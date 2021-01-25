(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Ох, нелегкая эта суббота — Участники разошлись с экспертами в оценках акций протеста — Прошедшие в субботу в десятках городов несогласованные акции за освобождение политика Алексея Навального закончились рекордным, по оценкам правозащитников, числом задержанных — более 3,6 тысячи человек.

— Джо Байден определился с друзьями и врагами — Первые внешнеполитические шаги новой администрации возвращают привычную для США картину мира — Администрация Джо Байдена стала первой в постсоветской истории, даже не провозгласившей попытку улучшения или "перезагрузки" отношений с Россией.

— Служба службой, а кресла врозь — Главам федеральных агентств и служб больше не стать замминистра — В шести последних федеральных агентствах должности главы и заместителя министра вышестоящего министерства больше не совмещаются.

— Хакеры заказали рекламу в Telegram — Атаки на владельцев каналов в мессенджере участились — Владельцы Telegram-каналов под предлогом предложений о размещении рекламы от образовательной платформы GeekBrains стали получать вложения с вирусом, который позволяет похитить их учетные записи.

— Ускорителем и термометром — Участие ученых РФ в важнейших темах мировой науки заметно в медицине и физике — Участие российских ученых в "горячих" темах мировой науки значимо в двух сферах — в физике и клинической медицине, оно также имеет значение в химии, биологии и космических исследованиях — это показывает работа ИСИЭЗ ВШЭ на материалах Clarivative Analytics о так называемых глобальных исследовательских фронтах.

— Успех — не повод для оптимизма — Бизнес после пандемии чувствует себя увереннее, но ждет новых потрясений — Уверенность компаний в устойчивости к кризисам выросла в 2020 году, следует из отчета "Делойт".

— Тяжкая китайская доля — Мониторинг мировой торговли — Торговая сделка между США и Китаем, заключенная в январе 2020 года по итогам длительных переговоров, в условиях пандемии была выполнена КНР лишь частично — на 58%, но Китай действительно нарастил объем закупок американских товаров, свидетельствуют данные Peterson Institute for International Economics (PIIE).

— КПРФ заняла оборонительную позицию — Коммунисты проанализировали Алексея Навального — Внешние силы хотят сместить президента Владимира Путина по сценарию "цветных революций", а оппозиционер Алексей Навальный им в этом помогает, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на прошедшем 23 января пленуме ЦК партии.

— Электронным урнам продлят срок годности — На выборах в Госдуму КОИБы смогут работать все три дня голосования — Центризбирком намерен доработать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) для их применения при многодневном голосовании.

— Из дела "Славянки" убрали особняк Станиславского — В громком расследовании снят арест с последнего актива — Мосгорсуд снял арест с трехэтажного особняка Константина Станиславского, оказавшегося под обеспечительными мерами по второму уголовному делу о масштабных финансовых злоупотреблениях в ОАО "Славянка".

— Гарнизонный суд развернул летчика — Военная прокуратура добивается рассмотрения дела о столкновении двух Су-34 над Липецком — Из-за ошибок в обвинительном заключении военный суд отказался рассматривать громкое уголовное дело о столкновении в воздухе двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Липецком.

— Покупку банка осудили с учетом отсиженного — Вынесен приговор по делу об афере с приобретением ВВБ — В Хамовническом райсуде Москвы завершился процесс по скандальному делу о мошенничестве, связанному с некогда одним из крупнейших кредитных учреждений Крыма — Севастопольским банком ВВБ.

— Ретроавтомобили поедут по современным правилам — Минтранс не захотел выводить старинные машины из-под действия запрещающих знаков — Минтранс отверг идею Российской автомобильной федерации (РАФ) вывести классические автомобили из-под действия знаков, запрещающих проезд машин с неэкологичными двигателями.

— ЕСПЧ вступился за пожизненно осужденных — Постоянное применение наручников признано пыткой — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал пыткой "неоправданное длительное надевание наручников" на людей, приговоренных к пожизненному сроку заключения.

— Америка предвидит славное прошлое — Новая администрация США поднимает Азию против Китая — После смены власти в Белом доме Вашингтон берет курс на укрепление оборонного сотрудничества с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе.

— Террористы вернулись в Багдад — Премьер-министр Ирака надеется на обученные американцами спецслужбы — Спустя два дня после самого крупного за несколько лет теракта в Багдаде группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) нанесла новый удар, напав в Ираке на отряд шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

— Спецтехника закатала вирус — Производство дорожно-строительных машин выросло в 2020 году — Несмотря на пандемию и связанный с ней кризис, российские производители дорожно-строительной (ДСТ) и спецтехники смогли увеличить выпуск в 2020 году на 6%.

