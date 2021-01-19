МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Минпромторг РФ опубликовал свои предложения по индексации утилизационного сбора на самоходные машины и спецтехнику, по большинству позиций ведомство хочет увеличить сбор более чем в два раза, следует из проекта ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае с самоходными машинами и спецтехникой ведомство решило придерживаться традиционного подхода, изменив коэффициенты по мощности и возрасту техники, на которые умножается единая базовая ставка, составляющая для данной категории транспорта 172,5 тысячи рублей.

Исходя из данных о предлагаемых коэффициентах, ведомство хочет увеличить утильсбор на грейдеры и планировщики в среднем в 2,3 раза, на бульдозеры и экскаваторы — в 2,6 раза, на перегружатели — в 4 раза, на трамбовочные машины и катки — в 3,7 раза, на погрузчики (фронтальные и вилочные) — в 2,4 раза, на краны-трубоукладчики — в 1,4 раза, на машины для содержания дорог — в 3,6 раза, на колесные тракторы — в 2,7 раза, на гусеничные тракторы — в 3,6 раза, на комбайны и сельскохозяйственные машины — в 2 раза.

При этом на ряд категорий, такие как самоходные краны, прицепы и машины для лесного хозяйства, Минпромторг предлагает оставить утильсбор без изменений.