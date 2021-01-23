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Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 921
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Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 921, до 3 698 273, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в... ПРАЙМ, 23.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 921, до 3 698 273, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 921 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 351 (11,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге — 3056, Москве — 2668, Подмосковье — 1121.
Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве — 0,1%.
За сутки в России выписаны 27 779 человек после COVID-19, за все время — 3 109 315.
Подтверждены 559 смертей с COVID-19, 64 из них в Москве, за все время умерли 68 971 человек с этим заболеванием.