— Банки и их работники ищут лучшей отдачи — Рынок труда в финансовом секторе трансформируется — В декабре—январе резко выросло число банковских сотрудников, решивших поменять место работы, количество вакансий тоже растет, но гораздо медленнее и в других специальностях.

— Счетчики подкручивают под новый протокол — Операторы связи предупредили о риске замены приборов учета — Не менее 1 миллиона используемых в ЖКХ "умных" счетчиков электроэнергии могут оказаться вне закона, предупредили в МТС, "МегаФоне", "Вымпелкоме" и Tele2.

— Инвесторы скупают российский долг — Доходы перекрыли политические риски — Международные инвесторы рекордными за два года темпами наращивают вложения на российском долговом рынке.

— Рефинансирование теряет смысл — Участники рынка не ждут повторения рекорда 2020 года — В 2020 году резко набрало популярность рефинансирование ипотечных кредитов.

— Кредиторы "Югры" получили новое предложение — Однако источники средств для погашения долгов Алексеем Хотиным неясны — В конце 2020 года экс-владелец банка-банкрота "Югра" Алексей Хотин снова предложил погасить его долги — около 180 миллиардов рублей за полтора года.

— ВЭБ.РФ отстал на процент — Частным НПФ помог рост акций в конце 2020 года — Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ заработала для "молчунов", пенсионные накопления которых находятся в ее расширенном портфеле (РП), 6,7% годовых.

— SSJ100 возвращаются из Ирландии в Россию — "Иркут" может выкупить шесть самолетов, на которых летала CityJet — Корпорация "Иркут" хочет выкупить самолеты Superjet 100 (SSJ100), от которых отказался единственный европейский эксплуатант — ирландская CityJet.

— За МКАД подорожают камеры — Контракт на распознавание лиц в новой Москве вырастет в шесть раз — Мэрия Москвы до 2025 года потратит почти 3 миллиарда рублей на систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в новой Москве.

— Зеленым генераторам простят опоздания — Минэнерго предлагает отменить штрафы для новых ВИЭ из-за пандемии — Зеленые генераторы смогут избежать штрафов за срыв сроков ввода новых электростанций.

— Дискаунтеры встают на "Ленту" — Сеть выходит в сегмент недорогих магазинов — Падение доходов россиян стимулирует крупных ритейлеров осваивать сегмент жестких дискаунтеров.

— "Республика" оспорит внешний долг — "Эксмо-АСТ" не удается взыскать средства с ритейлера — Головная компания книжного ритейлера "Республика" пытается оспорить в суде требования крупнейшего кредитора — издательского холдинга "Эксмо-АСТ" — на 158,1 миллиона рублей.

— Отели остались без гостей — Владельцы гостиниц пережили худший год в истории наблюдений — Коронакризис ожидаемо осложнил условия работы отельеров в крупных городах страны: в Москве и Санкт-Петербурге по итогам 2020 года загрузка гостиниц сократилась примерно в полтора раза, а доходность — более чем на 60%.

— "Почта России" сбрасывает груз — Госкомпания отдает непрофильные активы в управление девелоперам — "Почта России" планирует капитализировать свои непрофильные активы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Mercury увела из "Метрополя" бутики Versace, Valentino и Hublot — Компания не смогла договориться с владельцем отеля о скидках на аренду помещений — Крупнейший в России продавец люксовых товаров – компания Mercury Леонида Фридлянда и Леонида Струнина отказалась от части площадей в принадлежащей бизнесмену Александру Клячину гостинице "Метрополь", находящейся в Театральном проезде в центре Москвы.

— "Фармасинтез" начал выпуск лекарства от COVID-19 в обход патентообладателя — Это первый пример применения механизма принудительного лицензирования в России — Компания "Фармасинтез" Викрама Пунии выпустила первую партию препарата для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием (МНН) "ремдесивир".

— Акции в поддержку Навального закончились задержаниями — Как митинговали в Москве и Петербурге — Глава региональных штабов политика Алексея Навального Леонид Волков заявил о планах 30 января повторить акции протеста.

— Зюганов создает информационную вертикаль — КПРФ наметила съезды по обновлению руководства и выдвижению кандидатов в Госдуму — Коммунисты обновят партийное руководство на съезде 24 апреля 2021 года.

— Президент предложил отменить возрастные ограничения для госслужащих — Стоит задача не обновления, а укрепления госаппарата, считает эксперт — Для государственных гражданских служащих, назначаемых президентом, предложили снять предельный срок нахождения на службе.

— Общепит предлагается освободить от НДС — Это поможет выжить ресторанам и позволит снизить долю теневого сектора — Власти Москвы обратились к правительству России с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса.

