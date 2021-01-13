МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Главный исследователь миссии NASA "Новые горизонты", доктор наук Алан Стерн сообщил о том, что уже определены планеты Солнечной системы, которые люди заселят в будущем. Речь идёт о необходимости переселения на них при какой-либо масштабной катастрофе. Ученые предупреждают о необратимой катастрофе на Земле

Учёный рассказал, что если произойдёт глобальный катаклизм, который будет вызван изменением активности Солнца, необходимо будет принять решение о переселении людей. Солнечная система, согласно прогнозам ученых, проживет еще около пяти миллиардов лет. Затем Солнце начнет превращаться в красного гиганта и поглотит ближайшие планеты.

Данный процесс, как отмечает Стерн, будет угрожать и Земле, однако человечество может спастись от космической катастрофы. Увеличение Солнца создаст благоприятные условия для жизни на других планетах. Когда светило превратится в красного гиганта, Плутон прогреется до комфортной для проживания людей температуры. Ученый объяснил, что переселение человечества возможно на отдалённые карликовые планеты, расположенные в поясе Койпера, который располагается за Нептуном. Там много ледяных космических камней, они могут станут источниками воды, а также сложные экономические материалы. Данная область Солнечной системы у Нептуна может стать условным "Майами-Бич", и, таким образом, человеческий род будет продолжен.