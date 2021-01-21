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КОММЕРСАНТ

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— Камон, эврибайден! — Новый президент США вступил в должность при поддержке Нацгвардии и Леди Гаги — В Вашингтоне состоялась важнейшая в американской политической традиции церемония — инаугурация, приведение к присяге нового президента и мирная передача власти победителю прошедших президентских выборов.

— Бизнес простился с "вмененкой" — ФНС подвела итоги отказа от ЕНВД — Из 1,3 млн предпринимателей, плативших на конец 2020 года отмененный с 1 января единый налог на вмененный доход (ЕНВД), альтернативный налоговый режим выбрали уже 96,2%.

— Хоть из-под земли поставь — "Газпром" сдерживает экспорт в Европу — "Газпром", вопреки резко выросшим ценам в Европе, не увеличивает физические поставки газа в ЕС, а поднимает его из хранилищ.

— Аппетит приходит во время цены — Предельную стоимость могут распространить на зерно и макароны — Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий.

— Сведения о доходах врачей расходятся — Медиков от снижения доходов в эпидемию спасали "коронавирусные" выплаты — Минздрав и Счетная палата разошлись в оценке динамики зарплат сотрудников государственных учреждениях здравоохранения во время эпидемии коронавируса.

— Бизнес ни начать, ни кончить — Новые компании создаются реже, чем банкротятся старые — По данным ежемесячного мониторинга ЦМАКП банкротств юрлиц, в 2020 году их число "в условиях повышенной неопределенности" сократилось на 19,8% (на 6% год назад).

— Готовность предпринимать без спроса — Мониторинг мировой экономики — По сравнению с четвертым кварталом 2019 года потребительская активность выросла за год всего в нескольких странах — это Австралия (плюс 26%), Китай (19%), Саудовская Аравия (13%), Мексика (4%) и Италия (3%), на 1% индекс активности вырос в Южной Корее, ЮАР, Германии и Бразилии.

— Справедливая, правдивая и патриотичная — Партия Сергея Миронова сольется с двумя непарламентскими партиями — Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" в среду объявили о слиянии. Объединительный съезд запланирован на конец февраля.

— ЦИК наращивает видеонаблюдение — На думских выборах планируется использовать больше камер, чем на президентских — В Центризбиркоме рассчитывают, что количество избирательных участков, охваченных видеонаблюдением на выборах в Госдуму-2021, будет больше, чем на президентских выборах 2018 года.

— Иностранных агентов готовят к выборам — Новые запреты для них пока не планируются, но не исключаются — В четверг истекает срок сбора поправок к законопроекту об участии в выборах кандидатов—иностранных агентов. Его авторы говорят, что ужесточать проект не планируют, но новые ограничительные инициативы появляются и вне парламента.

— Покойся с амиром — В Чечне уничтожен самый известный террорист — С российским террористом №1 Асланом Бютукаевым, разыскиваемым с 2011 года за теракт в аэропорту Домодедово, и его боевиками разобрались не бойцы элитных спецподразделений ФСБ и Росгвардии, а сотрудники патрульно-постовой службы МВД Чечни.

— Иван Голунов ответил на вопросы полковника — Подсудимому не удалось разоблачить журналиста — В Мосгорсуде на процессе по делу пяти бывших полицейских, организовавших незаконное уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова, завершился допрос потерпевшего.

— Росгвардии зашли по самый тыл — К расследованию дел о хищениях в войсках привлекли налоговиков — Как стало известно "Ъ", Московский гарнизонный военный суд продлил срок домашнего ареста бывшему начальнику квартирно-эксплуатационного отдела дислоцированной в Балашихе дивизии Дзержинского майору Кириллу Прокудину.

— Следствие открыло глаза на офтальмологическое оборудование — Бывшего замминистра здравоохранения Бурятии обвиняют в мошенничестве и подлоге — Как стало известно "Ъ", в Бурятии расследуется уголовное дело в отношении бывшего замминистра здравоохранения республики Натальи Бухольцевой и представителя ООО "Офтальмологический центр" Антонины Шатуевой.

— Школам выставили прокурорские оценки — Они обнаружили более 6 тыс. нарушений в ходе дистанционного обучения — Генпрокуратура выявила масштабные нарушения в дистанционном формате обучения по всей стране.

— Привьют не по паспорту — Иммунные сертификаты в России пока не дадут особых прав вакцинировавшимся — Российские чиновники и политики раскритиковали идею введения так называемых ковид-паспортов, которую реализуют власти ряда регионов для создания преференций вакцинировавшимся от коронавируса.

