МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Минторг США опубликовал документ, в котором сообщил об исключении корпорации "ВСМПО-Ависма" из черного списка компаний — "конечных военных пользователей". В него входят те компании, которые, как считают в Вашингтоне, сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Его фигуранты не могут приобретать у США ряд товаров и технологий. Об этом сообщает РБК.

В документе Минторга США сказано, что из списка "конечных военных пользователей" исключается ОАО "ВСМПО-Ависма" (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует другое — "ВСМПО-Ависма" (Korporatsiya VSMPO AVISMA).

В то же время в тексте говорится, что последнее наименование планировалось включить в список, однако этого так и не произошло, так как "Комитет по проверке конечных пользователей решил, что [корпорация] не относится к конечным военным пользователям".

Фактически Минторг пересмотрел свое решение о включении "ВСМПО-Ависма", о котором заявил в конце декабря, и признал, что корпорация не считается юрлицом, сотрудничающим с вооруженными силами государства, а ее включение в список было ошибочным.

В том же документе Минторг сообщил об исключении из списка еще одной российской компании — ООО "Молот-Оружие" (в которое было реорганизовано ОАО Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот").