зерна — Но правительство собирается их ужесточить — "Планируемое введение квотирования на экспорт зерновых культур значительно сокращает платежеспособный спрос на спецтехнику и темпы роста сельскохозяйственного сектора", – говорится в письме "Росспецмаша" премьер-министру Михаилу Мишустину, направленном 25 декабря 2020 г (копия есть у "Ведомостей"). "Росспецмаш" просит правительство дать поручение отложить введение ограничений на экспорт зерна.

— "Эр-телеком" уступил лидерство МТС — "Дочка" "Системы" стала крупнейшим частным интернет-провайдером в РФ — Провайдер домашнего широкополосного доступа (ШПД) "Эр-телеком холдинг" (ЭТХ) уступил 1-е место "дочке" АФК "Система", говорится в отчете агентства Telecom Daily, по итогам IV квартала прошлого года МТС опередила прежнего лидера примерно на 10 000 подписчиков. К концу года у МТС было 3,84 млн пользователей ШПД, у ЭТХ – примерно 3,83 млн. Кварталом ранее операторы обслуживали 3,76 млн и 3,82 млн подписчиков соответственно.

— Китайские смартфоны захватили Россию — Их доля в рознице превысила 50% — В России в 2020 г. было продано 31,5 млн смартфонов на 570 млрд руб., говорится в исследовании "М.видео-Эльдорадо", с которым ознакомились "Ведомости". Рекордные 55% рынка в количественном выражении заняли смартфоны китайских производителей. Порядка 45% продаж смартфонов пришлось на Honor, Xiaomi и Huawei, чуть менее 5% занял BBK Electronics (OPPO, Vivo, Realme и OnePlus), еще 2,5% – ZTE, оставшуюся долю поделили ряд менее известных брендов.

— Рост спроса на компьютеры ударил по автоконцернам — Автокомпании сокращают производство из-за нехватки чипов — Одна за другой мировые автокомпании объявляют о приостановке производств и сокращении выпуска новых автомобилей из-за нехватки микросхем. Виновата опять пандемия коронавируса: из-за роста спроса на компьютеры, ноутбуки и смартфоны производители микроэлектронных компонентов фактически работают на полной загрузке и при этом едва справляются с возросшими запросами своих основных клиентов, которые выпускают соответствующую технику.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Научное открытие года — Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс — Почему объявление Года науки поддержали не только ученые, но многие люди, далекие от нее? Что ждет страну, где наука до сих пор финансировалась по остаточному принципу? Научное шоу на ТВ — фантастика? Где нам ожидать научные прорывы? Какой вариант организации науки лучший для России? Об этом корреспондент "РГ" беседует с президентом РАН Александром Сергеевым.

— Грабят по паспорту — Новый способ отъема денег: с помощью чужих документов и судебных решений — В судах Санкт-Петербурга сейчас находится 22 иска о взыскании долгов с граждан, живущих в других городах страны. Они, сами того не ведая, должны деньги одному и тому же кредитору. Все иски одинаковы — 1400 тысяч рублей. Аналогичные иски, по данным "Российской газеты", лежат и в судах других регионов.

— Неустройчивое положение — Когда в стране не останется обманутых дольщиков? Куда обращаться, если с "замороженной" стройкой годами ничего не происходит? Доходит ли до уголовного преследования застройщиков, чьи дома оказались проблемными? На эти и другие вопросы "РГ" ответил генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев.

— С ручкой и планшетом — Каким будет стандарт "Цифровой школы" — Учителям — планшеты на отечественной операционной системе, ученикам — доступ к качественным цифровым урокам, школам — компьютеры и телевизоры со Smart TV, видеонаблюдение, точки Wi-Fi. Все это войдет в стандарт "Цифровой школы", который предлагается утвердить совместным приказом Минпросвещения и Минцифры. Документ опубликован для общественного обсуждения.