— Спецтехника с пониженной штрафной нагрузкой — Пожарных освободят от штрафов, как военных — Пожарные подразделения МЧС и аварийно-спасательные службы освободят от штрафов за передвижение на тяжелой спецтехнике, следует из законопроекта, который приняла в первом чтении Госдума.

— Иностранцев посылают к иной матери — В Госдуме обсуждают нюансы суррогатного материнства — Депутаты Госдумы поддержали законопроект, запрещающий предоставление услуг по суррогатному материнству иностранным гражданами и россиянам, не состоящим в браке.

— Америка переизбрала врага номер один — Новый президент США продолжит глобальный поход против Китая — Противостояние Вашингтона и Пекина — главный международный итог правления 45-го президента США Дональда Трампа — продолжится и после смены власти в Белом доме.

— Трудодни на удаленке — Компании инвестируют в контроль работы сотрудников — Около четверти крупных российских компаний в 2021 году планируют инвестировать в IT-решения для контроля действий сотрудников, работающих из дома, выяснили аналитики CNews Analytics, "Инфосистем Джет" и Citrix.

— Сделка ЕКА — Екатерина Бородина продала свою сеть АЗС — Как стало известно "Ъ", крупнейшая независимая топливная компания Московского региона ЕКА (владеет около 90 АЗС), принадлежавшая Екатерине Бородиной, дочери экс-главы управления делами президента РФ Павла Бородина, перешла к новым владельцам.

— Nordgold может вернуться на биржу — Компания планирует IPO в Лондоне — Nordgold семьи Алексея Мордашова планирует летом провести IPO в Лондоне, сообщает WSJ. В самой компании утверждают, что рассматривают размещение среди прочих вариантов развития.

— Управляющие потратились на оптимизм — Инвесторы скупают акции в ожидании восстановления экономики — Портфельные менеджеры крупнейших инвестфондов не сомневаются в быстром восстановлении мировой экономики. В ожидании роста темпов вакцинирования управляющие снижают долю наличности в портфелях.

— ЦБ уточнит нагрузку — ПДН пересчитают по-новому — Банк России разработал "дорожную карту" по модернизации механизма расчета предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Она призвана помочь банкам более точно определять закредитованность клиентов, в первую очередь при выдаче необеспеченных займов.

— Золото взяло доллар на слабо — Котировки защитного актива вернулись к росту — После почти двух недель стагнации на рынке золота цена металла вернулась к росту, увеличившись 20 января на 1,6%, до $1870 за унцию.

— С Binance сняли блокировку — Криптобиржа сохранила право на биткойн — Одна из крупнейших криптовалютных бирж — Binance — добилась отмены решения о блокировке сайта в России. Оно принято судом в сентябре 2020 года с мотивировкой о незаконном размещении информации о биткойне.

— Потребкредиты отыграли сезон — Граждане встретили новый год взаймы — Завершение 2020 года оказалось весьма успешным для потребительского кредитования. Объем выдачи в декабре достиг нового максимума — 516,1 млрд руб., превысив показатель предыдущего года на 4%.

— Уголь перевалил через деньги — Ликвидность рынков загрузила порты — Несмотря на резкое падение цен на уголь в первой половине 2020 года, перевалка угля через морские порты по итогам года выросла на 7%, а по крупнейшим терминалам рост в среднем составил около 10%.

— Ограничиваясь полимерами — Производство ПЭТ-изделиий переводят на вторсырье —В России, где на данный момент в переработку вовлекается всего 5–12% из образующихся полимерных отходов, доля вторичного сырья будет постепенно увеличиваться, достигая в некоторых сегментах до трети объема потребления, считают эксперты Refinitiv и отраслевые игроки.

— "Волгоградэнергосбыт" наткнулся на пени — Компания не может реструктуризировать 13 млрд руб. задолженности — Проблемный гарантирующий поставщик электроэнергии "Волгоградэнергосбыт", входивший в холдинг "Энергострим", может покинуть оптовый рынок электроэнергии. В 2020 году компания не выполнила обещания погасить долги, сославшись на пандемию.

— Приложениям указали на окно — Предустановленный софт может оказаться незаметным — Закон об обязательной предустановке на смартфоны и другие устройства отечественных приложений может не оправдать надежды их разработчиков на привлечение новой аудитории.

— "Вымпелком" нашел друга — Оператор создает виртуального помощника для рекомендаций и досуга — "Вымпелком" разрабатывает виртуального помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) для неформального общения и рекомендаций досуга, обнаружил "Ъ".