— Цифровые деньги от "Сбера" должны появиться весной — Сберкойн может стать первым легальным цифровым финансовым активом — "Сбер" подал заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственных цифровых денег, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, напомнив, что цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке.

— Минфин предложил снизить беспошлинный порог на ввозимые товары — Существующие нормы хотят сохранить только для одной поездки в месяц — Дополнительное ограничение беспошлинного ввоза товаров для личных целей из-за рубежа может появиться в России с 1 июля.

— В России создадут федеральную службу лесных инспекторов — Она призвана решить проблему черных лесорубов — По оценкам правительства России, ежегодно в стране незаконно вырубается 10–30 миллионов кубических метров промышленного леса на 20–60 миллиардов рублей.

— Пять вопросов о вакцине против COVID-19 — "Ведомости" выяснили, справится ли фармпромышленность с массовой вакцинацией.

— Дмитрий Морозов: Микроскопом гвозди забивать нам неинтересно — Гендиректор и совладелец Biocad – о том, что будет с новыми фармацевтическими мощностями, созданными сейчас для производства вакцины против COVID-19.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Градусник. Портфель. Котлета — Горячая линия Замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина — о прививках для учителей, "новинках" на ЕГЭ и в школьном питании — Можно ли детям брать в классы домашнюю еду? Что такое "облегченные дни"? Долго ли еще школы будут измерять температуру на входе?

— Всё — в семью — В регионах отменяют налоги и вводят дресс-код для чиновников — В новом году в некоторых регионах ввели свои меры, чтобы не росли тарифы на коммуналку, легче было получить субсидии на оплату ЖКХ, а семьи не платили бы транспортный налог.

— Едва жилые — Статус апартаментов определят к концу года — Решение судьбы апартаментов фактически откладывается на год.

— Без срока службы — Для назначаемых президентом чиновников снимут возрастные ограничения — Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который снимает возрастные ограничения для гражданских госслужащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства, при продлении срока службы.

— Вернули святыни — Совбез РФ передал Псково-Печерскому монастырю уникальные иконы, вывезенные нацистами во время войны — В Москве секретарь Совбеза Николай Патрушев передал 12 святынь начала XVIII века митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону.

— Время отправления — Россияне начали продавать больше товаров за границу — Россияне отправили за рубеж на 75% больше посылок, чем годом ранее — таковы предварительные итоги исследования, проведенного агентством Data Insight совместно с компанией eBay.

— Есть отдача — Эксперимент с tax free продлен до конца года — Премьер-министр Михаил Мишустин продлил до конца года эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза.

— КПРФ перед выборами радикально меняет формы работы — На пленуме Центрального комитета (ЦК) КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов представил новые методы информационной работы.

— Тех, кто мигает, не наказывать — Скорую помощь предлагается освободить от штрафов с камер — Депутаты предлагают не оформлять штрафы в автоматическом режиме на машине со спецокраской, у которых работал маячок.

— На прививку — каждый год — Татьяна Голикова закрыла тему "ковид-паспортов" — Недопустимо вводить документы, ограничивающие перемещение людей в зависимости от того, была ли сделана прививка и имеет ли человек антитела, потому что переболел, перенес инфекцию, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, поставив таким образом точку в споре о "паспортах" или "сертификатах" иммунизации.

— Таня? Проходи — Как будут пускать посетителей в музеи Кремля — Посетить Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены разрешат не ранее 16 апреля 2021 года.

— "Панцирь" для Мьянмы — Россия заключила соглашение о поставках оружия — В ходе официального визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мьянму было подписано соглашение о поставках местной армии российских комплексов ПВО "Панцирь-С1", беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

— Последний причал — Адмирала Громова похоронят в Мытищах — Умер бывший главком ВМФ России адмирал флота Феликс Громов.

— Чтобы муха не пролетела — Как идет модернизация системы ПРО Москвы — Стали известны новые подробности того, как идет модернизация системы противоракетной обороны Москвы.

— Гражданин растет за партой — В каких школах появятся советники по воспитанию — Минпросвещения РФ и Российское движение школьников объявили старт конкурса "Навигаторы детства", который позволит отобрать кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями.

— Гаврош в сети — Анна Кузнецова: Детский щит на митинге — преступление — Теперь я знаю все о человеческой подлости, так написала на своей странице в "Фейсбуке" детский омбудсмен Анна Кузнецова.

— Много шума из Европы — "Берлинский пациент" разыгрывает роль жертвы в расчете на реакцию западных СМИ — В Германии Алексея Навального привезли непосредственно к трапу вылетавшего в Москву самолета, и с этой красноречивой детали началась очередная операция по дестабилизации ситуации в России.

