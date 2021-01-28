МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 15 по 22 января выросли на 0,4% и составили 592,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. Власти могут исключить золото из подсчета несырьевого экспорта

"Международные резервы по состоянию на 22 января составили 592,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 2,3 миллиарда долларов, или на 0,4%, преимущественно в результате увеличения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.