— Из дома — за парту — Владимир Путин обсудил готовность школ к работе онлайн — О том, как работают школы в пандемию, шла речь на встрече президента с министром просвещения. С сентября вернулись к традиционному обучению, дистанционное — только точечно, рассказал Сергей Кравцов. Создана цифровая образовательная среда с проверенным контентом.

— Упрощение строптивых — Банк России временно запретит продавать сложные облигации неопытным инвесторам — Граждане, не обладающие статусом квалифицированных инвесторов, не смогут купить абсолютное большинство сложных облигаций, размер выплат по которым зависит от определенных обстоятельств (например, от цены акций или золота), а также будут ограничены в возможности приобрести производные финансовые инструменты у банков. Проект указания Банка России об этом опубликован для общественного обсуждения.

— Труба усилила движение — Газопровод "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году — Новые американские санкции едва ли сильно затормозят достройку "Северного потока-2", но могут помешать вводу российского газопровода в эксплуатацию. При этом они все более переводят противостояние США с Россией в противостояние США с Европой, а точнее с крупнейшей экономикой региона — Германией.

— Код новых знаний — В 2021 году цифровым компетенциям обучат тысячи чиновников — До конца 2024 года более 50 тысяч госслужащих пройдут обучение навыкам цифровой трансформации в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". В этом году обучение по программам Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС пройдут более 12 тысяч чиновников, большая часть из которых будет из регионов (75%).

— Тут и дача, и село — Зачем менять статус садоводческих земель — В Совете Федерации считают, что дачным землям нужно определить статус. Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву письмо с предложением включить садоводческие товарищества в понятие "сельские территории".

— Пандемия научит — Михаил Мишустин поручил разработать алгоритм действий при угрозе инфекций — Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусом после новогодних праздников. В целом по России количество заболевших снижается, но ситуация в регионах по-прежнему разная. Кабмин также разработает единый алгоритм взаимодействия властей для борьбы с инфекциями.

— Защититься от мутанта — Ученые находят у "короны" новые мутации — Мир еще не перестал обсуждать на все лады потенциальные угрозы нового "британского" штамма коронавируса, а тут подоспело новое сообщение еще об одном мутанте. На этот раз — нашего, российского происхождения.

— Правила сокращения — Михаил Мишустин утвердил предельную численность госслужащих — Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документы о дополнительных параметрах реформы госаппарата. Изменения внесены и в структуру аппарата правительства, где вместо крупных департаментов появятся семь профильных. Таким образом, кабмин завершил подготовку нормативной базы для оптимизации системы госуправления. Преобразования начались в январе и должны завершиться до 1 апреля. В целом сокращение затронет более 32 тысяч должностей — в основном за счет имеющихся вакансий.

— Прокурор защитит — Генпрокуратуре поставлены новые задачи — В День прокурора Генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал о правозащитной деятельности надзорного ведомства. Торжественное собрание началось с видео поздравления Владимира Путина, который поблагодарил прокуроров за проделанную работу и поставил перед ведомством новые задачи.

— Совместно нажитое — Поправки в ГК делают дом и землю единым объектом недвижимости — Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что законодатели планируют завершать работу над поправками в Гражданский кодекс, детально прописывающими вопросы собственности. Одна из предлагаемых новаций: земля и постройки на ней составят единый объект недвижимости.

— Камеры соблюдения — В магазинах больше не смогут запретить фотографировать нарушения и снимать их на видео — С 2021 года покупатели могут снимать на свои мобильные телефоны нарушения, которые они нашли в магазинах и на рынках. А для получения заказа онлайн родственникам заказчика больше не потребуется оформлять доверенность.

— Родная кровля — Потратить материнский капитал на постройку дома будет проще — Минтруд предложил упростить порядок распоряжения маткапиталом при строительстве дома. Проект постановления об этом опубликован для общественного обсуждения.

— Вакцина лечит рынки — Эксперты прогнозируют снижение числа ограничений в мировой торговле — Россия, зависящая от спроса на нефть, газ и металлы, может стать одним из главных бенефициаров восстановления мировой экономики после коронакризиса. Каждый дополнительный процент роста мирового ВВП означает более высокий спрос на отечественную экспортную продукцию. Важно, что это может сопровождаться и политической "разрядкой" мировой торговли — впервые за последние годы, когда разного рода ограничения только множились.

