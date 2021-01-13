МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о "зимнем плато" по коронавирусу России. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что пока еще рано говорить о полной победе над пандемией. "У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все — наше зимнее плато", — отметил он.

Альтштейн добавил, что пока "больших причин" для значительного спада заболеваемости нет, а вакцинация, по его мнению, проводится в пока недостаточном масштабе. "Выпускают миллионы доз, а для широкого охвата нужны десятки миллионов доз", — отметил специалист.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране, в целом, наблюдается стабилизация по заболеваемости COVID-19. Тем не менее, ситуация по регионам остается различной — от двух до 50 заболевших на 100 тыс. человек в сутки.