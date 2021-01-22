МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Сбербанк интересуется покупкой эксклюзивных прав на библиотеку Walt Disney для своего онлайн-кинотеатра Okko. Но сделку, сумма которой начиналась от 100 миллионов долларов, притормозил появившийся в декабре законопроект депутата Горелкина. Об этом рассказал РБК со ссылкой на три источника на медиарынке, причем по словам двух из них, инициатива исходит от самой Walt Disney. Disney сократит 32 тысячи сотрудников в начале 2021 года

Отмечается, что российский офис Walt Disney Co. был готов заключить с местной медиагруппой многолетнюю сделку, предметом которой станут эксклюзивные права на библиотеку американского мейджора сразу и на эфирном ТВ, и в цифровой среде. Такое предложение заинтересовало прежде всего Сбербанк, который с прошлой осени является единственным владельцем входящего в группу Rambler онлайн-кинотеатра Okko, утверждают два собеседника РБК. Один из них добавил, что интерес проявлял также холдинг "Газпром-Медиа".

Компания "общается со всеми игроками российского рынка в рамках обычной коммерческой деятельности", заявил представитель российского офиса Walt Disney. В пресс-службе Okko перенаправили запрос РБК в Сбербанк, его представитель отказался от комментариев. Представитель "Газпром-Медиа" также не ответил на вопросы РБК про переговоры, но уточнил, что сейчас у холдинга нет контракта с Walt Disney.

Ранее Walt Disney не заключала с российскими медиагруппами эксклюзивные сделки. Обычно телевизионные холдинги подписывают трех-пятилетние договоры с американским мейджором, в рамках которых местный партнер приобретает право показать в своем эфире определенное число блокбастеров и получает "в нагрузку" менее востребованные фильмы. Топ-менеджер одной из медиакомпаний объяснил РБК, что сумма контракта зависит от согласованного числа показов блокбастеров, но, как правило, это в пределах "одного-двух десятков миллионов долларов".

Источники на медиарынке отмечают, что переговоры со Сбербанком за право получить эксклюзивные пятилетние права на библиотеку Walt Disney начались от 100 миллионов долларов. Это в разы превышает текущие рыночные расценки. К тому же, если Сбербанк заключит такую сделку, то сможет использовать свои права на библиотеку лишь частично: у банка нет собственного телеканала, поэтому контент Walt Disney будет доступен только в онлайн-кинотеатре. Владелец прав на библиотеку Walt Disney не может перепродать лицензию на показ контента самостоятельно — все подобные сделки заключаются напрямую с мейджором, подтверждает представитель российского офиса Walt Disney. Disney и Sony отказалось от 31-миллинного иска к "Киномакс"

Переговоры Сбербанка с Walt Disney, по словам источников РБК, сейчас приостановлены, поскольку в середине декабря 2020 года депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев в отечественных онлайн-кинотеатрах. Законодательная инициатива напрямую затрагивает интересы нынешнего владельца Okko: в головном ПАО "Сбербанк" нерезидентам принадлежит 43,5%. Если законопроект Горелкина будет принят, доля банка в Okko должна будет снизиться до 20% или кредитная организация должна будет получить согласие специальной правительственной комиссии остаться единственным собственником онлайн-кинотеатра.

Как пишет РБК со ссылкой на своих собеседников, сейчас основная задача Сбербанка состоит в том, чтобы "отбиться" от законопроекта, потому что в рамках сложившейся ситуации неопределенности делать такие крупные инвестиции, как эксклюзивные сделки с мейджором, было бы неоправданно. Сам Сбербанк с момента внесения законопроекта ни разу не комментировал его.