— Поездка не затянется — Пробки на трассе М-1 победят с помощью разворотной петли — Сэкономить время в пути благодаря досрочному вводу в эксплуатацию двух участков на трассе М-1 "Беларусь" смогут водители, двигающиеся из Москвы в направлении Смоленска или обратно. С опережением графика на полгода сданы построенная разворотная петля на 25-м км трассы и реконструированный участок дороги между 46-м и 54-м километрами.

— Тариф "невольный" — За задержания граждан на 48 часов хотят платить компенсации — Законопроект о компенсации морального ущерба за незаконное задержание граждан на срок до 48 часов во вторник был внесен в Госдуму. Депутат Наталья Костенко предлагает внести поправки в Гражданский кодекс, согласно которым у россиян появится право требовать компенсацию от властей не только за незаконное уголовное преследование и необоснованное заключение под стражу, но и за кратковременное задержание.

— Километры перевели в рубли — Проезд по новому участку ЦКАД стал платным — Проезд по ЦКАД-4 станет платным с 23 часов 59 минут 11 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении Госкомпании "Автодор".

— В гостях хорошо, а дома — гаджет — Одна из крупнейших в мире технологических выставок — Consumer Electronics Show, или CES — впервые в своей истории проходит в онлайн-формате. Никаких толп посетителей, никаких близких контактов — побывать на мероприятиях в американском Лас-Вегасе сегодня может каждый, и даже визу получать не нужно.

— Пути сообщений — Мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. По данным газеты The Daily Telegraph, с 6 января мессенджер загрузили около 545 тысяч раз — в три раза больше, чем неделей ранее. — Как сообщил 12 января основатель мессенджера Павел Дуров, только за последние 72 часа к Telegram присоединились 25 млн новых пользователей. На 12 января общее число пользователей мессенджера превысило полмиллиарда.

— Судимся на диване — Сервис "Правосудие-онлайн" позволит судиться дистанционно — Председатель Совета судей Виктор Момотов предложил обязать участников процессов сообщать адрес электронной почты, по которому их будут уведомлять во время текущего и всех возможных последующих судебных разбирательств.

— Входное пособие — Социальные страховые выплаты планируют начислять автоматически — Теперь выплаты по больничным во всех регионах страны начисляются гражданам напрямую из Фонда социального страхования и работодателям не нужно отвлекать на них свои средства. Так, с 1 января на "прямые выплаты" перешли оставшиеся 8 самых крупных по числу занятого населения регионов.

— Авария по "военной" статье — После ДТП на Новорижском шоссе завели уголовное дело — Во вторник следователи продолжили допрос свидетелей и сбор другой важной информации о ДТП на Новорижском шоссе, в котором погибли четверо военных и пострадали еще несколько десятков их сослуживцев.

— На самолет и на стадион — "Зеленый паспорт" становится для израильтян пропуском в привычную жизнь — Министерство здравоохранения Израиля с 17 января приступает к массовой выдаче "зеленых паспортов" тем, кто прошел антиковидную вакцинацию. Такие документы, своего рода "сертификаты безопасности", будут выдавать всем желающим после получения второй дозы вакцины на отрезок времени не менее шести месяцев с возможным продлением. Однако срок такого продления пока не установлен. Он будет зависеть от эффективности вакцины.

— Адвокат не явился — Допрос журналиста Ивана Голунова по делу о подбрасывании ему наркотиков перенесен на 18 января — Мосгорсуд на заседании во вторник отложил на 18 января допрос журналиста Ивана Голунова по рассматриваемому резонансному уголовному делу в отношении пятерых экс-полицейских. Бывших стражей правопорядка обвиняют в незаконном задержании корреспондента и фабрикации улик, а именно в подбрасывании наркотиков Голунову.