— IT-инвестиции уйдут на экспорт — Средствам "Росинфокоминвеста" ищут применение — Средства государственного фонда "Росинфокоминвест", создававшегося для инвестиций в технологические стартапы, планируется перераспределить.

— Под одеждой меняются площади — Два крупных fashion-ритейлера могут сменить офис — Продолжающийся на fashion-рынке кризис заставляет ритейлеров пересматривать политику относительно офисных площадей.

— Сбербанк прикупил долгов — К нему перешла задолженность "Евроцемента" — Как выяснил "Ъ", перед тем как отдать в управление или продать заводы "Евроцемента", Сбербанк, как основной кредитор, консолидировал его долги.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Социальную защиту оцифруют за три года — Пенсии и пособия будут назначаться без заявлений и подтверждающих документов — Программа охватывает само министерство, а также Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС).

— Джо Байден первым делом займется ликвидацией наследства Дональда Трампа — А ушедший президент США может основать новую партию — В Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации избранного президента США демократа Джо Байдена.

— Укрупнение "Справедливой России" пройдёт как по квотам Миронов, Прилепин и Семигин объявляют об объединении партий — 21 января руководящие органы трех партий – президиум центрального совета "Справедливой России" Сергея Миронова, а также политсоветы "За правду" писателя Захара Прилепина и "Патриотов России" предпринимателя Геннадия Семигина – примут заявления о необходимости объединения партий.

— Депутаты и чиновники спорят с губернаторами о возможности введения ковид-паспортов — Население боится, что их введение обернется дополнительными расходами, считает эксперт — Руководители палат Федерального собрания и чиновники высказались против ковид-паспортов – документов, удостоверяющих здоровье их обладателей в условиях пандемии COVID-19.

— Переход из одного НПФ в другой опять ограничивают — Гражданам дадут возможность заблокировать перевод средств — Пенсионный фонд России (ПФР) разработал проект уведомления, с помощью которого граждане смогут установить запрет на переход из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), сообщили в ПФР.

— Количество компаний в России неуклонно снижается — В 2020 году на одну открытую компанию приходилось 2,3 прекратившей свою деятельность — В условиях пандемии волну банкротств в России удалось сдержать – число корпоративных банкротств в экономике по итогам года оказалось на 19,8% ниже, чем было зафиксировано в 2019 г.

— Инвестбанки увеличили доход — На рынке акционерного капитала "ВТБ капитал" обогнал Morgan Stanley и Goldman Sachs — Рост рынков акционерного и долгового капитала привел к увеличению комиссий инвестиционных банков России, сообщила в своем исследовании компания Refinitiv.

— Авиакомпании пока не зажглись идеей создания лоукостеров в России — Ранее вопрос их появления поручил проработать министр Савельев — Глава Росавиации Александр Нерадько 20 января провел совещание с руководителями авиакомпаний для обсуждения предложения министра транспорта Виталия Савельева.

— ByteDance запустила в Китае платежный сервис Douyin Pay — Он может составить конкуренцию Alipay и WeChat Pay — Китайская ByteDance запустила собственный сервис мобильных платежей Douyin Pay – он будет обслуживать пользователей приложения Douyin (китайская версия TikTok).

— "Вымпелком" тестирует виртуального ассистента — Первую версию приложения планируется выпустить в феврале — Домен yourvirtualfriend.ru был зарегистрирован оператором в декабре прошлого года.

— Эволюция утилизации — Новая концепция расширенной ответственности производителей и импортеров товаров призвана подтолкнуть буксующую мусорную реформу — В Госдуму внесен проект закона, который в случае его принятия обяжет производителей и импортеров товаров утилизировать 100% отходов упаковки.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Сорок шестой, прием! — Шанс изменить общий вектор развития российско-американских отношений есть — Итак, начался отсчет нового этапа американской истории. Джозеф Робинетт Байден-младший приведен к присяге и стал 46 президентом США.

— Иностранцам и одиноким не предлагать — Госдума хочет изменить правила суррогатного материнства — К внесению в Госдуму готовится законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев, а также для одиноких россиян.

— Обезболивающие — Правительство предлагает декриминализировать для медиков статью о потере наркотиков — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс.

— Не всякое столкновение — авария — Суд уточнил, что считать транспортным происшествием — Если машина улетела с дороги или врезалась в дерево, а водитель не стал вызывать ГИБДД и ушел домой, то это не повод лишать его прав за оставление места аварии.

