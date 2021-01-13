МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Для того, чтобы поскорее похудеть после праздничных застолий, необходимо включить в рацион куркуму. Именно эта специя помогает сбросить лишний вес и сохранить молодость. Об этом написал таблоид The Sun со ссылкой на слова врача-диетолога Лолы Биггс. Ученые выяснили, какая диета может защитить от коронавируса

"Попробуйте чай с куркумой, добавьте ее в тофу или яичный омлет, приправьте ею обжаренные овощи", — посоветовала она.

Помимо этого, врач рекомендовала желающим сбросить лишний вес на регулярной основе есть различные овощи, особенно брокколи. "Эта капуста не только придает коже свежесть и упругость, но и способствует похудению за счет большого количества клетчатки. Также она поддерживает низкий уровень сахара в крови, содержит витамины А, Е и цинк"- объяснила Биггс.

Помочь при похудении может и авокадо, богатое витамином Е. Продукт благоприятно влияет на качество волос и кожи, борется с преждевременным старением и улучшает метаболизм, отметила врач-диетолог.

Кроме того, она призвала не забывать о пользе жирной рыбы — лосося, форели, сардин, скумбрии — в борьбе с лишним весом. Ведь эти виды рыбы богаты омега-3.

В качестве десерта Биггс посоветовала есть ягоды, например, вишню, чернику и красную смородину, поскольку они низкокалорийные и содержат витамин С.