— В бой пойдут роботы — На чем сосредоточатся Вооруженные силы в 2021 году — Министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание, где детально обсудил с руководством Вооруженных сил планы на 2021 год по ряду основных направлений деятельности ведомства.

— Доходы на чужой славе — Мошенники пытались собирать деньги от имени знаменитого летчика Дамира Юсупова — Кибермошенники взломали страничку в соцсети Героя России Дамира Юсупова и попытались организовать сбор денег с подписчиков летчика, прославившегося виртуозной посадкой аварийного авиалайнера с пассажирами в кукурузном поле. "Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", — сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".

— Удар высокой точности — Испытания первого российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник" перешли в заключительную фазу. Ударный дрон был проверен на способность поражать бомбами наземные цели, и эту задачу он выполнил успешно.

— Увидит через океан — Минобороны планирует построить в Якутии новейшую радиолокационную станцию "Яхрома", которая войдет в систему предупреждения о ракетном нападении. Эта РЛС будет работать полностью в автономном режиме. — Заглянуть через океан, засечь все пуски баллистических ракет. Это основная задача новейшей радиолокационной станции "Яхрома", которая, по мнению экспертов, пока не имеет аналогов в мире.

— На пулю ответят пулями?— ФБР предупреждает о возможных выступлениях вооруженных граждан Америки — С приближением 20 января — даты инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена — в раздираемой политическим противоречиями Америке фиксируется взрывной рост уровня взаимной ненависти граждан. После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, которому за неделю до истечения его полномочий грозит очередной импичмент (действующий президент США стал единственным в истории страны, который дважды подвергся процедуре отрешения от власти), речь больше не идет о перебранках или стычках консерваторов с либералами на массовых митингах и в интернет-пространстве.

— Соль и лопаты — Как российские дипломаты преподали испанцам урок по расчистке снежных заносов — Испанская столица оказалась в катастрофическом положении из-за снежной бури "Филомена", которая обрушилась на пиренейское королевство в конце прошлой недели. Мало того, что улицы занесло снегом так, что машины не могли проехать, так еще и после небольшой оттепели ударили морозы, покрыв дороги льдом. А у коммунальных служб закончилась соль.

— Вакцина из-под полы — Кто тайно прививал випов Украины — Скандал, вызванный проведением подпольных прививок от коронавируса для представителей украинской элиты, получил неожиданное развитие. Выяснилось, что организатором поставки нелицензированной на Украине вакцины Pfizer в киевскую частную клинику оказался близкий знакомый президента Зеленского.

— Ученье — сайт — В 2021 году рынок онлайн-образования в России продолжит взрывной рост — Многомиллиардные сделки и инвестиции, кратное увеличение аудитории, старт масштабных государственных проектов — 2020 год запомнился для российской EdTech-индустрии ростом на 30-35% по сравнению с "доковидным" периодом. В 2021 году аналитики также предсказывают высокие темпы роста — на уровне 20-25%.

— Вместе, по одному и по ТВ — Переходя на дистанционное обучение на время пандемии, многие страны выбрали централизованный подход, позволивший не только охватить большую аудиторию, но и упорядочить переход на "удаленку".

— Дорога к вузу — Когда вернутся к очному обучению подмосковные студенты?— Дистанционное обучение студентов колледжей и вузов в Подмосковье подходит к концу. Постановление об этом во вторник подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Вирус пострашнее мороза — Из-за пандемии коронавируса в регионах отменяют крещенские купания — Жители Хабаровского края не смогут окунуться в крещенские купели. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

— Сто пунктов защиты — С 14 января в столице откроются дополнительно 30 прививочных пунктов против коронавируса. Общее количество в городе их возрастет с 70 до 100. Об этом сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

— Долина пошла в гору — МГУ создает научно-технологические кластеры — На месте огромной свалки на юго-западе столицы идет подготовка к строительству научно-технологической долины "Воробьевы горы".