— Налетай, подешевело — В России могут появиться еще две авиакомпании-лоукостера — Минтранс ищет инвесторов для создания в России еще двух авиакомпаний-лоукостеров для работы на внутренних авиалиниях. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

— Рынок по правилам — Владимир Путин призвал координировать усилия стран ЕАЭС в борьбе с эпидемией — Пандемия коронавируса и ее последствия сказались на ситуации в экономике и социальной сфере стран Евразийского экономического союза.

— Портфель сената — Совет Федерации открыл весеннюю сессию — Совет Федерации в среду собрался на первое пленарное заседание весенней сессии. В ближайшее полугодие сенаторы будут работать над преодолением последствий коронавируса и постараются восстановить международные контакты.

— Еще полгода в маске — Михаил Мурашко: Для создания коллективного иммунитета надо привить 68 млн россиян — Чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, охватить вакцинацией надо 60% взрослого населения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Эсеры идут на слияние — В России создается новая коалиция левых сил — Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партией Захара Прилепина "За правду" и "Патриотами России", оно состоится в ближайшее время.

— Служи одной стране — Депутаты одобрили запрет второго гражданства для чиновников — Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

— Реализовать вместе — Рашид Нургалиев рассказал о решении застарелого конфликта в Карабахе — На двух последних оперативных совещаниях с постоянными членами Совета безопасности России глава государства поднимал вопрос о нагорно-карабахском урегулировании.

— "Родина" прирастает Сибирью — "Транснефть — Сибирь" помогла сотням школ оформить годовую подписку на наш журнал — Вслед за школами Москвы и Екатеринбурга журнал "Родина", входящий в линейку изданий "Российской газеты", стали получать 270 школьных библиотек Тюменской области, 47 — Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа, 8 ямальских библиотек, 4 — свердловских и одна курганская.

— Автопром догнала индексация — Минпромторг предложил поднять ставку утильсбора на автомобили на 25 процентов — В РФ повысят ставку утилизационного сбора на автомобили, как новые, так и подержанные. Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

— Доска в почете — В России бум на деревянные загородные дома: очередь на их строительство расписана на полгода вперед — Бум на строительство загородных домов, начавшийся в 2020 году из-за пандемии, продолжается. Предприятия, изготавливающие домокомплекты, загружены заказами уже до конца лета.

— Торги висят на колоске — Почему на зерно из госфонда пока не нашлось покупателей — Возобновлена продажа зерна из интервенционного фонда. Вместе с другими мерами это должно стабилизировать цены на зерно внутри страны.

— Выбросы в неудобных положениях — Минприроды попросили утвердить методики подсчета загрязнений воздуха — Массовые штрафы грозят промпредприятиям из-за того, что минприроды не приняло методик расчета величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

— Зимние забавы особого риска — С начала года при катании с горок зафиксировано 19 ЧП, есть смертельные — В Следственном комитете РФ обобщили и проанализировали все случаи травмирования и гибели людей при зимнем катании с горок.

— Стратеги дежурят в ночи — Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый рейд над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей — Минобороны России позже выложило видеокадры этого полета на своих аккаунтах в социальных сетях.

— Останутся первыми — Не стало Бориса Пастухова, дипломата и государственного деятеля — На 88-м году жизни не стало Бориса Николаевича Пастухова.

— Выходим на минное поле — Начальник инженерных войск Юрий Ставицкий: Во всех военных округах и на флотах создаются современные саперные полки — О том, какие еще новинки появятся на вооружении военных инженеров, в интервью "Российской газете" рассказал начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

— Жалоба не опоздала — Верховный суд: из-за пандемии пропущенный срок можно восстановить — Неожиданное решение принял Верховный суд РФ, когда посчитал возможным согласиться с истцом, который пропустил срок подачи кассационной жалобы.

— Теплый прием денег — Перерасчет за некачественные услуги сделают быстрее — Порядок перерасчетов за некачественные жилищно-коммунальные услуги определил Минстрой. Для этого предлагается внести изменения в правила предоставления этих услуг.

— Good, Байден, Америка — Новый президент США приведен к присяге — Пятьдесят девятая инаугурация президента США прошла с нарушением многих традиций, словно знаменуя, что Америка находится на перепутье и дальше идти по накатанной у американских элит не получится.

— Вернули "Спасителя" — В Италии нашли копию самой дорогой картины в мире — Полиция Неаполя обнаружила в квартире одного из местных жителей похищенную картину "Спаситель мира" (Salvator Mundi), предположительно принадлежащую кисти одного из учеников Леонардо да Винчи.

— В Мадриде — трагедия — Мощный взрыв газа в столице Испании унес три жизни — Как минимум три человека погибли, один пропал без вести в результате мощного взрыва, прогремевшего в центре Мадрида.

