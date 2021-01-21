МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Правительство России поддержит предприятия пищевой промышленности, направив в регионы более 4,5 миллиардов рублей, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 миллиардов рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции", — сказал он на заседании правительства.

По его словам, "такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен".

"Прошу министерство сельского хозяйства как можно быстрее заключить с регионами соглашения о представлении трансфертов", — отметил премьер.