МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 513 до 3 677 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 513 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 539 (11,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 вновь в Санкт-Петербурге — 3104, в Москве — 3037. Россияне сказали, когда закончится пандемия

Наименьший темп прироста случаев заболевания COVID-19 в России наблюдается в Ненецком автономном округе – 0,1%.

За сутки в РФ выписаны из больниц 27 318 человек после COVID-19, за все время – 3 081 536.

Подтверждены 580 случаев смерти с COVID-19, 72 из них в Москве, за все время умерли 68 412 человек с заболеванием.