— Украине дадут "зеленый курс" — В ЕС перепишут ассоциацию с Киевом — Европа намерена пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной, о чем уже давно просит Киев.

— Фемиде не хватает рук — Ворвавшихся в Капитолий могут освободить от следствия — Власти США рассматривают вопрос о том, чтобы не привлекать к ответственности часть тех, кто проник в здание конгресса во время протестов 6 января.

— Интервью длиною в жизнь — Скончался знаменитый телеведущий Ларри Кинг — Не стало знаменитого телеведущего Ларри Кинга.

— Чиновникам станет жарко — Жители самого северного города в Прикамье в морозы остались без отопления — Власти Красновишерска вместе с коммунальщиками ответят по закону за резкое снижение температуры в домах и школах города.

— Игра в ящик — Готовы ли россияне отказаться от мусоропроводов — В стране идет реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

— Зарплатный прием — Что будет с доходами граждан и почему они важны для роста экономики — Результаты экономики по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий большинства профессиональных экономистов.

— Укрощение COVID-19 — Привычная, хорошо отлаженная работа главного гематолога Ярославской области Валерия Лапина прервалась в конце апреля, когда у большинства его пациентов и сотрудников обнаружили ковид.

— Доктор маленького сердца — Ежегодно детский кардиохирург из Тюмени Кирилл Горбатиков делает до 150 операций малышам, которым от роду несколько дней и чей вес чуть более полутора килограммов.

— Зеркало больше не пугает — В Казани врачи не только спасли жизнь сбитой на дороге женщине, но и вернули ей лицо — Впервые в Республиканской клинической больнице нейрохирурги сделали сложнейшую реконструктивную операцию.

— Лечили в четыре руки — В Новосибирске впервые в стране провели лечение онкологии при перенесенной операции на сердце с риском критического кровотечения.

— Впервые так вижу! — Сбылась мечта знаменитого офтальмолога Святослава Федорова — Его ученики и последователи теперь могут дать отличное зрение тем, кому не помогали ни очки, ни линзы.

— Без трубок и катетера — В Алтайском центре охраны материнства и детства урологи и хирурги провели уникальную операцию — С помощью живых трансплантатов они заново "собрали" уретру подростку, пострадавшему в ДТП.

— Алло, начинаем операцию — В Самаре с помощью специального оборудования врачи вывели на экран телефона видео операционного поля.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Штаммы X: в РФ создают ПЦР-тест для выявления мутантных коронавирусов — Диагностическая система Роспотребнадзора распознает сразу два гена SARS-CoV-2, что снизит вероятность ложноотрицательных результатов — Специалисты Роспотребнадзора разрабатывают новую тест-систему, которая будет максимально точно выявлять мутантные штаммы SARS-CoV-2.

— Продается несладко: кондитеры пожаловались на высокую цену сахара — Заводы отказываются отгружать сырье по фиксированной ставке — Кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара для них. Компании столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене в 36 рублей за один килограмм.

— Право по голосу: банки расширяют число доступных по биометрии операций — Разблокировку карты, перевод крупных сумм и обновление данных о клиенте могут перевести в онлайн — Кредитные организации планируют расширить перечень дистанционных операций своим клиентам, сдавшим слепки лица и голоса.

— ФОТ это поворот: программу льготных кредитов бизнесу могут перезапустить — В правительстве обсуждают возобновление выдачи займов на поддержание занятости — Антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала (аналогичная действовавшей до ноября ФОТ 2.0) может быть возобновлена: такой вариант обсуждается в правительстве, рассказали три близких к кабмину источника.

— Работа на поставки: как "Спутник V" выходит на европейский рынок — Россия начала с ЕС научные консультации по своей вакцине — Россия может начать поставки своей вакцины в Евросоюз.

— Армейская дружба: Россия и Белоруссия проведут рекордное число учений — Страны готовятся к совместным стратегическим маневрам "Запад-2021" — В 2021 году военные России и Белоруссии запланировали рекордное количество совместных учений.

— Уязвимое вместо: удаление Telegram из App Store снизит надежность мессенджера — В веб-версии продукта Павла Дурова пользователи могут столкнуться с фишингом и со сливом информации — Эксперты не исключают снижения надежности Telegram в случае, если приложение удалят из App Store и Google Play.

— Тихие вместе: в РФ хотят ограничить время ремонта до трех дней в неделю — Длительный шум мешает работать на удаленке и негативно сказывается на здоровье, считают в ОП РФ — В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю, но не распространять норму на новостройки.

— Сыграли в ящик: незаконные сборы пожертвований впишут в КоАП — Госдума готова принять новые нормы о несанкционированной благотворительности — Граждан и организации будут штрафовать, если они собирают деньги на благотворительность с населения с нарушением закона.