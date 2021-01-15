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Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 24 715
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Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 24 715, до 3 520 531, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в... ПРАЙМ, 15.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 24 715, до 3 520 531, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3258 (13,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 5 534, Санкт-Петербурге — 3 094, Подмосковье — 1 361.
Наименьший среди российских регионов темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве — 0,1%.
За сутки в России выписаны 27 636 человек после COVID-19, за все время — 2 909 680.
Умерли 555 человек с COVID-19, 81 из них в Москве, за все время в стране умерли 64 495 человек.