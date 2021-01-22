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https://1prime.ru/News/20210122/832868004.html
Число случаев COVID-19 в России выросло на 21 513
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 513 до 3 677 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "За последние сутки в... ПРАЙМ, 22.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 513 до 3 677 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 513 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 539 (11,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 вновь в Санкт-Петербурге — 3104, в Москве — 3037.
Наименьший темп прироста случаев заболевания COVID-19 в России наблюдается в Ненецком автономном округе – 0,1%.
За сутки в РФ выписаны из больниц 27 318 человек после COVID-19, за все время – 3 081 536.
Подтверждены 580 случаев смерти с COVID-19, 72 из них в Москве, за все время умерли 68 412 человек с заболеванием.