МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 24 763, до 3 495 816, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 24 763 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3426 (13,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 5 893, Санкт-Петербурге — 3 041, Подмосковье — 1 263. Россияне сказали, когда закончится пандемия

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах РФ зарегистрирован в Туве — 0,2%.

За сутки в России выписаны 27 956 человек после COVID-19, за все время — 2 882 044.

Подтверждены 570 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время умерли 63 940 человек с заболеванием.