— Царь-плюшка — Почему увлечение тюбингом приводит к ЧП — Катания на тюбах в январе привели уже к двум серьезным ЧП. В Бутове 15-летний мальчик врезался в дерево, а в Щелкове двое ребят угодили прямо в реку Клязьму. В обоих случаях "плюшки" оказались неуправляемыми, а само катание толком никто не контролировал.

— "Зеленые" в пути — Парк электробусов вырос вдвое — В новогодние каникулы в Москву поступил 600-й электробус — теперь этот экологически чистый транспорт курсирует по 42 маршрутам, 33 из которых еще недавно обслуживали автобусы. За год парк электробусов вырос вдвое, но останавливаться на этом столица не намерена — в течение 2021 года будут поставлены еще 400 новых машин с двигателями на электротяге. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на своих страницах в соцсетях.

— Маски сожжены — Медицинские отходы: Подмосковье начинает реформу — Комплексная система по обращению с медицинскими отходами в стране начнется с Подмосковья, где появятся два первых предприятия по переработке таких отходов. В качестве возможных площадок для них рассматриваются Сергиево-Посадский и Каширский округа области, сообщил гендиректор компании "РТ-Инвест"Андрей Шипелов. Эта компания входит в госкорпорацию "Ростех" и является крупнейшим мусорным оператором Подмосковья.

— Трясло сериями — Сибиряков вновь разбудило землетрясение — Новое землетрясение 12 января разбудило жителей сразу нескольких сибирских регионов. Подземные толчки ранним утром ощутили в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области, в Туве и Красноярском крае. В этот раз эпицентр стихии находился не на Байкале, а в Монголии, в районе озера Хубсугул.

— За партой дома — 50-градусные морозы отменили занятия в школах Якутска — 12 января из-за установившихся в Якутске 50-градусных морозов уроки в школах города были отменены для всех классов.

— "Ватрушка" с гипсом — Катание с горок становится опасным для жизни — Катание на "ватрушках" — одно из самых популярных зимних развлечений, но почти ежедневно появляются сообщения о том, что его поклонники получают серьезные травмы и даже гибнут.

— Призрак Советский — В Воркуте опустевший район отключили от коммуникаций — В Воркуте отключили от коммуникаций микрорайон Советский. Последние жители выехали оттуда в конце декабря, отключение произведено в целях экономии ресурсов, сообщили "РГ" в администрации города.

— Прозрачный череп — Создан уникальный датчик диагностики заболеваний мозга — Хотя в исследования мозга в мире вкладываются сотни миллиардов долларов, он остается самым малоизученным органом человека. Особенно в тех случаях, когда медикам надо с высоким временным и пространственным разрешениями локализовать те или иные зоны для диагностики и лечения эпилепсии, опухолей и т.д. Даже МРТ сегодня не способна решать задачи, когда надо с высочайшей точностью увидеть в мозге очень быстрые патологические процессы. Но в последние годы появилась альтернатива. Речь идет об использовании для изучения мозга магнитных полей. Казалось бы, что здесь нового, ведь электромагнитные поля постоянно генерируются в мозге.

— Дня не хватит — 2021 год будет самым коротким за последние 50 лет — В 2020 году рекорд кратчайшего астрономического дня был побит 28 раз, а самый короткий день был зафиксирован 5 июля, когда Земля совершила полный оборот на 1,0516 миллисекунды быстрее, чем средняя продолжительность суток. И в наступившем году этот эффект продолжится. Разница между изменяющимся астрономическим временем, которое зависит от положения Солнца, и всегда стабильным "атомным", которое фиксируется атомными часами, составит 19 миллисекунд.

— "Мы задыхаемся…" — Восемь человек погибло при пожаре в многоэтажке Екатеринбурга — Страшная трагедия произошла в спальном районе Екатеринбурга. В ночь на 12 января, около 3 часов, поступило сообщение о пожаре в двухподъездной девятиэтажке на улице Рассветной. Спасатели были на месте через несколько минут. Горела квартира на втором этаже, в подъезде — плотное задымление.

