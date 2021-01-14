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Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 24 763
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Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 24 763, до 3 495 816, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За... ПРАЙМ, 14.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 24 763, до 3 495 816, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 24 763 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3426 (13,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 5 893, Санкт-Петербурге — 3 041, Подмосковье — 1 263.
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах РФ зарегистрирован в Туве — 0,2%.
За сутки в России выписаны 27 956 человек после COVID-19, за все время — 2 882 044.
Подтверждены 570 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время умерли 63 940 человек с заболеванием.