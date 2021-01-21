МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Через три-четыре года процент безналичных платежей в стране может вырасти с 70 до 90%. Такое мнение выразил глава платежной системы Visa в России Михаил Бернер в своем комментарии РБК. Он отметил, что именно пандемия коронавируса сформировала у россиян привычку платить картой. Сбербанк предложил сделать все безналичные рубли цифровыми

По его словам, Россия сделала "существенный рывок вперед" в цифровизации финансовых операций, который специалисты Boston Consulting Group (BCG) называли "русским чудом". Последние добавили, что в период пандемии Россия вошла в мировой топ-5 по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей.

"Если посмотреть на мировой опыт и другие страны, совершенно точно эта доля может достигнуть 90%. В Скандинавии уже достаточно долгий период времени безналичные платежи составляют более 90%… Россия сделала очень существенный рывок вперед, в особенности за последние три года, когда произошла массовая цифровизация платежей. Мы продолжим наблюдать переход наличных платежей в безналичные, но, может быть, не такими огромными темпами, как было. Но все равно 70% должны приблизиться к 90% плюс в ближайшие три-четыре года" — подчеркнул Бернер.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что за время пандемии почти 40% россиян полностью перешли на безналичные расчеты. Кроме того, Россия стала второй в мире страной по числу пользователей Apple Pay. Системой в стране пользуются 20 млн человек. РФ опережает только США, на третьем месте — Великобритания.