— Аристократический епископ — Скончался почетный патриарший экзарх всея Беларуси Филарет — На 86-м году жизни скончался почетный патриарший экзарх всея Беларуси Филарет.

ИЗВЕСТИЯ

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— Ученые РАН предложили создать новый двигатель для спутников — Ученые Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН предложили создать качественно новый вид двигателей для спутников. Эксперты в области космической техники поделились с "Известиями" комментариями по новой разработке. Согласно новой концепции ученых, в основе двигателя лежит принцип возбуждения плазмы с помощью микроволнового искрового разряда (МИР).

— Снова нездоровы: четверть пожилых с COVID-19 госпитализируют повторно — Самый опасный период — первые полторы недели после выписки — Пожилые мужчины после тяжело перенесенного COVID-19 в четверти случаев вновь попадают в больницу. Об этом говорят результаты исследования зарубежных ученых. Причем вероятность повторной госпитализации или смерти в первые 10 дней после выписки даже выше, чем после нековидной пневмонии или сердечной недостаточности у той же категории людей. Российские эксперты подчеркивают: выписка из стационара не означает полного выздоровления от COVID-19. У пожилых людей вероятность повторной госпитализации выше из-за количества сопутствующих заболеваний, пояснили специалисты.

— Пришли на счёт: Минюст намерен получить доступ к банковской тайне — Ведомство хочет усилить контроль за некоммерческими организациями — Минюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан. Как выяснили "Известия", ведомство подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности", которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Как объяснили "Известиям", в министерстве, это нужно для того, чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО.

— Право "Патруля": военную полицию оснастят грузовыми бронеавтомобилями — Основные поставки техники запланированы на 2021 год — Военная полиция получит мощные бронеавтомобили, на которых сможет эффективно действовать как в пределах страны, так и за рубежом. Машины "Патруль" на базе "КамАЗа" практически неуязвимы для мин, стрелкового оружия и осколков. "Красные береты" планируют использовать их для сопровождения колонн, патрулирования населенных пунктов и других задач. Основные поставки техники запланированы на этот год.

— С новым расходом: траты на технику и анализы резко возросли — Также в праздники россияне охотно покупали продукты, одежду и обувь — Во время новогодних каникул россияне больше всего увеличили свои траты на электронику и медицинские услуги (в основном на тестирование на COVID-19). По сравнению с прошлым годом продажи в денежном выражении выросли на 27% и 22% соответственно. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных "Платформа ОФД", с которой ознакомились "Известия". В меньшей степени, но все же увеличились расходы на продукты (на 3%) и одежду (4%). Новогодние праздники — традиционно высокий сезон для продавцов техники, а расходы на продовольствие возросли вместе с ценами, поясняют эксперты.

— Четверть российских компаний планируют внедрить технологии ИИ в ближайшие годы — Четверть (24%) российских компаний планируют внедрить в свою работу технологии искусственного интеллекта в ближайшие два-три года. Данные следуют из совместного исследования аналитического агентства TAdviser, Huawei и технологической компании "Техносерв", которое есть у "Известий".

— Новый ввод: эксперты назвали тренды мировой политики в 2021 году — Что ждет ключевых международных игроков после пандемии — В 2021 году Россию может ожидать новый "всплеск информационной войны и политических провокаций". Об этом говорится в докладе Лаборатории анализа международных экспертов МГИМО (есть в распоряжении "Известий"). Эксперты проанализировали, как пандемия COVID-19 сказалась на международных отношениях, и спрогнозировали, каким образом в течение следующих 12 месяцев будут действовать ключевые мировые игроки.

— Выходят в шлюз: в РФ начнут работу над "Цифровым профилем" компаний — Финансовым организациям планируется дать доступ к сведениям о юрлицах из государственных систем — Российские компании могут наделить "Цифровым профилем" для оптимизации и ускорения их работы с банками. Проект передачи данных о юрлице из госсистем в финансовые организации с разрешения клиента в 2021 году планируется проработать на площадке Ассоциации ФинТех, рассказала "Известиям" гендиректор организации Татьяна Жаркова.

