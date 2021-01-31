ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет ряд отраслевых совещаний, а также заседание Совета безопасности РФ и встречу с учителями, сообщил в своем эфире телеканал "Россия 1".

По информации канала, в рабочем графике президента на будущей неделе будет несколько совещаний по ситуации в различных отраслях экономики. Путин подписал документ о продлении СНВ-3

Также Путин планирует поздравить патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с годовщиной со дня интронизации, которая отмечается 1 февраля.

Кроме того, на неделе президент пообщается с лауреатами конкурса "Учитель года" и проведет заседание Совета безопасности России, сообщил телеканал.