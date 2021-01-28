2021-01-28T16:12:43+03:00
2021-01-28T16:12:43+03:00
2021-01-28T16:12:43+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20210128/832918642.html
Международные резервы России за неделю выросли на 0,4%
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международные резервы РФ с 15 по 22 января выросли на 0,4% и составили 592,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. "Международные резервы по состоянию на 22 января... ПРАЙМ, 28.01.2021
цб рф, международные резервы рф, новости, экономика, финансы, макроэкономика, банки
https://1prime.ru/images/83225/74/832257449.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83225/74/832257449.jpg
https://1prime.ru/images/83225/74/832257448.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83225/74/832257448.jpg
https://1prime.ru/images/83225/74/832257447.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83225/74/832257447.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210128/832917486.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 15 по 22 января выросли на 0,4% и составили 592,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.
"Международные резервы по состоянию на 22 января составили 592,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 2,3 миллиарда долларов, или на 0,4%, преимущественно в результате увеличения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.