— Ковидный билет: для чего в мире создают сертификаты вакцинации — В Евросоюзе не планируют обязывать туристов прививаться — В ближайшей перспективе у ЕС нет планов изменить политику выдачи виз и сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для их получения. Об этом "Известиям" заявили в Еврокомиссии, опровергнув возможную связь сертификатов о вакцинации с новыми правилами въезда в страны объединения. Как рассказали в ЕК, использование иммунных паспортов требует разработки новых правовых рамок, а запретить туристам без прививок посещать другую страну пока незаконно. Зачем все-таки нужны сертификаты и какие мифы существуют вокруг этой темы — разбирались "Известия".

— На краю бюджета: на покрытие трасс связью не нашлось госсредств — На эти цели власти собирались направить 18,4 млрд рублей — Для покрытия связью автомобильных дорог федерального значения не нашлось госфинансирования. Минцифры предложило секвестировать бюджет, запланированный на эти цели в ближайшие три года — 18,4 млрд рублей. Это следует из проекта постановления правительства России, с которым ознакомились "Известия". Операторы говорят, что готовы тратить на эти цели собственные средства и помощь государства не получали и ранее. А эксперты отмечают важность покрытия связью трасс в регионах с экстремальными климатическими условиями, — там, где наиболее критично время реагирования экстренных служб при авариях и происшествиях.

— Пёс и ныне там: в регионах участились случаи отстрела бездомных собак — В Госдуме призовут Генпрокуратуру проверить факты жестокого обращения с животными — В новогодние праздники стало поступать больше жалоб на жестокое обращение с животными, рассказали "Известиям" в Госдуме. Люди сообщали, что власти некоторых городов учиняют настоящую расправу над бездомными собаками. Зоозащитные организации утверждают, что, например, в Бурятии акции проводятся под предлогом зачистки территории от хищников, которые могут быть заражены бешенством. Комитет по экологии и охране окружающей среды направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить проблемные регионы.

— Просто в космос: ученые РАН создают прорывной двигатель для спутников — В качестве топлива в нем будут использоваться металлодиэлектрические пластины, запаса которых хватит на 10 лет автономной работы — Российские ученые предложили качественно новый вид двигателя для работы в космическом пространстве. В его основе лежит принцип возбуждения плазмы с помощью микроволнового искрового разряда. Такой агрегат можно устанавливать на малоформатных спутниках. В отличие от распространенных сегодня спутниковых двигателей на газовом топливе новое устройство будет использовать в качестве источника энергии специальные металлодиэлектрические пластины, запаса которых хватит для 10 лет автономной работы.

— Уважительная динамика — Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в 61 регионе, но расслабляться рано — Вближайшие месяцы власти продолжат принимать послабления для бизнеса, однако полная отмена ограничительных мер в связи с коронавирусом может произойти лишь во второй половине года, заявили "Известиям" в Госдуме. На заседании совета кабмина по COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о нормализации эпидемиологической ситуации в стране: в 61 регионе динамика распространения стабилизируется, а в 22 — снижается. По данным Минздрава, нет проблем и с коечным фондом — сейчас в больницах свободно более 20% мест для ковидных пациентов.

— Школа и будущее – В правительстве решается вопрос о доплатах за классное руководство не только в российских школах, но и в техникумах. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов проинформировал Владимира Путина, который обратил внимание на жалобы от жителей страны. Однако во время прошедшей в Кремле встречи обсуждались и другие важные вопросы, в том числе применение дистанционного формата обучения в российских школах.

— Твит о помощи — Почему пожар в многоэтажке Екатеринбурга унёс так много жизней — Минувшей ночью в одном из девятиэтажных домов Екатеринбурга из-за неосторожного обращения с огнём вспыхнул пожар. Несмотря на то что пламя не вырвалось за пределы одной квартиры, в результате ЧП погибли восемь человек, в том числе жильцы пятого и девятого этажей. Почему возгорание привело к такому числу жертв — разбирались "Известия".