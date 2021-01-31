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Путин на будущей неделе проведет ряд отраслевых совещаний
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет ряд отраслевых совещаний, а также заседание Совета безопасности РФ и встречу с учителями, сообщил в своем эфире... ПРАЙМ, 31.01.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет ряд отраслевых совещаний, а также заседание Совета безопасности РФ и встречу с учителями, сообщил в своем эфире телеканал "Россия 1".
По информации канала, в рабочем графике президента на будущей неделе будет несколько совещаний по ситуации в различных отраслях экономики.
Также Путин планирует поздравить патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с годовщиной со дня интронизации, которая отмечается 1 февраля.
Кроме того, на неделе президент пообщается с лауреатами конкурса "Учитель года" и проведет заседание Совета безопасности России, сообщил телеканал.