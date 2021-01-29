МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основной акционер НЛМК и президент ассоциации предприятий черной металлургии "Русская сталь" Владимир Лисин хочет обратиться к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой "остановить обсуждение непродуманных инициатив по введению ценового контроля с помощью тарифных ограничений экспорта металлопродукции и сырья". Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Лисина, выпущенном по итогам совещания в Минпромторге России с руководителями крупнейших металлургических компаний 27 января 2021 года, которое прислал изданию представитель последнего. Мишустин рассказал о сроках достижения устойчивого роста экономики

Лисин заявляет, что "реализация данных инициатив не приведет к коррекции цен на внутреннем рынке. По мнению ряда членов ассоциации, экспортная пошлина на металлолом уже к концу квартала приведет к снижению ломосбора, дефициту и новому витку роста цен. Кроме того, с точки зрения правил международной торговли экспортная пошлина является дополнительной мерой, искажающей рынок, и подлежит устранению".

По мнению президента "Русской стали", отечественные металлургические компании рискуют получить "зеркальное увеличение пошлин" на рынках других стран, что приведет к снижению объемов экспорта своей продукции.

Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Она была создана в 2001 году для координации усилий по защите интересов российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого характера. Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности, говорится на сайте "Русской стали".

Членами ассоциации выступают "ЕвразХолдинг", НЛМК, ММК, "Мечел", "Северсталь" и другие.