— По тарифам МВФ — Рост цен на газ толкает украинцев к протестам — Властям Украины не удалось полностью погасить волну протестов против повышения тарифов на газ, прокатившуюся по всем регионам страны на прошлой неделе.

— Стоп-кадр для квартиры — Как скандальный снимок помог инвалиду-колясочнику — Благодаря фотографии, главным героем которой стал инвалид-колясочник, расчищающий дорогу от снега в городе Искитим Новосибирской области, ему удалось решить свой квартирный вопрос.

— Перешли на "цифру" — Дагестанских педагогов научили читать онлайн-лекции — В Дагестане для педагогов вузов организовали курсы цифровой грамотности.

— На бота надейся — В десяти регионах запустят контакт-центр по выплатам и льготам — До конца января в десяти регионах в тестовом режиме будет запущена информационная система для консультирования граждан о социальных выплатах и льготах.

— Первый шаг домой — В Крыму отметили 30 лет со дня первого в СССР референдума — В среду в Симферополе 30-летие референдума о государственном и правовом статусе Крыма отметили выставкой в Центральном музее Тавриды и торжественным заседанием президиума Госсовета республики.

— Пирожок за книжку — Томские библиотеки накормят студентов — Путь к знаниям лежит через желудок. Томские муниципальные библиотеки нашли необычный способ привлечь читателей. В январе здесь будут вручать съедобный презент каждому посетителю со студенческим билетом.

— Пока ты спал — Блогеры научились зарабатывать во сне — На стриминговой площадке Twitch набирает популярность новый феномен — блогер включает камеру, направляет ее на собственную кровать и ложится спать.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ученые обнаружили еще один путь попадания SARS-CoV-2 в легкие — Ученые из КНР открыли новый путь проникновения SARS-СоV-2 в клетки легких и бронхов — Эксперименты показали: "входными воротами" в клетки может быть не только белок ACE2, который считался основным каналом проникновения вируса, но и фермент AXL.

— На себе показывают: выручка самозанятых в интернете выросла в 11 раз — Причины этого — тренд на цифровизацию, увеличение числа работающих на себя и меры поддержки — Пандемия ускорила цифровизацию бизнеса, и одними из бенефициаров этого стали самозанятые: выручка работающих на себя от продажи товаров и услуг в Сети выросла почти в 11 раз по итогам 2020 года.

— Зверский накал: права животных защитят еще и в КоАП — В него внесут не включенные в Уголовный кодекс составы преступлений — В КоАП намерены внести наказание за жестокое обращение с животными — речь идет о нескольких новых составах преступления, которые не прописаны в Уголовном кодексе.

— Оборот не туда: малые предприятия за 2020 год потеряли 2,8 трлн рублей — Виной тому пандемия и снижение доходов населения — Малые предприятия потеряли 2,8 трлн рублей оборота за 2020 год, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) о МСП (есть у "Известий").

— Сумма трёх изменений: "Аэрофлот" захотел ужесточить нормы провоза багажа в РФ — Разрешённые габариты потеряют 20% в случае принятия новых норм — В России обсуждают возможность уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. С такой инициативой выступил "Аэрофлот", рассказали "Известиям" два источника в крупных авиакомпаниях.

— Седьмой пошел: "всевидящий корвет" отправился во Владивосток — Новый корабль проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" усилит Приморскую группировку флота — Командование ВМФ приняло решение о месте службы новейшего корвета проекта 20380 "Алдар Цыденжапов".

— Всем привит: чем различаются "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" — С помощью трех вакцин создать коллективный иммунитет удастся быстрее, говорят эксперты — Российскими вакцинами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", а также "КовиВак", которая сейчас ожидает регистрации, вполне реально в короткие сроки привить 70–80% населения, считают врачи.

— Согласовали акции: продолжат ли расти котировки российских компаний — Бумаги TCS Group в индексе Мосбиржи с начала года выросли более чем на 40%, обогнав предприятия нефтегазового сектора и ритейла — На волне восходящего тренда на фондовом рынке акции российских компаний стремительно растут.

— Машина без бремени: в РФ хотят отменить транспортный налог на экологичные авто — Минэк предлагает дать такую льготу, в частности, владельцам машин на газомоторном топливе — В России могут отменить или снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта, в частности, газомоторного, по всей стране.

— Новый рекорд по количеству регистрации ипотек зафиксирован в Москве — В декабре 2020 года в Москве зарегистрировали 13 020 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на четверть больше, чем в прошлом году — Об этом сообщается на сайте Росреестра в среду, 20 января.