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https://1prime.ru/News/20210121/832861989.html
Власти выделят дополнительные средства для сдерживания цен на хлеб
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Правительство России поддержит предприятия пищевой промышленности, направив в регионы более 4,5 миллиардов рублей, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых,... ПРАЙМ, 21.01.2021
хлеб, цены, новости, промышленность, экономика, бизнес, финансы, потребрынок, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Правительство России поддержит предприятия пищевой промышленности, направив в регионы более 4,5 миллиардов рублей, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 миллиардов рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции", — сказал он на заседании правительства.
По его словам, "такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен".
"Прошу министерство сельского хозяйства как можно быстрее заключить с регионами соглашения о представлении трансфертов", — отметил премьер.